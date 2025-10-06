أنهى Dogecoin (CRYPTO: DOGE) الأسبوع على نحو إيجابي، حيث احتفل سوق العملات المشفرة بمستويات قياسية جديدة لبيتكوين (CRYPTO: BTC).اقرأ المزيدأنهى Dogecoin (CRYPTO: DOGE) الأسبوع على نحو إيجابي، حيث احتفل سوق العملات المشفرة بمستويات قياسية جديدة لبيتكوين (CRYPTO: BTC).اقرأ المزيد
دوجكوين يتجاوز XRP لينهي الأسبوع مرتفعاً بنسبة 8% — هل سيصل DOGE إلى 30 سنتاً قريباً؟ إليك ما يقوله هذا المحلل
دوجكوين (CRYPTO: DOGE) أنهى الأسبوع على نحو إيجابي، حيث احتفل سوق العملات المشفرة بمستويات قياسية جديدة لـ بيتكوين (CRYPTO: BTC).
اقرأ المزيد
إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.