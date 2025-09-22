البورصةDEX+
تظهر الزيادة في القروض النشطة على السلسلة عددًا متزايدًا من العملاء الذين يتبنون DeFi وتسلط الضوء أيضًا على بروتوكولات الإقراض الرائدة التي تشكل المشهد.

بروتوكولات الإقراض اللامركزي تحقق إنجازًا قياسيًا بقيمة 8.64 مليار دولار في القروض النشطة؛ بمساهمة من Moonwell وMaple Finance وEther.Fi وCurve.Fi وJupiter والآخرين

بواسطة: Blockchainreporter
2025/09/22 09:15
DeFi
TOP Network
حققت منصات الإقراض في التمويل اللامركزي العديد من المعالم الجديدة الأسبوع الماضي حيث لا تزال العديد منها تجذب اهتمام المستثمرين. وفقًا للبيانات التي أبلغ عنها اليوم محلل السوق Token Terminal، عالجت بروتوكولات الإقراض في التمويل اللامركزي 8.64 مليار دولار في القروض النشطة خلال الأسبوع.  يشير هذا الأداء الرائع إلى تزايد حماس المستثمرين في كسب الأرباح من خلال الإقراض. وفقًا للبيانات، وصلت القروض النشطة التي تمت معالجتها خلال الأيام السبعة الماضية إلى 8.64 مليار دولار، وهو ما يمثل القيمة التراكمية للقروض التي اقترضها العملاء من منصات الإقراض اللامركزية.

يشير هذا الرقم إلى إنجاز ضخم حققته المنصات البارزة، مما يعكس الطلب القوي على منتجات الإقراض في التمويل اللامركزي. إنه دليل واضح على تنامي الثقة وقابلية الاستخدام داخل هذه البروتوكولات ومساحة التمويل اللامركزي الأوسع. وقد تم عزو هذا النمو المثير للإعجاب إلى منصات متعددة أظهرت ابتكارًا مستمرًا وتوسعًا في عروض الإقراض الخاصة بها.

أفضل منصة إقراض في التمويل اللامركزي من حيث القروض النشطة

Moonwell

كما ورد في البيانات، تعد Moonwell منصة الإقراض التي سجلت أعلى نمو من حيث القروض النشطة خلال الأسبوع. شهدت أعلى زيادة في القروض الجديدة، حيث ارتفعت قروضها النشطة التي تمت معالجتها خلال الفترة إلى 187.4 مليون دولار، بزيادة قدرها 33.7% عن الأسبوع السابق. Moonwell هي منصة إقراض لامركزية مبنية على شبكات Polkadot وMoonriver وMoonbeam وBase، مما يمكن الأشخاص من اقتراض وإقراض الأصول الافتراضية مع معاملات سريعة وتكاليف منخفضة. أحد المساهمين الرئيسيين في هذا الأداء المثير للإعجاب هو الإقراض عبر السلاسل من Moonwell، والذي يُعرف بتمكين كفاءة رأس المال. من خلال السماح للأشخاص بوضع الأصول كضمان عبر شبكات متعددة، تفتح Moonwell كميات كبيرة من الأموال الخاملة. 

Maple Finance

ثاني منصة في القائمة هي Maple Finance، وهي سوق ائتمان رأس المال المؤسسي الذي يوفر للمؤسسات عروض إقراض على السلسلة ويربط مقترضي العملات المشفرة بالمقرضين. وفقًا للبيانات، تعد Maple Finance ثاني أكبر منصة من حيث الارتفاعات الأسبوعية في القروض النشطة. اقترض العملاء 1.7 مليار دولار على المنصة خلال الأسبوع، بزيادة قدرها 14.5% عن الأسبوع السابق. يظهر نشاط التداول هذا زيادة الطلب على منتجات الإقراض من Maple، والتي تستهدف بشكل رئيسي الشركات والمؤسسات التي تبحث عن رأس المال العامل مع ترتيبات تمويل مرنة.

Ether.Fi

Ether.Fi، وهي منصة رهان سائلة لامركزية تسمح للأشخاص بالمشاركة في رهان الإيثيريوم، هي ثالث منصة في القائمة. وفقًا للبيانات، شهدت Ether.fi زيادة كبيرة في القروض النشطة، والتي وصلت إلى 6.3 مليون دولار في الأيام السبعة الماضية، بزيادة قدرها 9.4%. هذا يعني أن المنصة تكتسب شعبية في قطاع الإقراض. إلى جانب كونها بروتوكول رهان سائل، تمكن Ether.Fi عملائها من اقتراض وإقراض أصول العملات المشفرة دون تدخل وسطاء مثل البنوك. جذب هذا النموذج مشاركة المستخدمين، حيث تقدم Ether.fi العديد من الفوائد لنمو رأس المال.

Curve.Fi

التالي هو Curve.Fi، وهي منصة تمويل لامركزي تستخدم شركتها الفرعية Curve Lending لتمكين العملاء من اقتراض وإقراض العملات المستقرة في أسواق بدون إذن. كما هو موضح في البيانات، شهدت Curve.Fi ارتفاعًا كبيرًا في ديون القروض، حيث وصلت إلى 84.4 مليون دولار خلال الأسبوع، بزيادة قدرها 6.4%.

Jupiter

خامس منصة في القائمة هي Jupiter، وهي منصة تداول لامركزية مبنية على Solana، والتي تكتسب منصة الإقراض الخاصة بها، Jupiter Lend، أيضًا زخمًا. استنادًا إلى البيانات، سجلت Jupiter ارتفاعًا ملحوظًا في القروض النشطة، حيث عالجت 595.8 مليون دولار خلال الأسبوع، بزيادة قدرها 5.7%.  

أفضل المنصات الأخرى في السوق

تشمل بروتوكولات الإقراض الأخرى المتميزة ذات القروض النشطة المتميزة Venus وEuler وFluid وCompound وSilo Finance، كما هو موضح في البيانات.    

هذا الإنجاز الرائع لا يظهر فقط بروتوكولات الإقراض الرائدة ولكنه يشير أيضًا إلى ثقة المستخدم القوية في هذه المنصات. معالجة 8.64 مليار دولار في القروض النشطة خلال الأسبوع الماضي هو تأكيد واضح على نضج وقدرة هائلة للبيئة التمويل اللامركزي. يسلط نشاط التداول الضوء على الطلب الدولي المتزايد على منتجات الاستثمار الفعالة والمتاحة والشفافة.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

