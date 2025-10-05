ديف سيداكا، مجموعة بولكادوت الرأسمالية: حوالي 30 مليار دولار من الأصول في العالم الحقيقي موجودة على السلسلة

أجرت كريبتونوميست مقابلة مع ديف سيداكا، رئيس مجموعة بولكادوت الرأسمالية. كما يشغل منصب مدير المالية في باريتي تكنولوجيز، فريق التطوير الأساسي وراء بولكادوت.

يقود استراتيجية باريتي المالية، التي تشمل إدارة الخزينة والتخطيط والمشاركة المؤسسية. كمؤمن منذ فترة طويلة بالتكنولوجيا الناشئة والكريبتو، كان ديف مشاركًا بنشاط في هذا المجال منذ عام 2017. قبل انضمامه إلى باريتي، عمل عبر قطاعات متعددة، مما دفع الاستراتيجية المالية والتجارية

1. كيف ترى تطور اعتماد المؤسسات للأصول الرقمية في السنوات الـ 2-3 القادمة، وما هي الحواجز التي لا تزال بحاجة إلى إزالتها للمشاركة الأوسع؟

ينتقل الاعتماد المؤسسي من حواف أسواق رأس المال إلى جوهرها. ستوسع صناديق المؤشرات الوصول للتجزئة، لكن التحول الأكثر تحويلاً سيكون المعاشات التقاعدية وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تخصص مباشرة. هذه مجمعات بتريليونات الدولارات حيث حتى النسب المئوية الصغيرة تغير هيكل السوق. إلى جانب ذلك، أتوقع تقدمًا في بنية التسوية. تقوم شبكات مثل SWIFT بتجربة التسوية عبر الحدود 7×24، ويمكن للبلوكتشين تسريع هذا الاتجاه. تظل أكبر الحواجز هي الوضوح التنظيمي والثقة التشغيلية في أن الأصول الرقمية تلبي المعايير الائتمانية.

2. التعليم للاعبي التمويل التقليدي - ما هي المفاهيم الخاطئة الأكثر شيوعًا التي تواجهها عند التحدث مع هذه المؤسسات؟

المفهوم الخاطئ ليس ما إذا كانت الأصول الرقمية شرعية، ولكن كيفية التمييز بينها. ترى العديد من المؤسسات بحرًا من "العلملات البديلة" بعد البيتكوين والإيثريوم بدون أطر واضحة. يتم وضع الكثير من الاهتمام على مقاييس DeFi قصيرة المدى مثل إجمالي القيمة المغلقة (TVL)، والعائدات، والأحجام دون السؤال: ما مدى قيمة تلك السيولة إذا لم تكن مضمونة؟ ما مدى مرونة البنية التحتية؟ في مجموعة بولكادوت الرأسمالية، نؤكد أن القيمة طويلة المدى تعتمد على الأمان وقابلية التوسع والحوكمة وقابلية التشغيل البيني للبلوكتشين الأصلية. هذه الأساسيات أكثر أهمية من النشاط قصير المدى.

3. يكتسب ترميز أصول العالم الحقيقي (RWA) زخمًا - ما هي أنواع الأصول التي من المرجح أن يتم ترميزها أولاً على نطاق واسع، ولماذا؟

اليوم، هناك حوالي 30 مليار دولار من أصول العالم الحقيقي على السلسلة، مع ما يقرب من 17 مليار دولار في الائتمان الخاص مدفوعًا إلى حد كبير من قبل Figure. كان الائتمان الخاص منطقيًا كموجة أولى: طلب قوي على العائد، مع إضافة الترميز للكفاءة والشفافية. نرى أيضًا الأسهم المرمزة، على الرغم من أن الكثير منها اصطناعي وليس مدعومًا بالكامل. تكمن فرصة أكبر على المدى القريب في CLOs، وهي سوق تزيد قيمتها عن تريليون دولار حيث يمكن للترميز تبسيط الإصدار والسيولة. ستتوسع سندات الخزانة وأسواق المال أيضًا بسرعة حيث أن الضمانات الأساسية مناسبة بشكل طبيعي للتسوية القابلة للبرمجة 7×24.

4. ما الدور الذي تتوقع أن تلعبه DeFi والعملات المستقرة في المحافظ المؤسسية، وكيف يمكن للوضوح التنظيمي تسريع اعتمادها؟

أصبحت العملات المستقرة الجزء النقدي التشغيلي للأسواق الرقمية، وتستخدم كأصل احتياطي وتسوية يتحرك 7×24 مع حقوق استرداد واضحة. إنها تفتح الكفاءة في المدفوعات وإدارة الضمانات، على الرغم من أن أسئلة الحوكمة لا تزال قائمة حول السيطرة المركزية والشهادات والحماية. DeFi هي طبقة البنية التحتية: التسوية القابلة للبرمجة، والضمانات الشفافة، والأسواق المستمرة. في الولايات المتحدة، وضع قانون GENIUS حواجز أساسية للعملات المستقرة، بينما توفر مبادرات مثل مشروع كريبتو مسارات لاختبار DeFi تحت الإشراف التنظيمي. معًا، تمنح هذه الأطر الأمناء الثقة في أن العملات المستقرة و DeFi يمكن أن تنتقل من التجارب إلى سكك حديدية متوافقة قابلة للتوسع.

