البيانات: يتجاوز إصدار USDC 75 مليار، ويمثل حوالي 24.9% من حصة السوق بواسطة: PANews 2025/10/04 09:52 مشاركة

ذكرت PANews في 4 أكتوبر أن Circle غردت بأن إصدار USDC قد تجاوز 75 مليار، محققاً أعلى مستوى جديد على الإطلاق، ويمثل حوالي 24.9% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المستقرة بالدولار الأمريكي على الشبكة بأكملها.