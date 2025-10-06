البيانات: في عام 2025، سيتجاوز حجم التداول للعقود الدائمة على كل من CEX وDEX (منصات التداول اللامركزية) حجم العقود الفورية.

أفادت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لـ The Block، استحوذت العقود الدائمة على 75% من إجمالي حجم التداول على منصات التداول المركزية (CEXs) منذ عام 2025، بمعدل دوران يقارب 49 تريليون دولار، متجاوزة بشكل كبير تدول العقود الفورية (14.8 تريليون دولار) وتداول الخيارات (1.3 تريليون دولار). وهذا مقارنة بـ 72% في عام 2024. وعلى منصات التداول اللامركزية (DEXs)، ارتفعت حصة العقود الدائمة أيضًا من 50% العام الماضي إلى 56% هذا العام. وقد وصل حجم تداول العقود الدائمة التراكمي على البلوكشين إلى 4.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 3.6 تريليون دولار لتداول العقود الفورية. أفادت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لـ The Block، استحوذت العقود الدائمة على 75% من إجمالي حجم التداول على منصات التداول المركزية (CEXs) منذ عام 2025، بمعدل دوران يقارب 49 تريليون دولار، متجاوزة بشكل كبير تدول العقود الفورية (14.8 تريليون دولار) وتداول الخيارات (1.3 تريليون دولار). وهذا مقارنة بـ 72% في عام 2024. وعلى منصات التداول اللامركزية (DEXs)، ارتفعت حصة العقود الدائمة أيضًا من 50% العام الماضي إلى 56% هذا العام. وقد وصل حجم تداول العقود الدائمة التراكمي على البلوكشين إلى 4.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 3.6 تريليون دولار لتداول العقود الفورية.