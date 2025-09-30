البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
الخلاصة المختصرة. تابع القراءة على Coinmonks »الخلاصة المختصرة. تابع القراءة على Coinmonks »

تعليق العملات المشفرة المثيرة للفضول 30 سبتمبر 2025 — الولايات المتحدة، وصناديق المؤشرات الفورية

بواسطة: Medium
2025/09/30 19:13
https://www.curiouscryptos.com/blog

باختصار

من المرجح أن تغلق الحكومة الأمريكية عند منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة الليلة. تثبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مرة أخرى اعتمادها المؤيد للعملات المشفرة، لصالحنا جميعًا.

لقطة السوق

ملخص السوق

يوم قوي أمس لكل من صناديق BTC الفورية وصناديق ETH الفورية مع تدفقات تزيد عن نصف مليار دولار لكل منهما، مما منحنا بداية جيدة للأسبوع. يبدو أملي المبكر في فرصة شراء BTC بأرقام خماسية من بضعة أيام مضت أكثر يأسًا، ولكن لا بأس. في يوم من الأيام، لن نتمكن من شراء BTC بأقل من سبعة أرقام، لذا فإن بضعة آلاف من الدولارات هنا أو هناك تتضاءل أهميتها نسبيًا.

تعليق كريبتوز الفضولية — الإغلاق

يبدو أن الحكومة الأمريكية تتجه نحو الإغلاق في نهاية اليوم، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فوري بشأن مشروع قانون تمويل مؤقت:

اضغط على Enter أو انقر لعرض الصورة بالحجم الكامل

بشكل عام، يكون العالم أكثر سعادة وإنتاجية عندما يعود السياسيون إلى منازلهم، ويتوقفون عن التدخل في الأمور، ولكن هناك بعض القضايا الملحة التي كنت أود رؤيتها تعالج أولاً. المسؤولية المالية...

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003944+0.61%
1
1$0.01949-14.14%
EPNS
PUSH$0.01691+8.46%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07829-5.99%
DeFi
DEFI$0.00106+13.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01908-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01258+1.94%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

إنقاذ TrueUSD يؤدي إلى أول تجميد عالمي للأصول من قبل محكمة دبي

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,842.04
$101,842.04$101,842.04

-0.39%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,416.08
$3,416.08$3,416.08

-0.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.49
$153.49$153.49

-1.42%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3756
$2.3756$2.3756

+0.31%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11221
$0.11221$0.11221

+4.85%