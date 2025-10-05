البيانات: ستشهد رموز APT وLINEA وغيرها إلغاء قفل واسع النطاق الأسبوع المقبل، حيث تبلغ قيمة إلغاء قفل APT حوالي 62.3 مليون دولار أمريكي

أفادت PANews في 5 أكتوبر أن بيانات Token Unolcks أظهرت أن الرموز المميزة مثل APT وLINEA وBABY وPEAQ ستجذب كميات كبيرة من الفتح الأسبوع المقبل، بما في ذلك:

سيقوم Aptos (APT) بفتح حوالي 11.31 مليون رمز مميز في الساعة 4:00 صباحًا بتوقيت بكين في 12 أكتوبر، وهو ما يمثل 2.15% من العرض المتداول الحالي وتقدر قيمته بحوالي 62.3 مليون دولار أمريكي.

سيقوم Linea (LINEA) بفتح حوالي 1.08 مليار رمز مميز في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت بكين في 10 أكتوبر، وهو ما يمثل 6.57% من العرض المتداول الحالي وتقدر قيمته بحوالي 29.6 مليون دولار أمريكي.

سيقوم Babylon (BABY) بفتح حوالي 321 مليون رمز مميز في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت بكين في 10 أكتوبر، وهو ما يمثل 24.74% من العرض المتداول الحالي وتقدر قيمته بحوالي 17.4 مليون دولار.

سيقوم Peaq (PEAQ) بفتح حوالي 84.84 مليون رمز مميز في الساعة 8:00 صباحًا بتوقيت بكين في 12 أكتوبر، وهو ما يمثل 5.95% من العرض المتداول الحالي وتقدر قيمته بحوالي 10.8 مليون دولار أمريكي.