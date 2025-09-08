داريوس روكر عن سبب مساهمته من خلال الغولف

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "داريوس روكر عن سبب مساهمته من خلال الجولف" على BitcoinEthereumNews.com. داريوس روكر يراقب ضربته الأولى خلال الجولة الأولى من بطولة AT&T بيبل بيتش برو-آم 2023. غيتي إيمدجز مع استمرار داريوس روكر في جولته الدولية لعام 2025 مع محطات في كاليفورنيا وكندا والمملكة المتحدة وتشارلستون مسقط رأسه، لا تتفاجأ برؤية الفائز بجائزة جرامي ثلاث مرات وهو يغني كلاسيكيات مثل "واغون ويل" و"لن يكون الأمر هكذا لفترة طويلة" و"عقد يدي" و"أريد فقط أن أكون معك". أيضًا، لا تتفاجأ برؤية روكر في ملعب جولف قريب طوال رحلات جولته، والتي تختتم في 13 ديسمبر في منتجع ريتز-كارلتون للجولف في نابلز، فلوريدا. "لو سمح لي جسدي، لكنت ألعب الجولف كل يوم،" قال روكر. "الآن ألعب حوالي أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع." تعرف روكر، البالغ 59 عامًا، على الجولف لأول مرة عندما كان عمره 14 عامًا. عندما كان صديقه المقرب، ريك، ووالده، الكابتن ريتشارد يوهانس، يتحدثان عن الذهاب للعب، كان روكر عادة ما يركب دراجته إلى المنزل ويعود في يوم آخر. في منزل يوهانس لتناول العشاء ذات مساء، أثير اهتمام روكر أخيرًا فانضم إلى ريتشارد وريك في ملعب رينوودز للجولف في قاعدة تشارلستون الجوية في كارولينا الجنوبية. "حققت ضربة بار في اليوم الأول الذي لعبت فيه - بار شرعي،" قال روكر. "عندما حدث ذلك، أصبحت مدمنًا. أردت فقط أن ألعب الجولف. (كنت أسأل ريك)، 'متى سيعود والدك إلى المنزل؟ أريد أن ألعب الجولف.'" بينما أصبحت الموسيقى شغفه ومهنته، واصل روكر علاقته بالجولف. مع تباهيه بمعدل إعاقة 5.9 اعتبارًا من منتصف يونيو، لا يكتفي المغني السابق لفرقة هوتي آند ذا بلوفيش بلعب الجولف، بل يرد الجميل للعبة من خلال خلق فرص للاعبين الشباب. ساعد في تأسيس بطولة داريوس روكر الجامعية، وهي بطولة تستمر ثلاثة أيام لجولف الكليات النسائية في القسم الأول من NCAA تقام كل مارس في لونج كوف...ظهر المنشور "داريوس روكر عن سبب مساهمته من خلال الجولف" على BitcoinEthereumNews.com. داريوس روكر يراقب ضربته الأولى خلال الجولة الأولى من بطولة AT&T بيبل بيتش برو-آم 2023. غيتي إيمدجز مع استمرار داريوس روكر في جولته الدولية لعام 2025 مع محطات في كاليفورنيا وكندا والمملكة المتحدة وتشارلستون مسقط رأسه، لا تتفاجأ برؤية الفائز بجائزة جرامي ثلاث مرات وهو يغني كلاسيكيات مثل "واغون ويل" و"لن يكون الأمر هكذا لفترة طويلة" و"عقد يدي" و"أريد فقط أن أكون معك". أيضًا، لا تتفاجأ برؤية روكر في ملعب جولف قريب طوال رحلات جولته، والتي تختتم في 13 ديسمبر في منتجع ريتز-كارلتون للجولف في نابلز، فلوريدا. "لو سمح لي جسدي، لكنت ألعب الجولف كل يوم،" قال روكر. "الآن ألعب حوالي أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع." تعرف روكر، البالغ 59 عامًا، على الجولف لأول مرة عندما كان عمره 14 عامًا. عندما كان صديقه المقرب، ريك، ووالده، الكابتن ريتشارد يوهانس، يتحدثان عن الذهاب للعب، كان روكر عادة ما يركب دراجته إلى المنزل ويعود في يوم آخر. في منزل يوهانس لتناول العشاء ذات مساء، أثير اهتمام روكر أخيرًا فانضم إلى ريتشارد وريك في ملعب رينوودز للجولف في قاعدة تشارلستون الجوية في كارولينا الجنوبية. "حققت ضربة بار في اليوم الأول الذي لعبت فيه - بار شرعي،" قال روكر. "عندما حدث ذلك، أصبحت مدمنًا. أردت فقط أن ألعب الجولف. (كنت أسأل ريك)، 'متى سيعود والدك إلى المنزل؟ أريد أن ألعب الجولف.'" بينما أصبحت الموسيقى شغفه ومهنته، واصل روكر علاقته بالجولف. مع تباهيه بمعدل إعاقة 5.9 اعتبارًا من منتصف يونيو، لا يكتفي المغني السابق لفرقة هوتي آند ذا بلوفيش بلعب الجولف، بل يرد الجميل للعبة من خلال خلق فرص للاعبين الشباب. ساعد في تأسيس بطولة داريوس روكر الجامعية، وهي بطولة تستمر ثلاثة أيام لجولف الكليات النسائية في القسم الأول من NCAA تقام كل مارس في لونج كوف...

