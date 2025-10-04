البورصةDEX+
ظهر منشور "تنظيمات التشفير في سلوفينيا 2025" لأول مرة على أخبار Coinpedia للتكنولوجيا المالية تم تتويج ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، كأكثر مدينة صديقة للتشفير في العالم في عام 2025، وهو لقب يعكس التقدم التنظيمي والاقتصادي السريع للدولة في مجال التشفير. يأتي هذا الإنجاز بعد المركز الريادي لسلوفينيا في مؤشر تركيز ثروة التشفير متعدد الأقطاب، وذلك بفضل الجهود المستمرة للحكومة لتحسين وتعزيز تنظيمات التشفير الخاصة بها...

تنظيمات العملات المشفرة في سلوفينيا 2025

بواسطة: CoinPedia
2025/10/04 12:56
Regulations Slovenia

ظهر منشور اللوائح التنظيمية للتشفير في سلوفينيا 2025 لأول مرة على Coinpedia Fintech News

تم تتويج ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، بلقب المدينة الأكثر صداقة للتشفير في العالم في عام 2025، وهو لقب يعكس التقدم التنظيمي والاقتصادي السريع للدولة في مجال التشفير. يأتي هذا الإنجاز بعد المركز الريادي لسلوفينيا في مؤشر تركيز ثروة التشفير متعدد الأقطاب، بفضل الجهود المستمرة للحكومة لتحسين وتعزيز إطار تنظيم التشفير.

في عام 2025، قامت سلوفينيا بتحديث كتاب قواعدها التنظيمية مع إصلاحات ضريبية، وقوانين مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات قاعدة السفر، ولوائح تشفير أوسع، مما أدى إلى إنشاء بيئة منظمة وآمنة للأصول الرقمية.

جدول المحتويات

  • التطورات الرئيسية في تنظيم التشفير في سلوفينيا - 2025
  • ماذا تقول الوكالات الفيدرالية في سلوفينيا عن التشفير؟
  • إطار الضرائب على التشفير في سلوفينيا - 2025 مقابل 2026
  • ضرائب الشركات على التشفير في سلوفينيا (2025-2026)
  • معدل اعتماد التشفير في سلوفينيا في عام 2025
  • ترخيص التشفير في سلوفينيا
  • تعدين التشفير في سلوفينيا 2025
  • الخاتمة
  • أسئلة وأجوبة

التطورات الرئيسية في تنظيم التشفير في سلوفينيا - 2025

30 يونيو 2025 - الاجتماع العملي الثاني في وزارة المالية السلوفينية

شارك أعضاء بيتكوين سلوفينيا وتحالف البلوكشين الأوروبي، إلى جانب مجموعات أخرى، في الاجتماع العملي الثاني في وزارة المالية السلوفينية.

  • هدف إلى تصنيف أصول التشفير إلى فئتين مع تقديم شرح مفصل للبيتكوين كأداة استثمار ودفع، ومخزن للقيمة.

17 أبريل 2025 - الإعلان عن مشروع قانون ضريبة التشفير
 أطلقت وزارة المالية استشارة عامة حول ضريبة ثابتة بنسبة 25٪ مقترحة على الأرباح الرأسمالية من أصول التشفير، تطبق عند التحويل إلى العملات الورقية أو إنفاق التشفير.

  • الموعد النهائي للتعليقات: 5 مايو 2025
  • تاريخ التنفيذ: 1 يناير 2026

2 أبريل 2025 - دخول قانون ZIUIPSK حيز التنفيذ

يفرض هذا القانون معايير أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتحويل الأموال لمقدمي خدمات التشفير.

6 مارس 2025 - اعتماد تعديلات ZIUIPSK ومكافحة غسل الأموال

وافقت الجمعية الوطنية على قانون ZIUIPSK وتعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ZPPDFT-2B) لتعزيز الشفافية ومنع النشاط المالي غير المشروع.

يناير 2025 - تطبيق لائحة MiCA

أصبحت لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) مطبقة بالكامل في سلوفينيا. يجب على مقدمي خدمات التشفير الالتزام بقواعد جديدة للترخيص والشفافية وحماية المستهلك.
لدى مقدمي الخدمات الحاليين حتى يوليو 2026 للامتثال، ما لم يتم تحديد موعد نهائي أقرب من قبل الدول الأعضاء.

ماذا تقول الوكالات الفيدرالية في سلوفينيا عن التشفير؟

  • بنك سلوفينيا
     يعمل كمنظم رئيسي للخدمات المالية التي تتعامل مع أصول التشفير ويشرف على أنشطة رموز النقود الإلكترونية بموجب MiCA.
  • الإدارة المالية لجمهورية سلوفينيا (FURS)
     تدير الامتثال الضريبي والإنفاذ للتشفير.
    تعمل حاليًا على إعادة تعريف القيمة السوقية العادلة بدءًا من عام 2026 وتعتبر العمليات المتعلقة بالتشفير بموجب بند "النشاط التجاري الدائم".
  • مكتب منع غسل الأموال
     يشرف على تسجيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ويفرض الامتثال لمكافحة غسل الأموال لمنع الاحتيال والاحتيال الإلكتروني.
  • الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا
     مسؤولة عن سن جميع القوانين المتعلقة بالتشفير.
  • هيئة سوق الأوراق المالية
     تتعامل مع تصنيف أصول التشفير كأوراق مالية.

إطار الضرائب على التشفير في سلوفينيا - 2025 مقابل 2026

الحدث الخاضع للضريبة20252026 (مقترح)
الاحتفاظ بالتشفيرغير خاضع للضريبةغير خاضع للضريبة
بيع التشفير مقابل العملات الورقيةغير خاضع للضريبةضريبة 25٪ على الربح
إنفاق التشفير على السلع/الخدماتغير خاضع للضريبةضريبة 25٪ على الربح
تبادلات التشفير مقابل التشفيرغير خاضع للضريبةغير خاضع للضريبة
التحويلات بين المحافظ الخاصةغير خاضع للضريبةغير خاضع للضريبة
دخل التعدين/Stakingيخضع للضريبة كدخليخضع للضريبة كدخل

ملاحظات إضافية:

  • الأرباح = سعر البيع - سعر الشراء - رسوم التحويل
  • يمكن استخدام الخسائر لتعويض الأرباح المستقبلية
  • الموعد النهائي للتقديم السنوي: 31 مارس
  • موعد دفع الضريبة: في غضون 15 يومًا من التقديم
  • ستحصل الأصول على إعادة تعيين القيمة السوقية العادلة في 1 يناير 2026
  • فقط الأرباح المحققة بعد 1 يناير 2026 خاضعة للضريبة

ضرائب الشركات على التشفير في سلوفينيا (2025-2026)

الجانبالتفاصيل
الوضع الضريبيدخل الأعمال/الشركات العادي
القاعدة الضريبيةجميع الدخل المتعلق بالتشفير (التداول، التعدين، Staking)
معدل الضريبةمعدل ضريبة دخل الشركات القياسي
الإبلاغيجب الاحتفاظ بسجلات المعاملات
التقديممطلوب إقرار ضريبة الشركات السنوي
تبادلات التشفير مقابل التشفيرمدرجة في دخل الأعمال
التعدين/Stakingيخضع للضريبة كدخل أعمال

معدل اعتماد التشفير في سلوفينيا في عام 2025

برزت سلوفينيا كمركز مالي رئيسي للتشفير في أوروبا، متجاوزة العديد من المراكز التكنولوجية عالميًا. يعكس معدل اعتماد التشفير فيها سكانًا متزايدًا وملمًا بالتكنولوجيا.

المقياسالقيمة
