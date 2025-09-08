داريوس روكر عن سبب مساهمته من خلال الغولف

داريوس روكر يشاهد ضربته الأولى خلال الجولة الأولى من بطولة AT&T بيبل بيتش برو-آم 2023. صور غيتي

بينما يواصل داريوس روكر جولته الدولية لعام 2025 مع محطات في كاليفورنيا وكندا والمملكة المتحدة ومسقط رأسه تشارلستون، ساوث كارولينا، لا تتفاجأ برؤية الفائز بجائزة غرامي ثلاث مرات وهو يغني كلاسيكيات مثل "واغون ويل" و"لن يكون الأمر هكذا لفترة طويلة" و"عقد يدي" و"أريد فقط أن أكون معك".

أيضًا، لا تتفاجأ برؤية روكر في ملعب غولف قريب طوال رحلات جولته، والتي ستختتم في 13 ديسمبر في منتجع ريتز-كارلتون للغولف في نابلس، فلوريدا.

"لو سمح لي جسدي، لكنت ألعب الغولف كل يوم،" قال روكر. "الآن ألعب حوالي أربعة أو خمسة أيام في الأسبوع."

تم تعريف روكر، البالغ من العمر 59 عامًا، بالغولف لأول مرة عندما كان عمره 14 عامًا. عندما كان صديقه المقرب، ريك، ووالده، الكابتن ريتشارد يوهانس، يتحدثان عن الذهاب للعب، كان روكر عادة ما يركب دراجته إلى المنزل ويعود في يوم آخر. في منزل عائلة يوهانس لتناول العشاء ذات مساء، أثير اهتمام روكر أخيرًا فانضم إلى ريتشارد وريك في ملعب رينوودز للغولف في قاعدة تشارلستون الجوية في ساوث كارولينا.

"حققت ضربة بار في أول يوم لعبت فيه - بار شرعي،" قال روكر. "عندما حدث ذلك، أصبحت مدمنًا. كنت أريد فقط أن ألعب الغولف. (كنت أسأل ريك)، 'متى سيعود والدك إلى المنزل؟ أريد أن ألعب الغولف.'"

بينما أصبحت الموسيقى شغفه ومهنته، واصل روكر علاقته بالغولف. مع معدل إعاقة 5.9 اعتبارًا من منتصف يونيو، لا يلعب المغني السابق لفرقة هوتي آند ذا بلوفيش الغولف فحسب، بل يرد الجميل للعبة من خلال خلق فرص للاعبين الشباب.

ساعد في تأسيس بطولة داريوس روكر الجامعية، وهي بطولة تستمر ثلاثة أيام لغولف الكليات النسائية في القسم الأول من NCAA تقام كل مارس في نادي لونغ كوف في جزيرة هيلتون هيد، ساوث كارولينا. إلى جانب زملائه في الفرقة من هوتي آند ذا بلوفيش، يشارك روكر في استضافة بطولة هوتي في بولز باي الجامعية، وهي بطولة غولف جامعية للرجال في القسم الأول من NCAA تعمل منذ عام 2005.

كونه محسنًا طوال حياته، يستضيف روكر أيضًا حفل داريوس وأصدقاؤه السنوي وفعالية الغولف لصالح مستشفى سانت جود للأطفال بالإضافة إلى فعالية الاثنين بعد الماسترز السنوية التي تفيد مؤسسة هوتي آند ذا بلوفيش التي تدعم برامج الغولف للناشئين في جميع أنحاء ولاية ساوث كارولينا، موطن الفرقة.

"أنت تستخدم الغولف كثيرًا لجمع الأموال لمساعدة الناس،" قال روكر، أول سفير رسمي للعلامة التجارية لجولة PGA. "هذا حقًا شيء اكتشفناه في وقت مبكر - إذا كان لديك بطولة غولف وحصلت على مجموعة من الأصدقاء للحضور، يمكنك جمع الكثير من المال للجمعيات الخيرية التي تساعد في أشياء مختلفة."

لكل مساهماته في اللعبة، تم تسمية روكر سفير الغولف لعام 2025 في يونيو خلال بطولة شركات كوليغ.

تم تكريمه من قبل بطولة شركات كوليغ وأبطال جولة PGA ومؤسسة شمال أوهايو الخيرية للغولف في أكرون، أوهايو، انضم روكر إلى قائمة مرموقة من الفائزين بما في ذلك جاك نيكلاوس ونانسي لوبيز وكوندوليزا رايس والرئيس جيرالد فورد وستيف كوري.

"كنت أنظر إلى القائمة وشعرت بالتوتر قليلاً عندما رأيت ذلك لأنها قائمة من الأشخاص الذين قاموا بأشياء عظيمة لمساعدة الآخرين والذين فعلوا الكثير للعبة الغولف،" قال روكر. "لقد كانت لعبة الغولف رائعة جدًا بالنسبة لي، لذا فإن رؤية PGA لحبي للعبة ومدى محاولتي لرد الجميل للعبة واعترافهم بذلك، إنه أمر مذهل للغاية."

تعلم التواضع من الغولف - "إنها لعبة متواضعة، متواضعة،" كما يقول - كان تكريم روكر بالتأكيد مستحقًا. كما قال إن اللعبة علمته "كيف تكون رجلاً مهذبًا."

من خلال الاستفادة من نجاحه كفنان تسجيل متعدد البلاتينيوم، يخلق روكر فرصًا للآخرين للاستفادة من اللعبة التي علمته الكثير.

"خاصة في رياضة مثل الغولف، يجب أن نخلق فرصًا للنساء بقدر ما نفعل للرجال،" قال. "ذلك لأن الجميع يستطيع اللعب. بقدر الفرص التي أقدمها للرجال، بالتأكيد أود أن أقدمها للنساء.

"... أعتقد أنها جعلتني شخصًا أفضل، رجلاً أفضل. لقد علمتني كيف أكون صديقًا. تعلمني كيف أتحكم في غضبي. الغولف يفعل الكثير."