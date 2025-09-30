يمكن لقرار الاحتياطي الفيدرالي هذا أن يطلق موجة صعود، يقول المحللين

تواصل مع متحمسي الكريبتو ذوي التفكير المماثل! تواصل على Discord! تحقق من Discord الخاص بنا يتحرك بيتكوين صعودًا وهبوطًا بين 109.000 دولار و115.000 دولار منذ بضعة أسابيع. يبدو الآن أن هناك تغييرًا قادمًا. وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة Galaxy Digital مايك نوفوغراتز، فإن الاستبدال المحتمل لجيروم باول كرئيس لنظام الاحتياطي الفيدرالي هو المحفز الذي سيدفع السعر إلى 200.000 دولار. ترامب يضغط على الاحتياطي الفيدرالي شارك دونالد ترامب الأسبوع الماضي رسمًا كاريكاتوريًا على Truth Social يظهر فيه وهو يطرد باول. على الرغم من أن نظام الاحتياطي الفيدرالي مستقل رسميًا، إلا أن ترامب يلمح منذ فترة طويلة إلى أنه في فترة ولاية ثانية يريد تعيين أشخاص "حمائميين". وهذا يعني: صناع سياسة يفضلون تحفيز الاقتصاد بأسعار فائدة منخفضة بدلاً من محاربة التضخم بشكل عدواني من خلال رفع أسعار الفائدة. يصف نوفوغراتز هذا في مقابلة مع كايل تشيس بأنه "أكبر محفز للسوق الصاعد حتى الآن" لبيتكوين. يمكن لرئيس جديد للاحتياطي الفيدرالي يركز على النمو الاقتصادي أن يبشر بفترة من التيسير النقدي طويل الأمد. من الناحية التاريخية، يستفيد بيتكوين في هذه الفترات، لأن المستثمرين غالبًا ما يتحولون إلى الأصول عالية المخاطر. التوازيات التاريخية أظهرت موجات السوق الصاعد السابقة بالفعل مدى حساسية بيتكوين لسياسة الاحتياطي الفيدرالي. بعد الأزمة المالية عام 2008، ضخ الاحتياطي الفيدرالي مليارات في الاقتصاد من خلال "التيسير الكمي". كانت تلك الفترة التي أظهر فيها بيتكوين قابليته للحياة لأول مرة واعتبر بديلاً رقميًا للعملات الورقية. في عام 2020، خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى ما يقرب من الصفر خلال أزمة كورونا، بينما كانت هناك حزم تحفيز ضخمة. ارتفع بيتكوين في نفس العام من 7.000 دولار إلى أكثر من 60.000 دولار. في عام 2024، رأينا كيف تزامنت الموافقة على صناديق المؤشرات لبيتكوين مع تخفيضات أسعار الفائدة، مما أدى إلى تدفق قياسي من وول ستريت. وفقًا لنوفوغراتز، يمكن أن يكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد الذي ينفذ سياسة حمائمية هو المحفز التالي، مع هدف سعر 200.000 دولار لكل BTC. رأس المال المؤسسي أسس موجة صعود جديدة موجودة بالفعل. تمتلك Galaxy Digital نفسها أكثر من 17.100 BTC، بقيمة تقارب 2 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، تدير صناديق المؤشرات لبيتكوين الآن أكثر من 143.5 مليار دولار من الأصول، وهو ما يمثل 6.6٪ من إجمالي القيمة السوقية لبيتكوين. الحكومات تتحرك أيضًا. على سبيل المثال، هناك مناقشات في هولندا حول إدخال احتياطي بيتكوين الاستراتيجي رسمي. تضمن هذه التطورات أن المستثمرين المؤسسيين والدول يمكنهم الاستفادة مباشرة من السياسة النقدية الفضفاضة. مع زيادة السيولة، يمكن أن تتدفق هذه الأموال بسرعة نحو بيتكوين. عملات الكريبتو الجديدة كن أول من يعرف ما هي أحدث عملات الكريبتو في الوقت الحالي! كل مستثمر في الكريبتو يبحث عنها: عملة كريبتو جديدة ذات إمكانات نمو كبيرة. لا يزال التضخم في هولندا أعلى منه في بقية أوروبا، ولكن في الوقت نفسه انخفضت أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2024. قد يطلق هذا موجة صعود جديدة للكريبتو. يرى الخبراء فرصًا في العلملات البديلة مثل... متابعة القراءة يمكن لقرار الاحتياطي الفيدرالي هذا أن يطلق موجة صعود، كما يقول المحللين
document.addEventListener('DOMContentLoaded', function() { var screenWidth = window.innerWidth; var excerpts = document.querySelectorAll('.lees-ook-description'); excerpts.forEach(function(description) { var excerpt = description.getAttribute('data-description'); var wordLimit = screenWidth wordLimit) { var trimmedDescription = excerpt.split(' ').slice(0, wordLimit).join(' ') + '...'; description.textContent = trimmedDescription; } }); }); فرصة لسيناريو متسارع صانعو السياسة الذين يضعون الاقتصاد فوق مكافحة التضخم يمكن أن يخلقوا عاصفة مثالية وفقًا للمحللين: المزيد من السيولة في الأسواق المالية بسبب انخفاض أسعار الفائدة. تخصيص مؤسسي نحو بيتكوين بفضل صناديق المؤشرات وحلول الحفظ. التأثير النفسي لاحتياطي فيدرالي يصبح حمائميًا بشكل صريح تحت قيادة ترامب. هذا يجعل معظم الخبراء لا يعتبرون هدف نوفوغراتز البالغ 200.000 دولار لكل BTC مبالغًا فيه. خاصة لأن بيتكوين غالبًا ما يستجيب بشكل أسي تاريخيًا بمجرد تغير الزخم. مخاطر احتياطي فيدرالي أقل استقلالية ومع ذلك، هناك أيضًا مخاطر. يمكن لاحتياطي فيدرالي يعمل بشكل أقل استقلالية أن يقوض مصداقية السياسة النقدية الأمريكية. يمكن أن يؤدي هذا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية والضغط على الدولار. بالنسبة لبيتكوين، يمكن أن يكون لهذا تأثير مزدوج: من ناحية زيادة الطلب بسبب هروب رأس المال، ومن ناحية أخرى زيادة تقلبات السعر في الأسواق العالمية. يحذر بعض الاقتصاديين أيضًا من أن التخفيف السريع جدًا يمكن أن يؤجج التضخم مرة أخرى. إذا حدث ذلك، فقد يضطر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الجديد إلى تشديد السياسة فجأة. بالنسبة لبيتكوين، سيكون ذلك كابحًا للسوق الصاعد. اشترِ الكريبتو الخاص بك عبر Best Wallet Best wallet هي محفظة كريبتو من الدرجة الأولى تتيح لك شراء الكريبتو بشكل مجهول. مع دعم أكثر من 60 سلسلة، يمكنك شراء جميع عملات الكريبتو الرئيسية الخاصة بك عبر Best Wallet. Best wallet - محفظة موثوقة ومجهولة Best wallet - محفظة موثوقة ومجهولة أكثر من 60 سلسلة متاحة لجميع العملات المشفرة وصول مبكر إلى المشاريع الجديدة عوائد تخزين عالية تكاليف معاملات منخفضة مراجعة Best wallet اشترِ الآن عبر Best Wallet ملاحظة: العملات المشفرة هي استثمار متقلب للغاية وغير منظم. قم بإجراء بحثك الخاص.
