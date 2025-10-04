البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
أعربت سلطات الولايات المتعددة عن مخاوفها بشأن تشريع هيكل سوق التشفير القادم وتأثيره على قدرتها على مقاضاة المحتالين في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية. قراءة ذات صلة: تايلاند ستوسع تشكيلة صناديق ETF للتشفير لتتجاوز البيتكوين في أوائل عام 2026 - تقرير منظمو الولايات يدقون ناقوس الخطر بشأن مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية المنظمون من ألاباما إلى مونتانا [...]أعربت سلطات الولايات المتعددة عن مخاوفها بشأن تشريع هيكل سوق التشفير القادم وتأثيره على قدرتها على مقاضاة المحتالين في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية. قراءة ذات صلة: تايلاند ستوسع تشكيلة صناديق ETF للتشفير لتتجاوز البيتكوين في أوائل عام 2026 - تقرير منظمو الولايات يدقون ناقوس الخطر بشأن مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية المنظمون من ألاباما إلى مونتانا [...]

مخاوف الإشراف على التشفير: منظمو الولايات يحذرون من أن مشروع قانون هيكل السوق قد يعيق حماية مكافحة الاحتيال

بواسطة: Bitcoinist
2025/10/04 11:00
MAY
MAY$0.02695-1.39%

أعربت سلطات الولايات المتعددة عن مخاوفها بشأن تشريع هيكل سوق التشفير القادم وتأثيره على قدرتها على مقاضاة المحتالين في الجرائم المتعلقة بالأصول الرقمية.

منظمو الولايات يدقون ناقوس الخطر بشأن مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية

دق المنظمون من ألاباما إلى مونتانا ناقوس الخطر بشأن مشروع قانون هيكل سوق التشفير المنتظر بشدة، محذرين من أنه قد "يقلل من قدرتهم على ملاحقة المخالفين،" كما ذكرت بلومبرج يوم الخميس.

قالت أماندا سين، مديرة لجنة الأوراق المالية في ألاباما، لوسائل الإعلام الإخبارية إن مسودة مجلس الشيوخ للتشريع، قانون الابتكار المالي المسؤول، لا تمنح وكالات التنظيم على مستوى الولاية سلطة ضمنية للإشراف على شركات الأصول الرقمية.

قد يعني هذا الإغفال أن هذه السلطات قد لا تكون قادرة على مقاضاة المخالفين بتهمة الاحتيال. وفي الوقت نفسه، انخفض الإنفاذ الفيدرالي ضد شركات التشفير بشكل كبير منذ تولي إدارة ترامب منصبها في يناير.

قامت وكالات تنظيمية فيدرالية متعددة، بما في ذلك هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، ووزارة العدل (DOJ)، ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بإغلاق أو تقليص وحدات الإنفاذ المتعلقة بالأصول الرقمية، ورفض معظم القضايا والتحقيقات ضد شركات التشفير.

وفقًا لبيانات أبحاث كورنرستون التي استشهدت بها بلومبرج، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات تسع إجراءات إنفاذ متعلقة بالتشفير بحلول نهاية أغسطس، وهو انخفاض كبير من 47 و33 إجراءً تم اتخاذها في عامي 2023 و2024 على التوالي. وبهذه الوتيرة، قد يشهد عام 2025 أدنى إجراءات إنفاذ متعلقة بالتشفير منذ عام 2017.

"السد على وشك الانهيار،" كما جادلت سين. "إذا لم تكن الولايات تولي اهتمامًا وتلاحق الاحتيال، فلا أحد يراقب."

حذر مدقق ولاية مونتانا جيمس براون من أن تغييرات مشروع القانون على تعريف عقد الاستثمار يمكن أن "تسمح للمجرمين بالتملص من المقاضاة." وأضاف براون: "ما نسمعه من الناس، مع كل الحديث الوطني عن فوائد العملات الرقمية ونظرية أنك ستصبح ثريًا بسرعة، لديك عاملان يؤديان إلى احتيال سهل."

هل حماية الولايات من الاحتيال في خطر؟

اقترح منظمو الولايات تغييرات على مشروع قانون هيكل السوق، والذي من المتوقع أن يخضع للتعديل بعد أواخر أكتوبر. أوضح بعض مسؤولي الولايات أن مسودة مجلس الشيوخ الحالية لن تتطلب من شركات التشفير التسجيل لدى الولايات أو الرد على استفساراتهم.

بالإضافة إلى ذلك، سيغير التشريع التعريف الفيدرالي لعقد الاستثمار، مضيفًا شروطًا وعناصر جديدة. في سبتمبر، أرسلت جمعية مديري الأوراق المالية في أمريكا الشمالية (NASAA) رسالة إلى العديد من أعضاء مجلس الشيوخ، محذرة إياهم من أن الكونغرس يجب أن يحافظ على سلطات إنفاذ مكافحة الاحتيال في الولايات في مشروع قانون التشفير القادم.

جادلت الجمعية بأنه "من الضروري أن يحافظ الإطار الناتج على حماية الولايات من الاحتيال،" لأنها تحمي المستثمرين و"ضرورية في المعركة المستمرة ضد عمليات الاحتيال عبر الإنترنت." لتحقيق ذلك، قدمت NASAA توصيتين للمشرعين.

أولاً، اقترحوا أن يرفض المشرعون الأحكام التي تعيد تعريف اختبار عقد الاستثمار، موضحين أن "قلب عقود من قانون الأوراق المالية كما هو متصور في القسم 105 سيكون له آثار مدمرة على جهود مكافحة الاحتيال من خلال إضافة العديد من العناصر والشروط إلى تحليل عقد الاستثمار بحيث يحدد الشكل، وليس الجوهر، ما إذا كان بإمكان المنظمين اتخاذ إجراء."

ثانيًا، أوصوا بأن يسن الكونغرس قانون دعم إنفاذ مكافحة الاحتيال (SAFE) لضمان أن تمتلك الولايات سلطة مكافحة الاحتيال اللازمة للرد على شكاوى المقيمين المتعلقة بالأصول الرقمية.

على الرغم من المخاوف، يختلف بعض لاعبي الصناعة مع فكرة أن مشروع قانون هيكل السوق سيعيق قدرة سلطات الولايات على مقاضاة الجهات الفاعلة السيئة. يقترح البعض أن المنظمين سيكونون قادرين على ملاحقة المجرمين "باسم حماية المستهلك."

"أنا أفهم لماذا قد تقلق الولاية بشأن ذلك، خاصة إذا لم ينخرط النظام الفيدرالي في أي إنفاذ،" قال ماورو وولف، الشريك الرئيسي في مجموعة الأصول الرقمية والبلوكتشين في دوان موريس، لبلومبرج. "أعتقد أن هذا سيكون مجالًا حيث سيقول محامو الدفاع إن الولايات لا يمكنها القيام بذلك، وسيتم التقاضي بشأنه،" كما ختم.

crypto, bitcoin, btc, btcusdt

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003944+0.61%
1
1$0.01949-14.14%
EPNS
PUSH$0.01691+8.46%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07829-5.99%
DeFi
DEFI$0.00106+13.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01908-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01258+1.94%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

إنقاذ TrueUSD يؤدي إلى أول تجميد عالمي للأصول من قبل محكمة دبي

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,871.40
$101,871.40$101,871.40

-0.36%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,417.48
$3,417.48$3,417.48

-0.31%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.54
$153.54$153.54

-1.39%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3766
$2.3766$2.3766

+0.35%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11228
$0.11228$0.11228

+4.92%