5. هل يمكنك مشاركة المزيد حول شراكات مجموعة بولكادوت الرأسمالية مع الوسطاء ومديري الأصول، وكيف يساعدون في سد الفجوة بين التمويل التقليدي و DeFi؟

مع الوسطاء ومستشاري الاستثمار المسجلين، يتركز تركيزنا على الاستماع والتعليم واستكشاف فرص DeFi، وفهم رحلة الأصول الرقمية الخاصة بهم، والأسئلة التي يطرحها العملاء، وأين توجد فجوات في الوضوح. يساعدوننا في تحديد المجالات التي يحتاج فيها العملاء إلى مزيد من الثقة، ومن المشجع رؤية نجم الشمال المشترك: البقاء في طليعة الابتكار مع حماية المستثمرين. لهذا السبب اعتمدنا على الندوات عبر الإنترنت ولوحات المتحدثين والمحادثات المباشرة لجعل مجموعة بولكادوت الرأسمالية شريكًا موثوقًا به.

على جانب إدارة الأصول، تريد المؤسسات وضوحًا تنظيميًا بقدر ما تريد التعرض. سيصل البعض إلى السوق من خلال صناديق المؤشرات، بينما يقيّم آخرون صناديق الأصول الرقمية والمنتجات المهيكلة التي توازن بين العائد وشهية المخاطرة، دون الاحتكاك الناتج عن إدارة المفاتيح الخاصة. القيمة ليست فقط في الوصول، ولكن في البنية التحتية التي يمكن أن تدعم الضمانات والسيولة والترميز على نطاق واسع.

6. لماذا تتمتع بولكادوت بموقع فريد لدعم مستقبل أسواق رأس المال مقارنة بأنظمة البلوكتشين الأخرى؟

تمثل أسواق رأس المال مئات التريليونات، ولن تستحوذ سلسلة واحدة على كل ذلك. تريد المؤسسات خيارات. ما يميز بولكادوت هو أنها بُنيت خصيصًا لعقد من الزمان مع وضع الأساسيات في الاعتبار: الأمان وقابلية التوسع وقابلية التشغيل البيني. يأتي الأمان من مجموعة المصادقين المشتركة، والتي تحمي كل سلسلة متصلة بالشبكة. يتم تحقيق قابلية التوسع من خلال التنفيذ المتوازي، وقد تم اختباره بالفعل بأكثر من 140,000 معاملة في الثانية عبر السلاسل الجانبية. قابلية التشغيل البيني أصلية في البروتوكول، مما يتيح للأصول والرسائل التحرك بسلاسة عبر السلاسل دون التجزئة ومخاطر الجسر التي تظهر في أماكن أخرى. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تطور بولكادوت إلى JAM (آلة الانضمام والتراكم) يقدم هندسة معمارية أخف وزنًا ومعيارية قادرة على توسيع نطاق أعباء العمل المتوازية المثالية للأصول المرمزة أو التسوية عالية التردد. أضف إلى ذلك خارطة الطريق لميزات الخصوصية المحسنة، وستحصل على بنية تحتية لامركزية مبنية للتطور مع احتياجات سوق رأس المال.

7. إذا كان عليك التنبؤ بتحول رئيسي واحد في أسواق رأس المال مدفوعًا بتكنولوجيا البلوكتشين خلال السنوات الخمس المقبلة، فماذا سيكون؟

سيكون التحول الرئيسي القادم هو صعود وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين الذين يعملون مباشرة على السلسلة. الأسواق هي بالفعل خوارزمية إلى حد كبير، ولكن تلك الخوارزميات تدار مركزيًا من قبل البشر. تأتي القفزة عندما يتصرف وكلاء الذكاء الاصطناعي كمشاركين في السوق يقدمون الضمانات، ويوفرون السيولة، ويديرون المراكز 7×24 بموجب قواعد قابلة للبرمجة. تمثل أسواق الضمانات العالمية وأسواق التمويل قصيرة المدى عشرات التريليونات. إذا تحرك حتى 10-20٪ على السلسلة، فهذا يعني 2-4 تريليون دولار من التدفقات التي يديرها الوكلاء في غضون خمس سنوات. سيعيد ذلك تشكيل كيفية تداول السيولة والضمانات في النظام بشكل أساسي.