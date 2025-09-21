البورصةDEX+
محلل التشفير علي مارتينيز يرصد إشارة "شراء" TD Sequential على مخطط الأربع ساعات لـ Dogecoin. هل يمكن أن يرتد DOGE نحو 0.28-0.30 دولار؟ تحليل السعر ونصائح التداول بالداخل.

عملة Dogecoin تستهدف ارتداداً إلى $0.28-$0.30 بعد إشارة الشراء H4 TD Sequential

بواسطة: Blockchainreporter
2025/09/21 03:00
dogecoin-doge

أعاد مراقب الرسوم البيانية للعملات المشفرة علي مارتينيز إشعال محادثات قصيرة المدى حول Dogecoin (DOGE) يوم السبت بعد تغريدة تفيد بأن TD Sequential، وهو مؤشر الانعكاس الشهير لتوم ديمارك، قد أظهر إشارة شراء على الرسم البياني لـ DOGE لمدة 4 ساعات. وذكر منشور مارتينيز، الذي تضمن مخطط الشموع يسلط الضوء على الإشارة، ببساطة أن Dogecoin "يبدو مستعدًا للارتداد حيث يومض TD Sequential إشارة شراء على الرسم البياني لمدة 4 ساعات."

تأتي الإشارة بينما يتم تداول Dogecoin حول نطاق منتصف 0.26 دولار. اعتبارًا من 20 سبتمبر، كان يتم تداول DOGE بحوالي 0.26-0.27 دولار في البورصات الرئيسية. TD Sequential هو أداة مضادة للاتجاه مصممة لتحديد نقاط استنفاد الاتجاه وانعكاسات قصيرة المدى المحتملة.

يُقرأ إعداد TD المكتمل أو تسلسل "13"/"1" الأخضر على مخطط 4 ساعات على نطاق واسع من قبل المتداولين التقنيين كإشارة إلى أن زخم الهبوط قد ينفد وأن ارتداد الإغاثة ممكن. إنه الأكثر فائدة في الأطر الزمنية الأعلى مثل H4 وما فوق، على الرغم من أن المؤشر ليس معصومًا من الخطأ وعادة ما يشير إلى نقاط تحول قصيرة المدى بدلاً من تغييرات الاتجاه طويلة المدى.

النظرة قصيرة المدى

الصورة الفنية الفورية لـ DOGE هي إعداد كلاسيكي "شراء الانخفاض": وجدت العملة موطئ قدم قريب المدى حول 0.26 دولار ويمكن أن يؤدي انعكاس H4 الناجح إلى دفع السعر مرة أخرى إلى منطقة 0.28-0.30 دولار كأول مجموعة مقاومة. أشار العديد من معلقي السوق إلى نفس عملية شراء TD Sequential على Dogecoin في وقت سابق من الأسبوع، مشيرين إلى أن الإعداد يمكن أن يشعل ارتفاعًا قصيرًا للإغاثة إذا تعاونت ظروف السوق الأوسع.

استفاد تحرك سعر Dogecoin الأخير من سرد متزايد لزيادة وصول المؤسسات إلى عملات meme. شهد هذا الأسبوع ظهور منتج متداول في البورصة الأمريكية مرتبط بـ Dogecoin (الرمز DOJE). إنه تطور يقول بعض المحللين إنه ساعد في جذب رأس مال جديد واهتمام بالرمز المميز. غالبًا ما يعامل المشاركون في السوق عمليات إطلاق ETF والموافقات على المنتجات ذات الصلة كأحداث سيولة يمكن أن تضخم تحركات الأسعار، صعودًا وهبوطًا.

تذكر أن المؤشرات مثل TD Sequential ليست معصومة من الخطأ؛ إنها مجرد أداة واحدة في صندوق أدواتك. تعمل بشكل أفضل عندما تكون مدعومة بالحجم والصورة الأوسع للسوق وخطة مخاطر منطقية. يمكن أن تكون الرموز المميزة مثل Dogecoin متقلبة بشكل خاص؛ يمكن أن تؤدي التحولات المفاجئة في المشاعر أو نشاط الحوت أو تحركات سوق العملات المشفرة الأوسع إلى إبطال الإعدادات قصيرة المدى بسرعة.

لقد سلطت تغريدة علي مارتينيز الضوء مرة أخرى على الرسم البياني قصير المدى لـ DOGE. يزيد شراء TD Sequential على مدار 4 ساعات من احتمالية حدوث ارتداد نحو 0.28-0.30 دولار إذا عاد المشترون. لكن يجب على المتداولين التعامل مع الإشارة كجزء واحد من اللغز، ومراقبة حركة السعر والحجم حول منطقة 0.26-0.28 دولار، والانتباه إلى المحفزات الكلية مثل تدفقات ETF التي يمكن أن تضخم التحركات.