داريوس روكر عن سبب مساهمته من خلال الغولف

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 21:10
Chainbase
C$0.09606+1.15%
DAR Open Network
D$0.0195-0.86%
Threshold
T$0.01225-1.76%
holoride
RIDE$0.00089-3.47%
PlaysOut
PLAY$0.02446-0.97%
WHY
WHY$0.00000002859+25.06%

داريوس روكر يشاهد ضربته الأولى خلال الجولة الأولى من بطولة AT&T بيبل بيتش برو-آم 2023.

صور غيتي

بينما يواصل داريوس روكر جولته الدولية لعام 2025 مع محطات في كاليفورنيا وكندا والمملكة المتحدة ومسقط رأسه تشارلستون، ساوث كارولينا، لا تتفاجأ برؤية الفائز بجائزة غرامي ثلاث مرات وهو يغني كلاسيكيات مثل "واغون ويل" و"لن يكون الأمر هكذا لفترة طويلة" و"عقد يدي" و"أريد فقط أن أكون معك".

أيضًا، لا تتفاجأ برؤية روكر في ملعب غولف قريب طوال رحلات جولته، والتي ستختتم في 13 ديسمبر في منتجع ريتز-كارلتون للغولف في نابلس، فلوريدا.

"لو سمح لي جسدي، لكنت ألعب الغولف كل يوم،" قال روكر. "الآن ألعب حوالي أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع."

تم تعريف روكر، البالغ من العمر 59 عامًا، بالغولف لأول مرة عندما كان عمره 14 عامًا. عندما كان صديقه المقرب، ريك، ووالده، الكابتن ريتشارد يوهانس، يتحدثان عن الذهاب للعب، كان روكر عادة ما يركب دراجته إلى المنزل ويعود في يوم آخر. في منزل عائلة يوهانس لتناول العشاء ذات مساء، أثير اهتمام روكر أخيرًا فانضم إلى ريتشارد وريك في ملعب رينوودز للغولف في قاعدة تشارلستون الجوية في ساوث كارولينا.

"حققت ضربة بار في أول يوم لعبت فيه - بار شرعي،" قال روكر. "عندما حدث ذلك، أصبحت مدمنًا. كنت أريد فقط أن ألعب الغولف. (كنت أسأل ريك)، 'متى سيعود والدك إلى المنزل؟ أريد أن ألعب الغولف.'"

بينما أصبحت الموسيقى شغفه ومهنته، واصل روكر علاقته بالغولف. مع معدل إعاقة 5.9 اعتبارًا من منتصف يونيو، لا يلعب المغني السابق لفرقة هوتي آند ذا بلوفيش الغولف فحسب، بل يرد الجميل للعبة من خلال خلق فرص للاعبين الشباب.

ساعد في تأسيس بطولة داريوس روكر الجامعية، وهي بطولة تستمر ثلاثة أيام لغولف الكليات النسائية في القسم الأول من NCAA تقام كل مارس في نادي لونغ كوف في جزيرة هيلتون هيد، ساوث كارولينا. إلى جانب زملائه في الفرقة من هوتي آند ذا بلوفيش، يشارك روكر في استضافة بطولة هوتي في بولز باي الجامعية، وهي بطولة غولف جامعية للرجال في القسم الأول من NCAA تعمل منذ عام 2005.

كونه محسنًا طوال حياته، يستضيف روكر أيضًا حفل داريوس وأصدقاؤه السنوي وفعالية الغولف لصالح مستشفى سانت جود للأطفال بالإضافة إلى فعالية الاثنين بعد الماسترز السنوية التي تفيد مؤسسة هوتي آند ذا بلوفيش التي تدعم برامج الغولف للناشئين في جميع أنحاء ولاية ساوث كارولينا، موطن الفرقة.

