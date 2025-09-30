يمكن لقرار الاحتياطي الفيدرالي هذا أن يطلق موجة صعود، يقول المحللين

تواصل مع متحمسي الكريبتو ذوي التفكير المماثل! تواصل على Discord! تحقق من Discord الخاص بنا يتحرك بيتكوين صعودًا وهبوطًا بين 109.000 دولار و115.000 دولار منذ عدة أسابيع. يبدو أن هناك تغييرًا قادمًا. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital مايك نوفوغراتز، فإن الاستبدال المحتمل لجيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي هو المحفز الذي سيدفع السعر إلى 200.000 دولار. ترامب يضغط على الاحتياطي الفيدرالي شارك دونالد ترامب الأسبوع الماضي رسمًا كاريكاتوريًا على Truth Social يظهر فيه إقالة باول. على الرغم من أن نظام الاحتياطي الفيدرالي مستقل رسميًا، إلا أن ترامب يلمح منذ فترة طويلة إلى أنه في فترة ولاية ثانية يريد تعيين أشخاص "حمائميين". وهذا يعني: صناع سياسة يفضلون تحفيز الاقتصاد بأسعار فائدة منخفضة بدلاً من محاربة التضخم بشكل عدواني من خلال رفع أسعار الفائدة. يصف نوفوغراتز هذا في مقابلة مع كايل تشيس بأنه "أكبر محفز صعودي حتى الآن" للبيتكوين. يمكن لرئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يركز على النمو الاقتصادي أن يبدأ فترة من التيسير النقدي طويل الأمد. من الناحية التاريخية، يستفيد بيتكوين في هذه الفترات، لأن المستثمرين يتجهون غالبًا نحو الأصول ذات المخاطر. التوازيات التاريخية أظهرت موجات الصعود السابقة مدى حساسية بيتكوين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. بعد الأزمة المالية في 2008، ضخ الاحتياطي الفيدرالي مليارات في الاقتصاد من خلال "التيسير الكمي". كانت تلك الفترة التي أظهر فيها بيتكوين قابليته الأولى للحياة وتم اعتباره بديلاً رقميًا للعملات الورقية. في 2020، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر خلال أزمة كورونا، بينما كانت هناك حزم تحفيز ضخمة. ارتفع بيتكوين في نفس العام من 7.000 دولار إلى أكثر من 60.000 دولار. في 2024، رأينا كيف تزامنت الموافقة على صناديق المؤشرات البيتكوين مع تخفيضات أسعار الفائدة، مما أدى إلى تدفق قياسي من وول ستريت. وفقًا لنوفوغراتز، يمكن أن يكون رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يتبع سياسة حمائمية هو المحفز التالي، مع هدف سعري يبلغ 200.000 دولار لكل BTC. رأس المال المؤسسي أسس موجة صعود جديدة موجودة بالفعل. تمتلك Galaxy Digital نفسها أكثر من 17.100 BTC، بقيمة تقارب 2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تدير صناديق المؤشرات البيتكوين الآن أكثر من 143.5 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 6.6٪ من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين. الحكومات تتحرك أيضًا. في هولندا، هناك مناقشات حول إدخال احتياطي بيتكوين رسمي. هذه التطورات تضمن أن المستثمرين المؤسسيين والدول يمكنهم الاستفادة مباشرة من السياسة النقدية الفضفاضة. مع زيادة السيولة، يمكن أن يتدفق هذا المال بسرعة نحو بيتكوين. عملات الكريبتو الجديدةكن أول من يعرف ما هي أحدث عملات الكريبتو في الوقت الحالي! كل مستثمر في الكريبتو يبحث عنها: عملة كريبتو جديدة ذات إمكانية نمو كبيرة. لا يزال التضخم في هولندا أعلى منه في بقية أوروبا، لكن في الوقت نفسه انخفضت أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2024. قد يطلق هذا موجة صعود جديدة للكريبتو. يرى الخبراء فرصًا في العلملات البديلة مثل... متابعة القراءة قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا يمكن أن يطلق موجة صعود، يقول المحللين document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); فرصة لسيناريو متسارع صناع السياسة الذين يضعون