توقعات سعر DOGE: صندوق مؤشر Dogecoin يحقق 6 ملايين دولار في الساعة الأولى مما يشير إلى احتمال ارتفاع إلى 0.45 دولار

استعادت عملة Dogecoin زخمها بعد إطلاق أول صندوق متداول في البورصة (ETF) لـ Dogecoin في الولايات المتحدة، والذي أثبت نفسه سريعًا كأحد أنجح الإطلاقات القائمة على العملات المشفرة على الإطلاق.

بدأ التداول في بورصة CBOE، وخلال الساعة الأولى، جمع الصندوق 6 ملايين دولار من حجم التداول.

أفادت Blocknews على X أن صندوق ETF قد وصل بالفعل إلى 6 ملايين دولار من نشاط التداول، أي 6 أضعاف متوسط الحجم الذي يُرى عادة في اليوم الأول لصندوق ETF.

أثار هذا التحديث من Blocknews نقاشًا حول ما إذا كان صندوق ETF يمكن أن يكون بمثابة محفز طويل المدى لسعر Dogecoin.

مع وجود طلبات إضافية لصناديق ETF في انتظار الموافقة التنظيمية، قد يثبت الزخم من الإطلاق أنه نقطة تحول للتوكن.

أظهر الاستقبال القوي أيضًا ليس فقط تزايد الاهتمام المؤسسي بـ Dogecoin ولكن أيضًا الاستعداد المتزايد للمستثمرين التقليديين للمشاركة في أسواق عملات meme.

تحليل سعر Dogecoin (DOGE)

سلط الخبير علي مارتينيز مؤخرًا الضوء على X على مخطط تاريخي لـ Dogecoin يوثق الانطلاق المتفجر للعملة في أواخر يناير 2021.

يُظهر مخطط علي على X أن $DOGE تم تداوله بهدوء حول 0.007-0.008 دولار قبل ارتفاع مفاجئ بنسبة 423% في يوم واحد دفعه إلى منطقة جديدة.

على الرغم من جني الأرباح الكبير بعد ذلك، لم يعد السعر أبدًا إلى مستويات ما دون البنس وبدلاً من ذلك أسس سعر أرضية جديد حول 0.03-0.05 دولار، مما مهد الطريق لارتفاعات مكافئة لاحقة.

لاحظ علي أيضًا أن الاختراق فوق 0.29 دولار يمكن أن يكون بمثابة محفز حاسم، مما يفتح الطريق لـ DOGE للتقدم نحو 0.36 دولار وربما 0.45 دولار.

مثل هذه الخطوة من شأنها أن تؤسس قاعدة أقوى عند أسعار أعلى وتعزز الزخم طويل المدى، خاصة مع استمرار بناء الطلب المدفوع بصناديق ETF والتدفقات المؤسسية.

يوضح اختراق عام 2021 كيف يمكن لـ Dogecoin الاستفادة من المحفزات الرئيسية لإعادة ضبط نطاق التداول بشكل دائم، حتى وسط تقلبات قصيرة المدى.

صندوق Dogecoin المتداول في البورصة يغذي الاهتمام بعملات meme

رفع الإطلاق الناجح لصندوق ETF التوقعات للحصول على موافقات تنظيمية إضافية. تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بمراجعة الطلبات من شركات مثل Grayscale و Bitwise، مع توقع القرارات بحلول منتصف أكتوبر.

يعتقد المحللون أن هذا الإطلاق القوي يعزز حالة الموافقة، خاصة وأن صناديق ETF القائمة على العقود الفورية ذات الصلة قد تم إدراجها بالفعل من خلال شركة Depository Trust and Clearing Corporation، مما يشير إلى الاستعداد المؤسسي المتزايد لتبني أوسع.

بعيدًا عن التطورات التنظيمية، أدى نجاح صندوق ETF لـ Dogecoin إلى تجديد الاهتمام بسوق عملات meme الأوسع. تجذب كل من الرموز المميزة الراسخة والمشاريع الجديدة انتباه المستثمرين الذين يسعون للحصول على مكاسب محتملة في قطاع معروف بحركات الأسعار السريعة.

يأتي هذا النشاط المتجدد مع ظهور علامات التعافي في سوق العملات المشفرة بشكل عام، حيث تتجاوز المكاسب اليومية 2٪ وتتحسن مؤشرات المعنويات باستمرار.

لماذا Pepenode هي أفضل عملة meme للمراقبة في عام 2025

أحد المشاريع المستفيدة من التركيز المتجدد على عملات meme هو Pepenode، وهو بيع مسبق جمع بالفعل ما يقرب من 1.6 مليون دولار.

تم تصميمه كمنصة للتعدين للربح، يتيح Pepenode للمستخدمين إنشاء غرف خوادم افتراضية ودمج العقد لتعزيز العوائد.

على عكس التعدين التقليدي، لا يتطلب هذا النموذج معدات مادية، مما يجعله في متناول مستثمري التجزئة دون إعدادات تقنية.

جذب البيع المسبق الانتباه بحوافز قوية، بما في ذلك مكافآت رهان عالية للمشاركين المبكرين.

من خلال دمج آليات اللعب للربح مع ثقافة عملات meme، يهدف Pepenode إلى التميز في مجال مزدحم.

يضع مفهوم التعدين المحول إلى لعبة كاستثمار مضاربة ومنتج ترفيهي، وهو مزيج جذاب بشكل متزايد لمشتري التجزئة خلال دورات صعود عملات meme.

مع تزايد الاهتمام بكل من الرموز المميزة الراسخة مثل Dogecoin والمبيعات المسبقة الناشئة مثل Pepenode، أصبحت المنصات الآمنة وسهلة الاستخدام أمرًا بالغ الأهمية.

ظهرت Best Wallet لتلبية هذه الحاجة، حيث تقدم إنشاء حساب بدون KYC، ودعمًا لأكثر من 60 بلوكتشين، وشراء وتبادل وتخزين الأصول بسلاسة.

تُظهر الطفرة المتجددة لـ Dogecoin وضجيج البيع المسبق الجديد لـ Pepenode سوق عملات meme في تدفق، حيث تلتقي الرموز الراسخة بالوافدين الجدد المبتكرين وتعيد تشكيل قواعد المشاركة في العملات المشفرة.

