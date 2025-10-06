البيانات: جذبت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي 192.7 مليار دولار هذا العام

أفادت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لـ The Kobeissi Letter، استثمرت شركات رأس المال المغامر مبلغًا قياسيًا قدره 192.7 مليار دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن في عام 2025، مما يضع هذا العام على المسار ليكون الأول في التاريخ الذي يشهد أكثر من 50% من رأس المال المغامر يذهب إلى صناعة الذكاء الاصطناعي. خلال الـ 12 شهرًا الماضية، استحوذ الذكاء الاصطناعي على أكثر من 60% من صفقات رأس المال المغامر في الولايات المتحدة، بزيادة ثلاثة أضعاف منذ بداية الجائحة في عام 2020. أفادت PANews في 6 أكتوبر أنه وفقًا لـ The Kobeissi Letter، استثمرت شركات رأس المال المغامر مبلغًا قياسيًا قدره 192.7 مليار دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن في عام 2025، مما يضع هذا العام على المسار ليكون الأول في التاريخ الذي يشهد أكثر من 50% من رأس المال المغامر يذهب إلى صناعة الذكاء الاصطناعي. خلال الـ 12 شهرًا الماضية، استحوذ الذكاء الاصطناعي على أكثر من 60% من صفقات رأس المال المغامر في الولايات المتحدة، بزيادة ثلاثة أضعاف منذ بداية الجائحة في عام 2020.