"أنت تستخدم الغولف كثيرًا لجمع الأموال لمساعدة الناس،" قال روكر، أول سفير رسمي للعلامة التجارية لجولة PGA. "هذا حقًا شيء اكتشفناه في وقت مبكر - إذا كان لديك بطولة غولف وحصلت على مجموعة من الأصدقاء للحضور، يمكنك جمع الكثير من المال للجمعيات الخيرية التي تساعد في أشياء مختلفة."

لكل مساهماته في اللعبة، تم تسمية روكر سفير الغولف لعام 2025 في يونيو خلال بطولة شركات كوليغ.

تم تكريمه من قبل بطولة شركات كوليغ وأبطال جولة PGA ومؤسسة شمال أوهايو الخيرية للغولف في أكرون، أوهايو، انضم روكر إلى قائمة مرموقة من الفائزين بما في ذلك جاك نيكلاوس ونانسي لوبيز وكوندوليزا رايس والرئيس جيرالد فورد وستيف كوري.

"كنت أنظر إلى القائمة وشعرت بالتوتر قليلاً عندما رأيت ذلك لأنها قائمة من الأشخاص الذين قاموا بأشياء عظيمة لمساعدة الآخرين والذين فعلوا الكثير للعبة الغولف،" قال روكر. "لقد كانت لعبة الغولف رائعة جدًا بالنسبة لي، لذا فإن رؤية PGA لحبي للعبة ومدى محاولتي لرد الجميل للعبة واعترافهم بذلك، إنه أمر مذهل للغاية."

تعلم التواضع من الغولف - "إنها لعبة متواضعة، متواضعة،" كما يقول - كان تكريم روكر بالتأكيد مستحقًا. كما قال إن اللعبة علمته "كيف تكون رجلاً مهذبًا."

من خلال الاستفادة من نجاحه كفنان تسجيل متعدد البلاتينيوم، يخلق روكر فرصًا للآخرين للاستفادة من اللعبة التي علمته الكثير.

"خاصة في رياضة مثل الغولف، يجب أن نخلق فرصًا للنساء بقدر ما نفعل للرجال،" قال. "ذلك لأن الجميع يستطيع اللعب. بقدر الفرص التي أقدمها للرجال، بالتأكيد أود أن أقدمها للنساء.

"... أعتقد أنها جعلتني شخصًا أفضل، رجلاً أفضل. لقد علمتني كيف أكون صديقًا. تعلمني كيف أتحكم في غضبي. الغولف يفعل الكثير."

المصدر: https://www.forbes.com/sites/michaellore/2025/09/08/darius-rucker-on-why-he-gives-back-through-golf/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
1
1$0.01951-13.93%
EPNS
PUSH$0.01688+8.48%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

تظهر البيانات الجديدة استقرار المضاربة على العملات البديلة رغم انخفاض سعر البيتكوين، مما يشير إلى علامات مبكرة لإعادة دخول المخاطرة ودورة أكثر نضجًا للعملات البديلة في المستقبل. على الرغم من انخفاض البيتكوين (BTC) بنسبة 10% في أكتوبر، ظل مؤشر المضاربة على العملات البديلة من Capriole Investments مستقرًا عند حوالي 25%، مما يشير إلى أن النشاط المضاربي في سوق العملات البديلة يحافظ على استقراره بدلاً من الانهيار مع BTC. قد يشير هذا الاستقرار النسبي إلى مرحلة مبكرة من إعادة الدخول بين المشاركين في السوق، حيث يقوم المستثمرون بالتناوب بشكل انتقائي إلى أصول الكريبتو ذات المخاطر الأعلى على الرغم من الحذر الاقتصادي الكلي. النقاط الرئيسية: تظل المضاربة على العملات البديلة مستقرة رغم تراجع البيتكوين في أكتوبر إلى 100,000 دولار. اقرأ المزيد
Index Cooperative
INDEX$0.812-3.79%
Moonveil
MORE$0.00399+2.99%
Bitcoin
BTC$101,638.31-1.38%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 04:22
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01235+0.57%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

مؤشر العملات البديلة يشير إلى انتعاش مبكر: هل الارتفاع القادم قريب؟

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هل سينهي البيتكوين العام فوق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 126,198 دولار؟ انقسام المحللين حول احتمالات اختراق الحدود

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,516.00
$101,516.00$101,516.00

-0.70%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,407.84
$3,407.84$3,407.84

-0.59%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.20
$153.20$153.20

-1.61%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3813
$2.3813$2.3813

+0.55%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11205
$0.11205$0.11205

+4.70%