تعليق العملات المشفرة المثيرة للفضول 30 سبتمبر 2025 — الولايات المتحدة، وصناديق المؤشرات الفورية

باختصار

من المرجح أن تغلق الحكومة الأمريكية عند منتصف الليل بتوقيت الولايات المتحدة الليلة. تثبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مرة أخرى اعتمادها المؤيد للعملات المشفرة، لصالحنا جميعًا.

لقطة السوق

ملخص السوق

يوم قوي أمس لكل من صناديق BTC الفورية وصناديق ETH الفورية مع تدفقات تزيد عن نصف مليار دولار لكل منهما، مما منحنا بداية جيدة للأسبوع. يبدو أملي المبكر في فرصة شراء BTC بأرقام خماسية من بضعة أيام مضت أكثر يأسًا، ولكن لا بأس. في يوم من الأيام، لن نتمكن من شراء BTC بأقل من سبعة أرقام، لذا فإن بضعة آلاف من الدولارات هنا أو هناك تتضاءل أهميتها نسبيًا.

تعليق كريبتوز الفضولية — الإغلاق

يبدو أن الحكومة الأمريكية تتجه نحو الإغلاق في نهاية اليوم، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق فوري بشأن مشروع قانون تمويل مؤقت:

بشكل عام، يكون العالم أكثر سعادة وإنتاجية عندما يعود السياسيون إلى منازلهم، ويتوقفون عن التدخل في الأمور، ولكن هناك بعض القضايا الملحة التي كنت أود رؤيتها تعالج أولاً. المسؤولية المالية...