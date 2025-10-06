دوجكوين يتجاوز XRP لينهي الأسبوع مرتفعاً بنسبة 8% — هل سيصل DOGE إلى 30 سنتاً قريباً؟ إليك ما يقوله هذا المحلل بواسطة: Coinstats 2025/10/06 12:06 مشاركة

دوجكوين (CRYPTO: DOGE) أنهى الأسبوع على نحو إيجابي، حيث احتفل سوق العملات المشفرة بمستويات قياسية جديدة لـ بيتكوين (CRYPTO: BTC). اقرأ المزيد