تنظيمات العملات المشفرة في سلوفينيا 2025

ظهر منشور اللوائح التنظيمية للتشفير في سلوفينيا 2025 لأول مرة على Coinpedia Fintech News
تم تتويج ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، بلقب المدينة الأكثر صداقة للتشفير في العالم في عام 2025، وهو لقب يعكس التقدم التنظيمي والاقتصادي السريع للدولة في مجال التشفير. يأتي هذا الإنجاز بعد المركز الريادي لسلوفينيا في مؤشر تركيز ثروة التشفير متعدد الأقطاب، بفضل الجهود المستمرة للحكومة لتحسين وتعزيز إطار تنظيم التشفير.
في عام 2025، قامت سلوفينيا بتحديث كتاب قواعدها التنظيمية مع إصلاحات ضريبية، وقوانين مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات قاعدة السفر، ولوائح تشفير أوسع، مما أدى إلى إنشاء بيئة منظمة وآمنة للأصول الرقمية.
30 يونيو 2025 - الاجتماع العملي الثاني في وزارة المالية السلوفينية
شارك أعضاء بيتكوين سلوفينيا وتحالف البلوكشين الأوروبي، إلى جانب مجموعات أخرى، في الاجتماع العملي الثاني في وزارة المالية السلوفينية.
17 أبريل 2025 - الإعلان عن مشروع قانون ضريبة التشفير
أطلقت وزارة المالية استشارة عامة حول ضريبة ثابتة بنسبة 25٪ مقترحة على الأرباح الرأسمالية من أصول التشفير، تطبق عند التحويل إلى العملات الورقية أو إنفاق التشفير.
2 أبريل 2025 - دخول قانون ZIUIPSK حيز التنفيذ
يفرض هذا القانون معايير أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتحويل الأموال لمقدمي خدمات التشفير.
6 مارس 2025 - اعتماد تعديلات ZIUIPSK ومكافحة غسل الأموال
وافقت الجمعية الوطنية على قانون ZIUIPSK وتعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ZPPDFT-2B) لتعزيز الشفافية ومنع النشاط المالي غير المشروع.
يناير 2025 - تطبيق لائحة MiCA
أصبحت لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) مطبقة بالكامل في سلوفينيا. يجب على مقدمي خدمات التشفير الالتزام بقواعد جديدة للترخيص والشفافية وحماية المستهلك.
لدى مقدمي الخدمات الحاليين حتى يوليو 2026 للامتثال، ما لم يتم تحديد موعد نهائي أقرب من قبل الدول الأعضاء.
|الحدث الخاضع للضريبة
|2025
|2026 (مقترح)
|الاحتفاظ بالتشفير
|غير خاضع للضريبة
|غير خاضع للضريبة
|بيع التشفير مقابل العملات الورقية
|غير خاضع للضريبة
|ضريبة 25٪ على الربح
|إنفاق التشفير على السلع/الخدمات
|غير خاضع للضريبة
|ضريبة 25٪ على الربح
|تبادلات التشفير مقابل التشفير
|غير خاضع للضريبة
|غير خاضع للضريبة
|التحويلات بين المحافظ الخاصة
|غير خاضع للضريبة
|غير خاضع للضريبة
|دخل التعدين/Staking
|يخضع للضريبة كدخل
|يخضع للضريبة كدخل
ملاحظات إضافية:
|الجانب
|التفاصيل
|الوضع الضريبي
|دخل الأعمال/الشركات العادي
|القاعدة الضريبية
|جميع الدخل المتعلق بالتشفير (التداول، التعدين، Staking)
|معدل الضريبة
|معدل ضريبة دخل الشركات القياسي
|الإبلاغ
|يجب الاحتفاظ بسجلات المعاملات
|التقديم
|مطلوب إقرار ضريبة الشركات السنوي
|تبادلات التشفير مقابل التشفير
|مدرجة في دخل الأعمال
|التعدين/Staking
|يخضع للضريبة كدخل أعمال
برزت سلوفينيا كمركز مالي رئيسي للتشفير في أوروبا، متجاوزة العديد من المراكز التكنولوجية عالميًا. يعكس معدل اعتماد التشفير فيها سكانًا متزايدًا وملمًا بالتكنولوجيا.
|المقياس
|القيمة