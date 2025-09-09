منصة التمويل اللامركزي (DeFi) المطورة على البلوكشين Sui أصبحت هدفاً للمتسللين! إليكم المبلغ المسروق

بروتوكول نيمو، وهي منصة تمويل لامركزي (DeFi) مبنية على بلوكتشين سوي، كانت هدفًا لهجوم إلكتروني أدى إلى خسارة 2.4 مليون دولار من العملات المستقرة.

بروتوكول نيمو المبني على سوي يتعرض لاختراق بقيمة 2.4 مليون دولار

كانت شركة أمن البلوكشين PeckShield أول من أبلغ عن الحادث. وأفادت الشركة أن المهاجم قام بتحويل USDC المسروق من Arbitrum إلى شبكة الإيثريوم. بعد الهجوم، أكد فريق نيمو الحادث وقام بتحديث المجتمع الافتراضي في بيان على تيليجرام اليوم.

"عزيزي مجتمع نيمو، حدثت حادثة أمنية الليلة الماضية وتأثر تجمع السوق لدينا. نحن نحقق في الأمر وقمنا بتعليق جميع أنشطة العقود الذكية في الوقت الحالي،" هكذا جاء في البيان. كما أعلنت المنصة سابقًا أن تطبيق نيمو سيخضع للصيانة يومي الاثنين والثلاثاء.

على الرغم من إعلان الشركة أن الأصول في جميع الخزائن آمنة، إلا أنه لم يتم مشاركة السبب الدقيق للهجوم حتى الآن.

بروتوكول نيمو هو منصة تداول العائد مبنية على شبكة سوي، وتركز على بنية العائد والكفاءة. توفر للمستخدمين تداولًا فعالًا، وتحوطًا، وتداولًا بالرافعة المالية من خلال ترميز العائد.

سلط هذا الحادث الضوء مرة أخرى على أن الثغرات الأمنية لا تزال تشكل مخاطر جسيمة في صناعة التمويل اللامركزي.

*هذا ليس نصيحة استثمارية.

