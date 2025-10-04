مخاوف الإشراف على التشفير: منظمو الولايات يحذرون من أن مشروع قانون هيكل السوق قد يعيق حماية مكافحة الاحتيال

أعربت سلطات الولايات المتعددة عن مخاوفها بشأن تشريع هيكل سوق التشفير القادم وتأثيره على قدرتها على مقاضاة المحتالين في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.

منظمو الولايات يدقون ناقوس الخطر بشأن مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية

دق المنظمون من ألاباما إلى مونتانا ناقوس الخطر بشأن مشروع قانون هيكل سوق التشفير المنتظر بشدة، محذرين من أنه قد "يقلل من قدرتهم على ملاحقة المخالفين،" كما ذكرت بلومبرج يوم الخميس.

قالت أماندا سين، مديرة لجنة الأوراق المالية في ألاباما، لوسائل الإعلام الإخبارية إن مسودة مجلس الشيوخ للتشريع، قانون الابتكار المالي المسؤول، لا تمنح وكالات التنظيم على مستوى الولاية سلطة ضمنية للإشراف على شركات الأصول الرقمية.

قد يعني هذا الإغفال أن هذه السلطات قد لا تكون قادرة على مقاضاة المخالفين بتهمة الاحتيال. وفي الوقت نفسه، انخفض الإنفاذ الفيدرالي ضد شركات التشفير بشكل كبير منذ تولي إدارة ترامب منصبها في يناير.

قامت وكالات تنظيمية فيدرالية متعددة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ووزارة العدل (DOJ)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بإغلاق أو تقليص وحدات الإنفاذ المتعلقة بالأصول الرقمية، ورفض معظم القضايا والتحقيقات ضد شركات التشفير.

وفقًا لبيانات أبحاث كورنرستون التي استشهدت بها بلومبرج، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات تسع إجراءات إنفاذ متعلقة بالتشفير بحلول نهاية أغسطس، وهو انخفاض كبير من 47 و33 إجراءً تم اتخاذها في عامي 2023 و2024 على التوالي. وبهذه الوتيرة، قد يشهد عام 2025 أدنى إجراءات إنفاذ متعلقة بالتشفير منذ عام 2017.

"السد على وشك الانهيار،" كما جادلت سين. "إذا لم تكن الولايات تولي اهتمامًا وتلاحق الاحتيال، فلا أحد يراقب."

حذر مدقق ولاية مونتانا جيمس براون من أن تغييرات مشروع القانون على تعريف عقد الاستثمار يمكن أن "تسمح للمجرمين بالتملص من المقاضاة." وأضاف براون: "ما نسمعه من الناس، مع كل الحديث الوطني عن فوائد العملات الرقمية ونظرية أنك ستصبح ثريًا بسرعة، لديك عاملان يؤديان إلى احتيال سهل."

هل حماية الولايات من الاحتيال في خطر؟

اقترح منظمو الولايات تغييرات على مشروع قانون هيكل السوق، والذي من المتوقع أن يخضع للتعديل بعد أواخر أكتوبر. أوضح بعض مسؤولي الولايات أن مسودة مجلس الشيوخ الحالية لن تتطلب من شركات التشفير التسجيل لدى الولايات أو الرد على استفساراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيغير التشريع التعريف الفيدرالي لعقد الاستثمار، مضيفًا شروطًا وعناصر جديدة. في سبتمبر، أرسلت جمعية مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) رسالة إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، محذرة إياهم من أن الكونغرس يجب أن يحافظ على سلطات إنفاذ مكافحة الاحتيال في الولايات في مشروع قانون التشفير القادم.

جادلت الجمعية بأنه "من الضروري أن يحافظ الإطار الناتج على حماية الولايات من الاحتيال،" لأنها تحمي المستثمرين و"ضرورية في المعركة المستمرة ضد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت." لتحقيق ذلك، قدمت NASAA توصيتين للمشرعين.

أولاً، اقترحوا أن يرفض المشرعون الأحكام التي تعيد تعريف اختبار عقد الاستثمار، موضحين أن "قلب عقود من قانون الأوراق المالية كما هو متصور في القسم 105 سيكون له آثار مدمرة على جهود مكافحة الاحتيال من خلال إضافة العديد من العناصر والشروط إلى تحليل عقد الاستثمار بحيث يحدد الشكل، وليس الجوهر، ما إذا كان بإمكان المنظمين اتخاذ إجراء."

ثانيًا، أوصوا بأن يسن الكونغرس قانون دعم إنفاذ مكافحة الاحتيال (SAFE) لضمان أن تمتلك الولايات سلطة مكافحة الاحتيال اللازمة للرد على شكاوى المقيمين المتعلقة بالأصول الرقمية.

على الرغم من المخاوف، يختلف بعض لاعبي الصناعة مع فكرة أن مشروع قانون هيكل السوق سيعيق قدرة سلطات الولايات على مقاضاة الجهات الفاعلة السيئة. يقترح البعض أن المنظمين سيكونون قادرين على ملاحقة المجرمين "باسم حماية المستهلك."

"أنا أفهم لماذا قد تقلق الولاية بشأن ذلك، خاصة إذا لم ينخرط النظام الفيدرالي في أي إنفاذ،" قال ماورو وولف، الشريك الرئيسي في مجموعة الأصول الرقمية والبلوكتشين في دوان موريس، لبلومبرج. "أعتقد أن هذا سيكون مجالًا حيث سيقول محامو الدفاع إن الولايات لا يمكنها القيام بذلك، وسيتم التقاضي بشأنه،" كما ختم.