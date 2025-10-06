البيانات: قامت الشبكة الرئيسية لـ Linea بربط أكثر من 1.15 مليون ETH بواسطة: PANews 2025/10/06 08:10 مشاركة

أفادت PANews في 6 أكتوبر أن بيانات Dune أظهرت أنه حتى الآن، قامت الشبكة الرئيسية Linea بربط ونقل أكثر من 1.158 مليون ETH، وتجاوز عدد المعاملات 1.306 مليون، وبلغ عدد العناوين التفاعلية حوالي 594,000.