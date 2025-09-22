البورصةDEX+
إطلاق DOGE ETF يغذي توقعات السعر بقيمة 0.50 دولار، ولكن البيع المسبق لـ Layer Brett بسعر 0.0058 دولار والتخزين بنسبة 660% APY يجعله خيارًا أقوى بارتفاع 150 ضعفًا لعام 2025.إطلاق DOGE ETF يغذي توقعات السعر بقيمة 0.50 دولار، ولكن البيع المسبق لـ Layer Brett بسعر 0.0058 دولار والتخزين بنسبة 660% APY يجعله خيارًا أقوى بارتفاع 150 ضعفًا لعام 2025.

توقعات سعر Dogecoin: مع إطلاق ETF الخاص بـ DOGE، من المتوقع أن يصل DOGE إلى 0.50 دولار إلى جانب LBRETT

بواسطة: Blockchainreporter
2025/09/22 06:20
dogecoin LBR

مع إطلاق صندوق DOJE ETF، يركب Dogecoin موجة من الشرعية المتجددة والاهتمام المؤسسي. تشير التحليلات الأخيرة إلى أن صندوق ETF الجديد وارتفاع أحجام التداول قد دفعت Dogecoin إلى تجاوز مناطق المقاومة. 

في الوقت نفسه، يكتسب Layer Brett (LBRETT) ضجيجًا كفرصة بيع مسبق ذات إمكانات عالية. ومع استفادة عملات meme من تدفق راس المال المتزايد وزخم المجتمع، يعتقد العديد من المحللين أن $DOGE يمكن أن يصل إلى 0.50 دولار بينما يحقق $LBRETT عوائد أكبر.

السعر المتوقع لـ Dogecoin: يواجه DOGE ضغوطًا على المدى القصير لكن موافقة ETF تشير إلى قوة طويلة المدى

انخفض سعر Dogecoin بنسبة 8.33% هذا الأسبوع، ليصل إلى 0.26 دولار. وأبرز مراقب السوق راي أن الرسوم البيانية تعكس ضغط البيع المستمر، مع رفض متعدد عند مستويات المقاومة ومحاولات ضعيفة فقط من قبل المشترين لاستعادة الزخم.

lbr

يأتي هذا الانخفاض على الرغم من الارتفاع القوي في وقت سابق من هذا الشهر، عندما ارتفع Dogecoin بنسبة 42% بعد الموافقة على صندوق REX-Osprey ETF - أول صندوق ETF يركز على Dogecoin يتم إطلاقه في الولايات المتحدة.

chart315135 11

المصدر

أثارت الموافقة اهتمامًا مؤسسيًا جديدًا، مما أعاد Dogecoin إلى دائرة الضوء الرئيسية. وصف مؤسس المشروع بيلي ماركوس صندوق ETF بأنه خطوة محورية تثبت أن Dogecoin يمكن أن يقف جنبًا إلى جنب مع العملات المشفرة الرائدة مثل بيتكوين والإيثريوم من حيث الاعتراف. كما عززت هذه الخطوة أهمية Dogecoin في قطاع عملات meme، مما يعزز مكانتها بين التوكنات الأكثر شهرة والأكثر تداولًا على نطاق واسع.

Layer Brett: عملة Meme تتجه نحو مكاسب متفجرة في عام 2025

يثبت Layer Brett ($LBRETT) نفسه بسرعة كواحد من أكثر التوكنات إثارة في السوق، مع نقطة دخول البيع المسبق بقيمة 0.0058 دولار فقط. 

ما يميزه هو جاذبية ثقافة الميم وأساسه القوي في الطبقة الثانية من الإيثريوم. هذا يمنح المشروع سرعات معاملات فائقة السرعة، ورسوم منخفضة للغاية، وقابلية للتوسع كافحت عملة meme قديمة مثل Dogecoin لتحقيقها. كما يتطلع المستثمرون إلى مكافآت الرهان المذهلة، مع عوائد سنوية تقارب 660% لا تزال متاحة للمشاركين المبكرين.

كما زرع المشروع أيضًا واحدًا من أكثر المجتمعات المشاركة في قطاع عملات meme. ينضم آلاف الحاملين الجدد كل أسبوع، بينما حافظت الأنشطة على X وتيليجرام وDiscord على استمرار Layer Brett في التصدر عبر دوائر العملات المشفرة. تدفع هبة مجتمعية بقيمة مليون دولار المشاركة بشكل أكبر، مما يمنح المشروع ميزة فيروسية ودعمًا شعبيًا عميقًا.

lbrett banner

تظهر بيانات على السلسلة تحرك محافظ الحيتان بقوة نحو Layer Brett، بينما تستمر مراحل البيع المسبق في النفاد بسرعة قياسية. يؤكد هذا النشاط الثقة المتزايدة في أن $LBRETT منافس جاد للنمو طويل المدى. يتوقع المحللون أن يرتفع التوكن إلى 0.80 دولار بحلول عام 2026، مما يشير إلى عائد محتمل بمقدار 150 ضعفًا للمشترين المبكرين. 

مع الأمان المدعوم من الإيثريوم، وشبكة قابلة للتوسع، وانتشار فيروسي مدعوم بالميم، يبدو Layer Brett مهيأً لانطلاقة استثنائية. إذا استمر الزخم الحالي، فقد يصبح عملة meme المميزة لعام 2025، حيث يجمع بين الهيمنة الثقافية وفائدة البلوكشين بطريقة نادرًا ما شهدها السوق.

Layer Brett مهيأ لتقديم مضاعفات أكبر من Dogecoin

قد يستمر السعر المتوقع لـ Dogecoin في الارتفاع، لكن المحللين يحذرون من أن أكبر العوائد قد تأتي من مشاريع الطبقة الثانية الأصغر مثل Layer Brett. مع سعر دخوله المنخفض وزخمه السريع، يجذب $LBRETT الانتباه كتوكن ذو إمكانات صعود أكبر بكثير. 

بحلول الوقت الذي يصل فيه إلى البورصات، يتوقع الكثيرون أن يكون المستثمرون المبكرون قد حققوا بالفعل أرباحًا كبيرة، مما يمهد الطريق لواحدة من القصص البارزة في الدورة القادمة.

الموقع الإلكتروني: https://layerbrett.com

تيليجرام: https://t.me/layerbrett

X: (1) Layer Brett (@LayerBrett) / X

