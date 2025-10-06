البيانات: في عام 2025، سيتجاوز حجم التداول للعقود الدائمة على كل من CEX وDEX (منصات التداول اللامركزية) حجم العقود الفورية.

ذكرت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لـ The Block، استحوذت العقود الدائمة على 75% من إجمالي حجم التداول على منصات التداول المركزية (CEXs) منذ عام 2025، بمعدل دوران يقارب 49 تريليون دولار، متجاوزة بكثير تداول العقود الفورية (14.8 تريليون دولار) وتداول الخيارات (1.3 تريليون دولار). وهذا مقارنة بـ 72% في عام 2024. وعلى منصات التداول اللامركزية (DEXs)، ارتفعت حصة العقود الدائمة أيضًا من 50% العام الماضي إلى 56% هذا العام. وقد وصل إجمالي حجم تداول العقود الدائمة على البلوكشين إلى 4.7 تريليون دولار، مقارنة بـ 3.6 تريليون دولار لتداول العقود الفورية.