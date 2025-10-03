البورصةDEX+
شركة دولار تري ($DLTR): مركز توزيع جديد بمساحة 1.25 مليون قدم مربع في ليتشفيلد بارك، أريزونا، لإضافة 400 وظيفة بحلول عام 2026

بواسطة: Coincentral
2025/10/03 22:13
ملخص سريع

  • تداول سهم Dollar Tree عند 90.11 دولار بعد الكشف عن مركز توزيع جديد في أريزونا.
  • من المتوقع افتتاح المنشأة البالغة مساحتها 1.25 مليون قدم مربع في ربيع 2026.
  • سيوفر الموقع 400 وظيفة جديدة ويعزز سلسلة التوريد في الجنوب الغربي.
  • منشأة ماريتا، أوكلاهوما المنفصلة قيد التطوير لعام 2027.
  • عوائد Dollar Tree طويلة المدى تتخلف عن نظيراتها رغم المكاسب القوية منذ بداية العام.

افتتح سهم Dollar Tree Inc. (NASDAQ: DLTR) عند 90.11 دولار في 3 أكتوبر 2025، بانخفاض 0.14%، حيث أعلنت الشركة عن خطط لإنشاء مركز توزيع جديد بمساحة 1.25 مليون قدم مربع في ليتشفيلد بارك، أريزونا.

Dollar Tree, Inc. (DLTR)

من المتوقع أن يفتتح الموقع، الواقع خارج فينيكس، في ربيع 2026 ويجلب 400 وظيفة جديدة للمجتمع المحلي.

قالت روكسان وينغ، المدير التنفيذي لسلسلة التوريد، إن المنشأة ستعزز سرعة وكفاءة تجديد مخزون المتاجر. سيخدم الموقع المتاجر في أريزونا وكولورادو ونيفادا ونيو مكسيكو ويوتا، مما يجعله أحد أكبر مراكز التوزيع التابعة للشركة.

التوسع وتعزيز سلسلة التوريد

يأتي مشروع ليتشفيلد بارك بعد فترة وجيزة من بدء أعمال مركز توزيع Dollar Tree الجديد بمساحة 1 مليون قدم مربع في ماريتا، أوكلاهوما. من المقرر افتتاح تلك المنشأة في ربيع 2027، وستحل محل المنشأة التي دمرها إعصار في أبريل 2024. وستدعم ما يقرب من 700 متجر في الغرب والجنوب الغربي.

يسلط كلا المشروعين الضوء على تركيز Dollar Tree على المرونة التشغيلية واستثمارها في البنية التحتية لدعم النمو طويل المدى.

نظرة عامة مالية

تبلغ القيمة السوقية لـ Dollar Tree 18.41 مليار دولار وقيمة المؤسسة 25.08 مليار دولار. تبلغ نسبة السعر إلى العائد المتتبعة 17.49، مع نسبة السعر إلى العائد المستقبلية 14.18، مما يشير إلى توقع نمو الأرباح من المحللين. أبلغت الشركة عن إيرادات الاثني عشر شهرًا المتتبعة بقيمة 18.55 مليار دولار وصافي دخل منسوب للمساهمين العاديين بقيمة 1.1 مليار دولار، مما أدى إلى عائد سهم قدره 5.16 دولار.

تُظهر مقاييس الربحية هامش ربح بنسبة -15.80% بسبب التحديات التشغيلية وإعادة الهيكلة الأخيرة. ومع ذلك، سجلت الشركة عائدًا على حقوق الملكية بنسبة 20.06% وتدفق نقدي حر مرفوع بقيمة 2.02 مليار دولار.

أداء السهم

حقق سهم Dollar Tree مكاسب بنسبة 20.28% منذ بداية العام، متفوقًا على مؤشر S&P 500 البالغ 14.52%. على مدار العام الماضي، ارتفعت الأسهم بنسبة 30.48%، مقارنة بـ 18.17% لمؤشر S&P 500. كانت العوائد على المدى الأطول أضعف، مع انخفاض لمدة ثلاث سنوات بنسبة 36.37% وخسارة لمدة خمس سنوات بنسبة 0.69%، مما يعكس التقلبات التشغيلية.

التوقعات قبل الأرباح

ينتظر المستثمرون إصدار أرباح Dollar Tree القادم، مع التركيز على كيفية ترجمة استثمارات سلسلة التوريد وتوسعات المتاجر إلى أداء مالي. في حين يُظهر أداء السهم على المدى القصير قوة، تواجه الشركة تحدي عكس ضعف الأداء طويل المدى مقارنة بالسوق الأوسع.

ظهر منشور Dollar Tree Inc. ($DLTR) Stock: New Arizona 1.25 Million Sq. Ft. Distribution Center in Litchfield Park, Arizona, to Add 400 Jobs by 2026 لأول مرة على CoinCentral.