الاقتصاد فوق مكافحة التضخم يمكنهم، وفقًا للمحللين، خلق عاصفة مثالية: مزيد من السيولة في الأسواق المالية بسبب انخفاض أسعار الفائدة. تخصيص مؤسسي نحو بيتكوين بفضل صناديق المؤشرات وحلول الحفظ. التأثير النفسي لاحتياطي فيدرالي يصبح حمائميًا بشكل صريح تحت قيادة ترامب. هذا يجعل معظم الخبراء لا يعتبرون هدف نوفوغراتز، 200.000 دولار لكل BTC، مبالغًا فيه. خاصة لأن بيتكوين غالبًا ما يستجيب بشكل أسي تاريخيًا بمجرد تغير الزخم. مخاطر احتياطي فيدرالي أقل استقلالية ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر. يمكن لاحتياطي فيدرالي يعمل بشكل أقل استقلالية أن يضر بمصداقية السياسة النقدية الأمريكية. يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية والضغط على الدولار. بالنسبة للبيتكوين، يمكن أن يكون لهذا تأثير مزدوج: من ناحية زيادة الطلب بسبب هروب رأس المال، ومن ناحية أخرى مزيد من التقلبات في الأسواق العالمية. يحذر بعض الاقتصاديين أيضًا من أن التخفيف السريع جدًا يمكن أن يؤجج التضخم مرة أخرى. إذا حدث ذلك، فقد يُجبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد على تشديد السياسة فجأة. بالنسبة للبيتكوين، سيكون ذلك كابحًا لموجة الصعود. اشتر الكريبتو الخاص بك عبر Best Wallet Best wallet هي محفظة كريبتو من الدرجة الأولى تتيح لك شراء الكريبتو بشكل مجهول. مع دعم أكثر من 60 سلسلة، يمكنك شراء جميع عملات الكريبتو الرئيسية الخاصة بك عبر Best Wallet. Best wallet - محفظة موثوقة ومجهولة Best wallet - محفظة موثوقة ومجهولة أكثر من 60 سلسلة متاحة لجميع العملات المشفرة وصول مبكر إلى المشاريع الجديدة عوائد تخزين عالية تكاليف معاملات منخفضة مراجعة Best wallet اشتر الآن عبر Best Wallet تنبيه: العملات المشفرة هي استثمار متقلب للغاية وغير منظم. قم بإجراء بحثك الخاص. المنشور قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا يمكن أن يطلق موجة صعود، يقول المحللين كتبه Gijs Smit وظهر لأول مرة على Bitcoinmagazine.nl. تواصل مع متحمسي الكريبتو ذوي التفكير المماثل! تواصل على Discord! تحقق من Discord الخاص بنا يتحرك بيتكوين صعودًا وهبوطًا بين 109.000 دولار و115.000 دولار منذ عدة أسابيع. يبدو أن هناك تغييرًا قادمًا. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital مايك نوفوغراتز، فإن الاستبدال المحتمل لجيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي هو المحفز الذي سيدفع السعر إلى 200.000 دولار. ترامب يضغط على الاحتياطي الفيدرالي شارك دونالد ترامب الأسبوع الماضي رسمًا كاريكاتوريًا على Truth Social يظهر فيه إقالة باول. على الرغم من أن نظام الاحتياطي الفيدرالي مستقل رسميًا، إلا أن ترامب يلمح منذ فترة طويلة إلى أنه في فترة ولاية ثانية يريد تعيين أشخاص "حمائميين". وهذا يعني: صناع سياسة يفضلون تحفيز الاقتصاد بأسعار فائدة منخفضة بدلاً من محاربة التضخم بشكل عدواني من خلال رفع أسعار الفائدة. يصف نوفوغراتز هذا في مقابلة مع كايل تشيس بأنه "أكبر محفز صعودي حتى الآن" للبيتكوين. يمكن لرئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يركز على النمو الاقتصادي أن يبدأ فترة من التيسير النقدي طويل الأمد. من الناحية التاريخية، يستفيد بيتكوين في هذه الفترات، لأن المستثمرين يتجهون غالبًا نحو الأصول ذات المخاطر. التوازيات التاريخية أظهرت موجات الصعود السابقة مدى حساسية بيتكوين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. بعد الأزمة المالية في 2008، ضخ الاحتياطي الفيدرالي مليارات في الاقتصاد من خلال "التيسير الكمي". كانت تلك الفترة التي أظهر فيها بيتكوين قابليته الأولى للحياة وتم اعتباره بديلاً رقميًا للعملات الورقية. في 2020، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر خلال أزمة