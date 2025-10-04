البورصةDEX+
بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/04 15:00
ذا كريبتونوميست أجرى مقابلة مع خبيرة الذكاء الاصطناعي اللامركزي جانيت آدامز وهي المديرة التنفيذية للعمليات في سينغيولاريتي نت. 

1. كشف تحالف ASI مؤخرًا عن ASI Cloud. هل يمكنك شرح ماهيته، وكيف يختلف عن عروض الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي المركزية، وما المشكلات التي يحلها للشركات والمطورين؟

ASI Cloud هي سحابة ذكاء اصطناعي بدون أذونات، وليست حديقة مسورة أخرى. تمنح المطورين وصولاً فوريًا قائمًا على المحفظة إلى وحدات معالجة الرسومات ذات المستوى المؤسسي والنماذج مفتوحة المصدر بأسعار شفافة تدفع لكل رمز. لا قيود، ولا حواجز للعملات الورقية فقط أو KYC - مجرد بنية تحتية للذكاء الاصطناعي قابلة للتوسع مصممة لبناة Web3 والشركات على حد سواء.

2. ذكرت إطلاقين قادمين آخرين: ASI Chain و ASI Create. هل يمكنك إعطاءنا نظرة حصرية عما تم تصميمهما للقيام به، وكيف يتناسبان مع الرؤية الأوسع لنظام ASI البيئي؟

ستربط ASI Chain أعباء عمل الذكاء الاصطناعي مباشرة بالعقود الذكية، مما يجعل الحوسبة قابلة للتحقق وقابلة للبرمجة. ASI Create هي طبقة البناء الخاصة بنا - أدوات لتصميم وضبط ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي مع رسوم بيانية معرفية مشفرة، وتعدد الوسائط، والملكية الكاملة. جنبًا إلى جنب مع ASI Cloud، يشكلون مجموعة تجعل الذكاء الاصطناعي اللامركزي قابلاً للاستخدام وجديرًا بالثقة ولا يمكن إيقافه.

3. كيف ترين الذكاء الاصطناعي اللامركزي يغير طريقة عمل الشركات في السنوات الخمس المقبلة، خاصة مقارنة بمشهد الذكاء الاصطناعي المركزي اليوم؟

اليوم، تستأجر الشركات الذكاء الاصطناعي من الموسعين الفائقين تحت تسعير غير شفاف وقيود البائعين. في غضون خمس سنوات، سيبدو الذكاء الاصطناعي اللامركزي أشبه بسوق مفتوح: حوسبة قابلة للتحقق، وتكاليف متوقعة، ووكلاء الذكاء الاصطناعي يمكن للشركات امتلاكها بالفعل. إنه يحول الذكاء الاصطناعي من منتج تستهلكه إلى نظام بيئي تشارك في إنشائه.

4. أنت مدافعة قوية عن الذكاء الاصطناعي الأخلاقي. ما هي الآليات أو المبادئ التي يجب أن توجه شبكات الذكاء الاصطناعي اللامركزية لضمان بقائها عادلة وشفافة ومفيدة للمجتمع؟

يجب أن يحكم الذكاء الاصطناعي اللامركزي الشفافية في التسعير، وإمكانية التحقق من الحوسبة، والوصول المفتوح إلى النماذج. الآليات هي ضمانات تشفير، وليست مجرد وعود الشركات. الأخلاق في الذكاء الاصطناعي ليست ورقة بيضاء، إنها هندسة معمارية.

5. بعد قيادتك للتنظيم في 60 دولة في HSBC، كيف تشكل خبرتك في الخدمات المالية والتنظيمية وجهة نظرك حول اعتماد الذكاء الاصطناعي اللامركزي والامتثال؟

بعد العمل عبر 60 ولاية قضائية، أرى اللامركزية كميزة امتثال. تتيح لنا البنية التحتية الموزعة دمج الشفافية وقابلية التدقيق وسيادة البيانات في التصميم. بدلاً من فرض الذكاء الاصطناعي في قوالب تنظيمية قديمة، نحن نبني سحابات ذكاء اصطناعي يمكن للمنظمين الوثوق بها بالفعل.

6. هل يمكنك مشاركة أمثلة محددة عن كيفية معالجة الذكاء الاصطناعي على بنية تحتية لامركزية لتحديات الأعمال في العالم الحقيقي بشكل أفضل من النماذج المركزية؟

يمكن للشركة الناشئة تشغيل وحدات معالجة الرسومات بالساعة، والدفع بالعملات المستقرة، وتجنب إهدار أشهر في التفاوض على عقود الموسعين الفائقين. يمكن للمؤسسة قياس أداء نماذج LLM مفتوحة المصدر المتعددة مع رؤية كاملة للتكلفة والأداء. يقلل الذكاء الاصطناعي اللامركزي من الاحتكاك حيث تخلق السحب المركزية اختناقات.

7. بالنظر إلى المستقبل، ما هو الدور الذي تراه لتحالف ASI في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، وكيف ستسرع مبادرات مثل ASI Cloud وChain وCreate المسار نحو الذكاء الاصطناعي الفائق؟

سباق الذكاء الاصطناعي لا يجب أن يكون الفائز يأخذ كل شيء. يبني تحالف ASI النسيج الرابط - Cloud للحوسبة، وChain للتنفيذ القابل للتحقق، وCreate لتصميم الوكيل. معًا، يسرعون المسار نحو الذكاء الاصطناعي الفائق الذي يكون مفتوحًا وقابلاً للتدقيق ومتوافقًا مع مصالح البشرية.

المصدر: https://en.cryptonomist.ch/2025/10/04/singularitynet-decentralized-ai-will-look-more-like-open-marketplace/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

