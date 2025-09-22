إجمالي القيمة المغلقة (TVL) في DeFi يتجاوز 544 مليار دولار مع قيادة Tether وCircle للارتفاع

يشهد سوق التمويل اللامركزي (DeFi) زخمًا متجددًا، حيث ارتفع إجمالي القيمة المغلقة (TVL) إلى 543.96 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 2.7% خلال الثلاثين يومًا الماضية. تظهر هذه الزيادة المفاجئة جوعًا متزايدًا للسيولة والثقة في العملات المستقرة وبروتوكولات الإقراض ومنصات التخزين، على الرغم من أن ليس كل اللاعبين الرئيسيين قد شهدوا نموًا.

وفقًا للتفاصيل الأخيرة، تقاوم Tether ($USDT) كونها الرائدة في السوق بلا شك، مع زيادة 175.7 مليار دولار في إجمالي القيمة المغلقة، بارتفاع 3.9% في الشهر الماضي. التالي هو Circle، مُصدر USD Coin ($USDC)، الذي ارتفع إلى 73.1 مليار دولار، مظهرًا نموًا مهيبًا بنسبة 9.9%. معًا، تمثل هاتان العملتان المستقرتان العملاقتان حوالي نصف القيمة المغلقة لسوق DeFi، مما يؤكد على الدور الرئيسي للأصول المستقرة في النظام البيئي.

$AAVE يحافظ على قوته عند 67.7 مليار دولار بينما تشهد Lido وEigenLayer انخفاضات أكثر حدة في إجمالي القيمة المغلقة

يحتفظ Aave ($AAVE)، أحد أكبر بروتوكولات الإقراض، بـ 67.7 مليار دولار، ويشهد انخفاضًا متواضعًا بنسبة 1.5%. في الوقت نفسه، كانت Lido Finance ($LDO)، المنصة السائلة الرائدة، تكافح مع انخفاضات حادة، حيث انخفض إجمالي القيمة المغلقة بنسبة 9.6% إلى 38.4 مليار دولار.

كلتا هاتين العملتين المستقرتين لديهما فرق في الاحتفاظ بـ 29.3 مليار دولار، وهو فرق كبير في الاحتفاظ بالأصول. علاوة على ذلك، شهدت EigenLayer، بروتوكول إعادة التخزين الذي جذب اهتمامًا كبيرًا هذا العام، انخفاضًا في إجمالي القيمة المغلقة بنسبة 12.1% إلى 19.8 مليار دولار.

تقلبات إجمالي القيمة المغلقة تميز دور DeFi المتطور في السيولة وتوليد العائد

يشير الأداء المتنوع إلى مشهد متحرك داخل DeFi، لكن العملات المستقرة والإقراض لا تزال قوية، وتشهد المنصات المتعلقة بالتخزين عمليات سحب وسط عدم استقرار السوق. مع تقدم إجمالي القيمة المغلقة نحو علامة 550 مليار دولار، يواصل DeFi تمكين موطئ قدمه في اقتصاد العملات المشفرة الأوسع، واضعًا نفسه كأساس للسيولة وتوليد العائد وخدمات مالية لامركزية.

يُظهر التقرير الكامل للثلاثين يومًا الماضية تقلبات في قيم أسعار هذه العملات المستقرة. في هذه القائمة، فقط Tether وCircle تظهران استجابة إيجابية للزيادة، بينما تظهر الثلاثة الأخرى، Aave ($AAVE) وLido Finance ($LDO) وEigenLayer ($EIGEN) انخفاضًا حيث يتصدر $EIGEN بنسبة 12.1% من العملات المستقرة الأخرى.