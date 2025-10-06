تجميد البيانات، ودراما التعريفات الجمركية، وارتداد العملات المشفرة

أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تعطيل إصدار بيانات اقتصادية رئيسية، مما ترك المستثمرين يتنقلون بدون مؤشراتهم المعتادة. تأخرت أرقام الرواتب، وتزايد عدم اليقين بشأن التعريفات، ويلجأ المحللون إلى مؤشرات بديلة لقياس الصحة الاقتصادية. على الرغم من الفوضى، تجد الأصول ذات المخاطر زخمًا — يقترب بيتكوين من 130,000 دولار بعد أعلى مستوى جديد على الإطلاق، بينما يستعد الذهب للوصول إلى 4,000 دولار للأونصة للمرة الأولى.

مع التوقعات الواسعة بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر وديسمبر، يتجه المستثمرون إلى البيانات الخاصة ومؤشرات التحليل المعنوي لسد فجوة المعلومات. بالنسبة للكريبتو، تحول عدم اليقين هذا إلى دافع مع تعزيز رهانات خفض الأسعار.