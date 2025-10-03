البورصةDEX+
سوق العملات المشفرة يرتفع مع مكاسب بيتكوين ($BTC) وبلوكتشين الإيثريوم ($ETH) حيث تشكل DeFi والرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) والتحركات التنظيمية من SWIFT والمشرعين الأمريكيين التحليل المعنوي.

قطاع التشفير يواصل مساره التصاعدي مع عكس الأصول الرئيسية للتفاؤل

بواسطة: Blockchainreporter
2025/10/03 20:40
trading-chart7 main

يستمر سوق التشفير في مسار السعر التصاعدي، كما تشير بيانات الـ 24 ساعة. في هذا الصدد، وصلت القيمة السوقية التراكمية للتشفير إلى 4.13% بعد زيادة بنسبة 1.48%. وفي الوقت نفسه، انخفض حجم التشفير خلال 24 ساعة بنسبة 6.22% ليصل إلى 194.82 مليار دولار. وبالتزامن مع ذلك، يقف مؤشر الخوف والجشع للتشفير عند 57 نقطة، مما يشير إلى ارتفاع تدريجي نحو منطقة "الجشع".

ارتفاع البيتكوين بنسبة 1.13% والإيثريوم يشهد زيادة بنسبة 1.92%

على وجه الخصوص، يتم تداول أصل التشفير الرائد، البيتكوين (BTC$)، الآن عند 119.932.54 دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 1.13%. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ هيمنته على السوق 57.9%. إلى جانب ذلك، يتم تداول الإيثريوم (ETH$) الآن عند 4,477.3 مليار دولار، مما يظهر ارتفاعًا بنسبة 1.92%. وفي الوقت نفسه، تبلغ هيمنة العلملات البديلة الرائدة على السوق ما يقرب من 13.1%.

DOGO$ وGNC$ وKASTER$ يتصدرون الرابحون في التشفير

بصرف النظر عن ذلك، فإن DOGO (DOGO$) وGenieCoin (GNC$) وKing Aster (KASTER$) هي الأسماء البارزة بين الرابحون في التشفير لهذا اليوم. على وجه التحديد، قفز DOGO$ بنسبة 3063 ليصل إلى 0.000005112. بعد ذلك، يتم تداول GNC$ الآن عند 0.3965 دولار بعد زيادة بنسبة 1031.58%. وبعد ذلك، يحوم KASTER$ الآن حول 0.000000002168، بقيادة ارتفاع بنسبة 716.59%.

ارتفاع إجمالي القيمة المغلقة (TVL) في DeFi بنسبة 2.12% وحجم مبيعات NFT يسجل ارتفاعًا بنسبة 30.64%

في الوقت نفسه، ارتفع إجمالي القيمة المغلقة (TVL) في DeFi بنسبة 2.12% ليصل إلى 166.869 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع مشروع DeFi الأعلى من حيث إجمالي القيمة المغلقة (TVL)، Aave، بنسبة 1.34% ليصل إلى 45.029 مليار دولار. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتغيير إجمالي القيمة المغلقة (TVL) ليوم واحد، يهيمن HipPoWSwap على الآخرين بزيادة مذهلة بنسبة 14633202%.

وبالمثل، فقد وصل حجم مبيعات NFT أيضًا إلى علامة 40,553,320 دولار بعد ارتفاع بنسبة 30.64%. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت مجموعة NFT الأكثر مبيعًا، CryptoPunks، بنسبة 1959.35%، لتصل إلى 12,814,221 دولار.

السيناتور يستهدف ضريبة التعدين السحابي بينما تبني SWIFT منصة تسوية البلوكشين

وبالمضي قدمًا، سجلت صناعة التشفير أيضًا العديد من التطورات الملحوظة الأخرى على مدار أربع وعشرين ساعة. في هذا الصدد، قدمت السيناتور الأمريكية ليز كروجر تشريعًا حصريًا لتنفيذ ضرائب على استهلاك الطاقة في عمليات التعدين السحابي وسط مخاوف متزايدة تتعلق بارتفاع استخدام الكهرباء والتأثير البيئي.

علاوة على ذلك، تخطط جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك (SWIFT) لتطوير منصة لتسويات الدفع القائمة على البلوكشين. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى على مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية المؤقت لزيادة تمويل الحكومة الفيدرالية وسط مخاوف تتعلق بإغلاق الحكومة.

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
