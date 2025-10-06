البورصةDEX+
البيانات: جذبت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 192.7 مليار دولار هذا العام

بواسطة: PANews
2025/10/06 10:50
أفادت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لرسالة كوبيسي، استثمرت شركات رأس المال المغامر مبلغًا قياسيًا قدره 192.7 مليار دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن في عام 2025، مما يضع هذا العام على المسار ليكون الأول في التاريخ الذي يشهد أكثر من 50% من رأس المال المغامر يذهب إلى صناعة الذكاء الاصطناعي. في الأشهر الـ 12 الماضية، استحوذ الذكاء الاصطناعي على أكثر من 60% من صفقات رأس المال المغامر في الولايات المتحدة، بزيادة ثلاثة أضعاف منذ بداية الجائحة في عام 2020.

