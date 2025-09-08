عملاق الأصول الرقمية CoinShares يتجه للإدراج في ناسداك في صفقة SPAC بقيمة 1.2 مليار دولار

أبرز النقاط

ستطرح CoinShares للاكتتاب العام في ناسداك من خلال اندماج SPAC بقيمة 1.2 مليار دولار مع Vine Hill Capital.

الشركة هي أكبر مدير للأصول الرقمية في أوروبا، حيث تدير أصولاً بقيمة 10 مليارات دولار وتستحوذ على 34% من حصة السوق الأوروبية.

أعلنت CoinShares، الشركة الرائدة في إدارة الأصول الرقمية في أوروبا بأصول تقدر بنحو 10 مليارات دولار تحت الإدارة، اليوم أنها ستطرح للاكتتاب العام في سوق ناسداك للأسهم من خلال اندماج أعمال بقيمة 1.2 مليار دولار مع شركة Vine Hill Capital Investment Corp.

تعد الشركة رابع أكبر مدير لمنتجات ETP للأصول الرقمية في العالم بعد BlackRock وGrayscale وFidelity، وتتصدر أوروبا بحصة سوقية تبلغ 34%.

قال الرئيس التنفيذي لشركة CoinShares، جان-ماري مونيتي، إن الإدراج في ناسداك يعكس دفع الشركة نحو النمو الدولي والريادة. تضع هذه الصفقة CoinShares كواحدة من أكبر مديري الأصول الرقمية المتخصصين المتداولة علنًا على مستوى العالم.

ضاعفت CoinShares أصولها تحت الإدارة أكثر من ثلاث مرات خلال العامين الماضيين من خلال تدفقات المستثمرين الجدد، وتسعير الأصول الرقمية الداعم، وإطلاق المنتجات.

تتضمن الصفقة التزامًا باستثمار في الأسهم بقيمة 50 مليون دولار من مستثمر مؤسسي. ومن المقرر أن تنتهي الصفقة بحلول نهاية العام، بانتظار موافقة الجهات التنظيمية والمساهمين.