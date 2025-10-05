دوجكوين يتعافى بنسبة 3% إلى 0.26 دولار مع استهداف المتداولين للمقاومة التالية عند 0.30 دولار

ارتفع Dogecoin بنسبة 3٪ فوق 0.26 دولار، مستهدفًا 0.30 دولار كمستوى المقاومة الرئيسي.

قام كبار المتداولين بتجميع 2 مليار DOGE خلال 72 ساعة، مما يشير إلى إمكانية اختراق الحدود.

تم تأكيد الاهتمام المؤسسي مع ارتفاع أحجام DOGE خلال استرداد الأصل.

يشكل DOGE قناة تصاعدية، مستهدفًا منطقة مستوى المقاومة 0.30-0.33 دولار.

شهد Dogecoin (DOGE) تعافيًا ملحوظًا في أوائل أكتوبر، حيث ارتد فوق 0.26 دولار بعد انخفاض حاد يوم السبت. يستهدف المتداولون الآن مستوى المقاومة عند 0.30 دولار، مع أنماط التحليل الفني التي تشير إلى احتمالية اختراق الحدود. بعد تراكم كبير لـ DOGE من قبل كبار المتداولين، يجذب سعر العملة المشفرة الانتباه حيث يتوحد فوق علامة 0.26 دولار، متجهًا نحو مستويات المقاومة الرئيسية.

تعافي DOGE بعد انخفاض منتصف الجلسة

بعد انخفاض حاد إلى 0.248 دولار يوم السبت، تعافى Dogecoin بسرعة، مستعيدًا مستوى 0.26 دولار. شهد الانخفاض في وقت سابق من اليوم تصفية للصفقات الضعيفة، مما مهد الطريق لدخول مشترين جدد إلى السوق. سمح هذا التصحيح، المدفوع بحجم تداول كبير، لـ DOGE بالاستقرار والارتداد لأعلى، مما يظهر مرونة الرمز المميز في ظروف السوق المتقلبة.

لم يستمر انخفاض منتصف الجلسة، الذي أدى إلى انخفاض DOGE إلى 0.248 دولار، لفترة طويلة. تدخل المشترون بسرعة، وبدأ السعر في الارتفاع مرة أخرى. أغلق DOGE بالقرب من 0.252 دولار، مما أدى إلى إنشاء نمط قناة تصاعدية. يشير تشكيل الرسم البياني هذا إلى أن العملة المشفرة تستعد لارتفاع آخر، حيث يستهدف المتداولون التحرك نحو 0.30 دولار كنقطة مستوى المقاومة التالية المهمة.

نشاط كبار المتداولين يدعم إمكانية اختراق الحدود

على مدار الـ 72 ساعة الماضية، قام كبار المتداولين بتجميع حوالي 2 مليار DOGE، وهو علامة على اهتمام قوي من المستثمرين المؤسسيين. يتماشى نشاط الشراء هذا مع الأنماط التاريخية التي شوهدت قبل اختراق الحدود السابقة للأسعار. يشير تدفق رأس المال إلى DOGE إلى تزايد الثقة في العملة المشفرة، مع تموضع المتداولين أنفسهم لارتفاع محتمل نحو مستويات أسعار أعلى.

كان حجم التداول عاملاً رئيسيًا في هذا التعافي، مع تسجيل ارتفاع كبير خلال عمليات البيع في منتصف الجلسة. في الساعة 15:00، ارتفع حجم التداول إلى 485.6 مليون DOGE، مما يؤكد مشاركة المستثمرين المؤسسيين. يُنظر إلى هذا الارتفاع في الحجم كمؤشر على اهتمام قوي بالسوق ويشير إلى أن استرداد الأصل الحالي يمكن أن يؤدي إلى مزيد من الزخم التصاعدي.

المؤشرات الفنية تشير إلى مزيد من المكاسب

من وجهة نظر فنية، يُظهر تحرك سعر DOGE الأخير مستوى دعم قوي حول 0.247-0.249 دولار، والذي صمد خلال الانخفاض الأخير. كانت العملة المشفرة تتوحد فوق علامة 0.26 دولار مباشرة، مما يشير إلى أن المتداولين يبنون صفقات قبل اختراق الحدود المحتمل. يظهر مستوى المقاومة الفوري عند 0.265 دولار، لكن أهداف الارتفاع الأوسع تظل في نطاق 0.30-0.33 دولار.

يعد تشكيل القناة التصاعدية على مخطط DOGE تطورًا فنيًا مهمًا. فهو يشير إلى أن السعر يتحرك تدريجياً للأعلى، مع إمكانية اختراق مستوى المقاومة عند 0.30 دولار إذا استمر الزخم. كما تشير الحركة الأخيرة من 0.251 إلى 0.252 دولار إلى أن ضغط الشراء لا يزال موجودًا، مما يدعم فكرة استمرار الارتفاع.

العوامل الرئيسية التي يجب مراقبتها في المستقبل

مع تداول Dogecoin فوق 0.26 دولار، يركز المتداولون على بعض العوامل الرئيسية التي يمكن أن تحدد حركته التالية. تحتاج العملة المشفرة إلى الحفاظ على إغلاقات فوق 0.26 دولار لتأكيد إنشاء قاعدة دعم صلبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تعمل قرارات هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية القادمة بشأن صناديق المؤشرات المتعلقة بـ DOGE كمحفز للتبني المؤسسي، مما قد يدفع المزيد من الاهتمام بالرمز المميز.

سيتم أيضًا مراقبة نشاط الحوت الكبير، مع تراكم 2 مليار DOGE على مدار 72 ساعة، عن كثب. إذا استمر هؤلاء كبار المتداولين في التراكم، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة ضغط الشراء، مما يدفع السعر نحو منطقة مستوى المقاومة 0.30-0.33 دولار. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان DOGE يمكنه الحفاظ على هذا الزخم واختراق هذه المستويات على المدى القريب.

مع استقرار سوق العملات المشفرة الأوسع بعد عمليات التصفية الأسبوع الماضي، بدأ DOGE في جذب المزيد من الاهتمام من المتداولين الذين يبحثون عن الرموز المميزة ذات البيتا العالية. يُنظر إلى الارتفاع فوق 0.26 دولار كعلامة مبكرة على القوة، لكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بإمكانه التغلب على مستوى المقاومة الرئيسي عند 0.30 دولار ومواصلة صعوده.

ظهر المنشور Dogecoin يتعافى بنسبة 3٪ إلى 0.26 دولار مع استهداف المتداولين لمستوى المقاومة التالي عند 0.30 دولار لأول مرة على CoinCentral.