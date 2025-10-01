تتحد DeAgentAI مع X3 لإعادة تعريف SocialFi الأكثر ذكاءً لملايين المستخدمين

أعلنت DeAgentAI، وهي بنية تحتية لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، عن شراكتها الرائدة مع X3 عبر حسابها الرسمي على X. تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة إلى الأمام لإحداث ثورة في مستقبل SocialFi. من خلال هذا التحالف، تستعد المنصتان لتوحيد جهودهما لبناء نظام بيئي أكثر كفاءة وذكاءً. في هذا النظام البيئي، يمكن للذكاء الاصطناعي أن يندمج بسهولة في التوزيع.

DeAgentAI تمكّن ذكاءها الاصطناعي لتعزيز شبكة X3 الضخمة

تتكامل DeAgentAI مع X3، وهي طبقة توزيع نهائية راسخة في Web3. تضم X3 مجتمعًا مزدهرًا يضم أكثر من مليون مستخدم و100,000 من قادة الرأي الرئيسيين (KOLs). من خلال هذا التعاون الاستراتيجي، تهدف DeAgentAI إلى تمكين رؤاها المتطورة القائمة على الذكاء الاصطناعي وإمكانية وصولها إلى مجتمع X3 المزدهر.

تهدف هذه المبادرة إلى إعادة تشكيل تفاعل المجتمعات مع الأدوات الذكية. كما أنها تستفيد من بيانات وحلول قائمة على الذكاء الاصطناعي قابلة للتنفيذ لتمكين المبدعين والشركات والمستخدمين.

DeAgentAI وX3 تمكّنان الموجة التالية من SocialFi

في Web3، تكتسب SocialFi جاذبية سريعة، مما يثبت أنها حجر الزاوية في المشهد. مع ذلك، يمثل تحالف DeAgentAI مع X3 خطوة محورية لتغذية SocialFi. من خلال توحيد قواهما، تستعد DeAgentAI وX3 لبناء مستقبل مليء بالمشاركة الاجتماعية. هناك، يمكن لذكاء وكلاء الذكاء الاصطناعي تحسين المشاركة الاجتماعية مع جعلها لامركزية.

يستعد كلا الشريكين لإطلاق 100 عضوية مميزة في X3، بقيمة حوالي 1000U، للاحتفال بهذا التآزر. هذه فرصة حصرية للمتبنين الأوائل لتجربة القوة المشتركة لـ DeAgentAI وX3.

يعد تطور SocialFi الأولوية القصوى لهذه الشراكة من أجل تقارب الذكاء وقابلية التوسع والمجتمع. بهذا، تهدف DeAgentAI وX3 إلى ترسيخ مواقعهما كلاعبين رئيسيين في الابتكار لدمج الذكاء الاصطناعي في الشبكات الاجتماعية.