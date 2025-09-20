توقعات سعر Dogecoin مع تلاقي تحرك ETF واختراق الحدود الدورية:

يتداول سعر Dogecoin حاليًا عند 0.2641 دولار بعد انخفاض يومي بنسبة 4٪، مع قيمة سوقية تقارب 39.89 مليار دولار. تظهر بنية السوق أن الأصل يستمر في عكس السلوك الدوري الملاحظ في عامي 2017 و2021، حيث تبعت فترات التوحيد الممتدة ارتفاعات قوية. مع إظهار دورة 2025 إعدادًا مشابهًا، يراقب المحللون ما إذا كان نفس النمط يمكن أن يتكرر مرة أخرى.

حركة سعر Dogecoin: إشارات إعادة اختبار الدورة لإمكانية الاختراق

يستمر سعر Dogecoin في التحرك في دورات طويلة المدى يمكن التعرف عليها، مع 2017، 2021، والآن دورة 2025 الناشئة التي تمثل نقاط تحول رئيسية. وفقًا لمحلل على منصة X، بدأ ارتفاع عام 2017 بعد التوحيد ودفع DOGE من أقل من 0.0002 دولار إلى ذروة قريبة من 0.017 دولار.

عكست دورة 2021 هذا الارتفاع المتفجر، مع ارتفاع السعر من حوالي 0.0022 دولار إلى مستويات فوق 0.70 دولار. تكشفت كلتا الارتفاعات بينما تم تداول المتوسط المتحرك المتضاعفة 50 أقل من السعر، مما عزز ظروف الصعود القوية خلال الاختراقات. في دورة 2025 الحالية، أعاد Dogecoin بالفعل اختبار خط اتجاه هابط بالقرب من 0.26 دولار مع الاحتفاظ مرة أخرى فوق المتوسط المتحرك المتضاعفة 50.

يعكس هذا المحاذاة الهيكلية الأسس التي سبقت الارتفاعات المكافئة السابقة، مما يعزز حالة الاستمرار. يقترح نفس المحلل أن الاختراق المتوقع يمكن أن يمتد نحو 1 دولار وما بعده إذا استمر النمط.

مع تصنيف Dogecoin من بين عملات meme الأعلى، يقدم إيقاعها الدوري توقعات سعر DOGE طويلة المدى تشير إلى حركة تاريخية أخرى. لذلك، تعكس الظروف الحالية إعداد الجولات السابقة وترفع التوقعات للأشهر المقبلة.

عرض Grayscale لصندوق DOGE ETF: اهتمام مؤسسي يلتقي بتفاؤل متزايد

DOGE/USD رسم بياني لمدة شهر واحد (المصدر: X)

أثار تعديل ملف S-1 من Grayscale لتحويل صندوق Dogecoin Trust إلى ETF تحت رمز GDOG نقاشًا جديدًا حول مستقبل الأصل. إذا تمت الموافقة عليه، سيتم تداول ETF في NYSE Arca، مع خدمة Coinbase كوسيط رئيسي وأمين.

تأتي هذه الخطوة بينما خففت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مؤخرًا معايير الإدراج لصناديق العملات المشفرة، مما قد يبسط الموافقات. يمكن أن تؤدي هذه الخطوة إلى توسيع الوصول بشكل كبير، مما يوفر مسارًا منظمًا للمستثمرين الذين يتجنبون التعرض المباشر من خلال البورصات.

يأتي الإيداع أيضًا بعد فترة وجيزة من إعلان REX-Osprey عن الإطلاق الرسمي لصناديق Dogecoin و XRP ETFs الخاصة بهم، لتقديم تعرض فوري للمستثمرين المؤسسيين لهذه العملات البديلة.

في الوقت نفسه، تظهر تحليلات CoinGlass أن 77.26٪ من الحسابات طويلة بينما 22.74٪ فقط قصيرة، مما يعكس تفاؤلًا مضاربًا قويًا بما يتماشى مع سرد ETF. لذلك، يعكس جهد Grayscale محاولة لإضفاء الطابع المؤسسي على Dogecoin بالضبط عندما تشير الدورات التاريخية إلى اقتراب ارتفاع آخر.

نسبة الصفقات الطويلة/ القصيرة لـ Doge (المصدر: CoinGlass)

باختصار، تعزز دورات سعر Dogecoin ومحاذاة المتوسط المتحرك المتضاعفة إمكانية حدوث اختراق قوي في المستقبل. مع اكتمال إعادة اختبار 2025 بالفعل، تعكس البنية الظروف التي دفعت الارتفاعات السابقة. يدعم عرض Grayscale لـ ETF، جنبًا إلى جنب مع وضع طويل قوي، حالة التبني الأوسع والمصداقية الأقوى. معًا، تشير هذه العوامل إلى حركة سعر DOGE حاسمة يمكن أن تتحدى 1 دولار وما بعده.