كورونا، بينما كانت هناك حزم تحفيز ضخمة. ارتفع بيتكوين في نفس العام من 7.000 دولار إلى أكثر من 60.000 دولار. في 2024، رأينا كيف تزامنت الموافقة على صناديق المؤشرات البيتكوين مع تخفيضات أسعار الفائدة، مما أدى إلى تدفق قياسي من وول ستريت. وفقًا لنوفوغراتز، يمكن أن يكون رئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يتبع سياسة حمائمية هو المحفز التالي، مع هدف سعري يبلغ 200.000 دولار لكل BTC. رأس المال المؤسسي أسس موجة صعود جديدة موجودة بالفعل. تمتلك Galaxy Digital نفسها أكثر من 17.100 BTC، بقيمة تقارب 2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تدير صناديق المؤشرات البيتكوين الآن أكثر من 143.5 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 6.6٪ من إجمالي القيمة السوقية للبيتكوين. الحكومات تتحرك أيضًا. في هولندا، هناك مناقشات حول إدخال احتياطي بيتكوين رسمي. هذه التطورات تضمن أن المستثمرين المؤسسيين والدول يمكنهم الاستفادة مباشرة من السياسة النقدية الفضفاضة. مع زيادة السيولة، يمكن أن يتدفق هذا المال بسرعة نحو بيتكوين. عملات الكريبتو الجديدةكن أول من يعرف ما هي أحدث عملات الكريبتو في الوقت الحالي! كل مستثمر في الكريبتو يبحث عنها: عملة كريبتو جديدة ذات إمكانية نمو كبيرة. لا يزال التضخم في هولندا أعلى منه في بقية أوروبا، لكن في الوقت نفسه انخفضت أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2024. قد يطلق هذا موجة صعود جديدة للكريبتو. يرى الخبراء فرصًا في العلملات البديلة مثل... متابعة القراءة قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا يمكن أن يطلق موجة صعود، يقول المحللين document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); فرصة لسيناريو متسارع صناع السياسة الذين يضعون الاقتصاد فوق مكافحة التضخم يمكنهم، وفقًا للمحللين، خلق عاصفة مثالية: مزيد من السيولة في الأسواق المالية بسبب انخفاض أسعار الفائدة. تخصيص مؤسسي نحو بيتكوين بفضل صناديق المؤشرات وحلول الحفظ. التأثير النفسي لاحتياطي فيدرالي يصبح حمائميًا بشكل صريح تحت قيادة ترامب. هذا يجعل معظم الخبراء لا يعتبرون هدف نوفوغراتز، 200.000 دولار لكل BTC، مبالغًا فيه. خاصة لأن بيتكوين غالبًا ما يستجيب بشكل أسي تاريخيًا بمجرد تغير الزخم. مخاطر احتياطي فيدرالي أقل استقلالية ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر. يمكن لاحتياطي فيدرالي يعمل بشكل أقل استقلالية أن يضر بمصداقية السياسة النقدية الأمريكية. يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية والضغط على الدولار. بالنسبة للبيتكوين، يمكن أن يكون لهذا تأثير مزدوج: من ناحية زيادة الطلب بسبب هروب رأس المال، ومن ناحية أخرى مزيد من التقلبات في الأسواق العالمية. يحذر بعض الاقتصاديين أيضًا من أن التخفيف السريع جدًا يمكن أن يؤجج التضخم مرة أخرى. إذا حدث ذلك، فقد يُجبر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد على تشديد السياسة فجأة. بالنسبة للبيتكوين، سيكون ذلك كابحًا لموجة الصعود. اشتر الكريبتو الخاص بك عبر Best Wallet Best wallet هي محفظة كريبتو من الدرجة الأولى تتيح لك شراء الكريبتو بشكل مجهول. مع دعم أكثر من 60 سلسلة، يمكنك شراء جميع عملات الكريبتو الرئيسية الخاصة بك عبر Best Wallet. Best wallet - محفظة موثوقة ومجهولة Best wallet - محفظة موثوقة ومجهولة أكثر من 60 سلسلة متاحة لجميع العملات المشفرة وصول مبكر إلى المشاريع الجديدة عوائد تخزين عالية تكاليف معاملات منخفضة مراجعة Best wallet اشتر الآن عبر Best Wallet تنبيه: العملات المشفرة هي استثمار متقلب للغاية وغير منظم. قم بإجراء بحثك الخاص. المنشور قرار الاحتياطي الفيدرالي هذا يمكن أن يطلق موجة صعود، يقول المحللين كتبه Gijs Smit وظهر لأول مرة على Bitcoinmagazine.nl.