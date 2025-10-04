تنظيمات العملات المشفرة في سلوفينيا 2025

ظهر منشور اللوائح التنظيمية للتشفير في سلوفينيا 2025 لأول مرة على Coinpedia Fintech News

تم تتويج ليوبليانا، عاصمة سلوفينيا، بلقب المدينة الأكثر صداقة للتشفير في العالم في عام 2025، وهو لقب يعكس التقدم التنظيمي والاقتصادي السريع للدولة في مجال التشفير. يأتي هذا الإنجاز بعد المركز الريادي لسلوفينيا في مؤشر تركيز ثروة التشفير متعدد الأقطاب، بفضل الجهود المستمرة للحكومة لتحسين وتعزيز إطار تنظيم التشفير.

في عام 2025، قامت سلوفينيا بتحديث كتاب قواعدها التنظيمية مع إصلاحات ضريبية، وقوانين مكافحة غسل الأموال، ومتطلبات قاعدة السفر، ولوائح تشفير أوسع، مما أدى إلى إنشاء بيئة منظمة وآمنة للأصول الرقمية.

جدول المحتويات التطورات الرئيسية في تنظيم التشفير في سلوفينيا - 2025

ماذا تقول الوكالات الفيدرالية في سلوفينيا عن التشفير؟

إطار الضرائب على التشفير في سلوفينيا - 2025 مقابل 2026

ضرائب الشركات على التشفير في سلوفينيا (2025-2026)

معدل اعتماد التشفير في سلوفينيا في عام 2025

ترخيص التشفير في سلوفينيا

تعدين التشفير في سلوفينيا 2025

الخاتمة

أسئلة وأجوبة

التطورات الرئيسية في تنظيم التشفير في سلوفينيا - 2025

30 يونيو 2025 - الاجتماع العملي الثاني في وزارة المالية السلوفينية

شارك أعضاء بيتكوين سلوفينيا وتحالف البلوكشين الأوروبي، إلى جانب مجموعات أخرى، في الاجتماع العملي الثاني في وزارة المالية السلوفينية.

هدف إلى تصنيف أصول التشفير إلى فئتين مع تقديم شرح مفصل للبيتكوين كأداة استثمار ودفع، ومخزن للقيمة.

17 أبريل 2025 - الإعلان عن مشروع قانون ضريبة التشفير

أطلقت وزارة المالية استشارة عامة حول ضريبة ثابتة بنسبة 25٪ مقترحة على الأرباح الرأسمالية من أصول التشفير، تطبق عند التحويل إلى العملات الورقية أو إنفاق التشفير.

الموعد النهائي للتعليقات : 5 مايو 2025



: 5 مايو 2025 تاريخ التنفيذ: 1 يناير 2026

2 أبريل 2025 - دخول قانون ZIUIPSK حيز التنفيذ

يفرض هذا القانون معايير أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال وتحويل الأموال لمقدمي خدمات التشفير.

6 مارس 2025 - اعتماد تعديلات ZIUIPSK ومكافحة غسل الأموال

وافقت الجمعية الوطنية على قانون ZIUIPSK وتعديلات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (ZPPDFT-2B) لتعزيز الشفافية ومنع النشاط المالي غير المشروع.

يناير 2025 - تطبيق لائحة MiCA

أصبحت لائحة الأسواق في الأصول المشفرة (MiCA) مطبقة بالكامل في سلوفينيا. يجب على مقدمي خدمات التشفير الالتزام بقواعد جديدة للترخيص والشفافية وحماية المستهلك.

لدى مقدمي الخدمات الحاليين حتى يوليو 2026 للامتثال، ما لم يتم تحديد موعد نهائي أقرب من قبل الدول الأعضاء.

ماذا تقول الوكالات الفيدرالية في سلوفينيا عن التشفير؟

بنك سلوفينيا

يعمل كمنظم رئيسي للخدمات المالية التي تتعامل مع أصول التشفير ويشرف على أنشطة رموز النقود الإلكترونية بموجب MiCA.



يعمل كمنظم رئيسي للخدمات المالية التي تتعامل مع أصول التشفير ويشرف على أنشطة رموز النقود الإلكترونية بموجب MiCA. الإدارة المالية لجمهورية سلوفينيا (FURS)

تدير الامتثال الضريبي والإنفاذ للتشفير.

تعمل حاليًا على إعادة تعريف القيمة السوقية العادلة بدءًا من عام 2026 وتعتبر العمليات المتعلقة بالتشفير بموجب بند "النشاط التجاري الدائم".



تدير الامتثال الضريبي والإنفاذ للتشفير. تعمل حاليًا على إعادة تعريف القيمة السوقية العادلة بدءًا من عام 2026 وتعتبر العمليات المتعلقة بالتشفير بموجب بند "النشاط التجاري الدائم". مكتب منع غسل الأموال

يشرف على تسجيل مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ويفرض الامتثال لمكافحة غسل الأموال لمنع الاحتيال والاحتيال الإلكتروني.



يشرف على ويفرض لمنع الاحتيال والاحتيال الإلكتروني. الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا

مسؤولة عن سن جميع القوانين المتعلقة بالتشفير.



مسؤولة عن سن جميع القوانين المتعلقة بالتشفير. هيئة سوق الأوراق المالية

تتعامل مع تصنيف أصول التشفير كأوراق مالية.



إطار الضرائب على التشفير في سلوفينيا - 2025 مقابل 2026

الحدث الخاضع للضريبة 2025 2026 (مقترح) الاحتفاظ بالتشفير غير خاضع للضريبة غير خاضع للضريبة بيع التشفير مقابل العملات الورقية غير خاضع للضريبة ضريبة 25٪ على الربح إنفاق التشفير على السلع/الخدمات غير خاضع للضريبة ضريبة 25٪ على الربح تبادلات التشفير مقابل التشفير غير خاضع للضريبة غير خاضع للضريبة التحويلات بين المحافظ الخاصة غير خاضع للضريبة غير خاضع للضريبة دخل التعدين/Staking يخضع للضريبة كدخل يخضع للضريبة كدخل

ملاحظات إضافية:

الأرباح = سعر البيع - سعر الشراء - رسوم التحويل



يمكن استخدام الخسائر لتعويض الأرباح المستقبلية



الموعد النهائي للتقديم السنوي: 31 مارس



موعد دفع الضريبة: في غضون 15 يومًا من التقديم



ستحصل الأصول على إعادة تعيين القيمة السوقية العادلة في 1 يناير 2026



فقط الأرباح المحققة بعد 1 يناير 2026 خاضعة للضريبة



ضرائب الشركات على التشفير في سلوفينيا (2025-2026)

الجانب التفاصيل الوضع الضريبي دخل الأعمال/الشركات العادي القاعدة الضريبية جميع الدخل المتعلق بالتشفير (التداول، التعدين، Staking) معدل الضريبة معدل ضريبة دخل الشركات القياسي الإبلاغ يجب الاحتفاظ بسجلات المعاملات التقديم مطلوب إقرار ضريبة الشركات السنوي تبادلات التشفير مقابل التشفير مدرجة في دخل الأعمال التعدين/Staking يخضع للضريبة كدخل أعمال

معدل اعتماد التشفير في سلوفينيا في عام 2025

برزت سلوفينيا كمركز مالي رئيسي للتشفير في أوروبا، متجاوزة العديد من المراكز التكنولوجية عالميًا. يعكس معدل اعتماد التشفير فيها سكانًا متزايدًا وملمًا بالتكنولوجيا.