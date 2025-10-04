البورصةDEX+
أخبار العملات الرقمية اليوم: العديد من صناديق ETF لـ XRP وسولانا مقررة لقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أكتوبر، Layer Brett يقود Uptober

بواسطة: LiveBitcoinNews
2025/10/04 03:00
XRP
XRP$2,3764-0,99%
Solayer
LAYER$0,2267-2,11%
Solana
SOL$153,54-1,85%
SecondLive
LIVE$0,000542-57,82%

مع تشكل أكتوبر كشهر حاسم للسوق، تضج أخبار الكريبتو اليوم حول الموافقات المحتملة لصناديق ETF المرتبطة بكل من XRP و SOL. من المتوقع أن تصدر هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية قرارات هذا الشهر يمكن أن تعيد تعريف زخم هذه الأصول. وبينما لا تزال النتيجة غير مؤكدة، فإن التفاؤل حول المنتجات ذات المستوى المؤسسي قد غذى عمليات الشراء المضاربة في جميع أنحاء السوق.

في الوقت نفسه، يظهر لاعب جديد، Layer Brett (LBRETT)، كقائد مفاجئ لشهر Uptober، يجذب أموال التجزئة بسرعة البرق.

زاوية Ripple (XRP) ETF

انتظر مجتمع Ripple (XRP) طويلاً للحصول على وضوح تنظيمي، ويمكن أن يوفر قرار بشأن ETF ذلك تماماً. سيسمح الضوء الأخضر من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية للصناديق التقليدية والمعاشات بالتعرض لـ XRP، وهو أمر يمكن أن يزيد السيولة بشكل كبير. يجادل المحللين بأن هذا سيعزز قضية Ripple المستمرة للاعتماد كحل للمدفوعات عبر الحدود.

يلاحظ المتداولون الذين يتتبعون أخبار الكريبتو اليوم أن موافقات ETF قد أشعلت تاريخياً ارتفاعات حادة، وبالنسبة لـ XRP، فإن الصعود نحو تقييمات ذات خانتين سيعود فجأة إلى الطاولة. حالياً، لا يزال XRP يتم تداوله بكثافة، مع توقع الكثيرين زيادة التقلبات السعرية مع اقتراب موعد أكتوبر النهائي.

تسليط الضوء على SOL و Solana ETF

إلى جانب Ripple، يقع SOL في مركز مراجعة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حيث تنتظر الأسواق أخبارًا عن أول Solana ETF. يمكن للوصول المؤسسي إلى SOL أن يعمق بشكل كبير مجمعات السيولة، مما يمنح SOL موطئ قدم أكبر في المنافسة مع Ethereum للحصول على حصة المطورين.

لقد جذبت الضجة حول Solana ETF المحتمل بالفعل المزيد من المتداولين إلى SOL، مما جعلها واحدة من أكثر الرموز التي تتم مراقبتها عن كثب هذا الشهر. إذا تمت الموافقة، فإن هذه الخطوة ستصادق على النظام البيئي سولانا المتنامي مع ترسيخ SOL كثقل كبير يتجاوز مجرد المضاربة بالتجزئة. بالنسبة للمضاربين الذين يراقبون أخبار الكريبتو اليوم، يمكن أن يمثل قرار ETF بداية اختراق قوي في Uptober.

الورقة الرابحة لـ Uptober: Layer Brett (LBRETT)

بينما تنتظر الأسماء القديمة مثل XRP و SOL المحفزات التنظيمية، يسرق Layer Brett العناوين الرئيسية كمنافس اختراق Uptober. يدير المشروع بيعًا مسبقًا بسعر 0.0058 دولار فقط للرمز المميز، مع توقعات المجتمع تشير إلى ارتفاع بنسبة 100 ضعف من هذه المستويات. ما يميز LBRETT هو محركه المزدوج للمكافآت والحوافز: لا تزال عوائد Staking تتجاوز 600٪ APY (لكنها تنخفض بسرعة!)، وقد أعد الفريق هبة ضخمة بقيمة مليون دولار لمكافأة الداعمين المبكرين. هذا المزيج يسحب رأس المال الجديد بعيدًا عن عملات meme الأخرى وإلى LBRETT.

على الجانب التقني، يبني Layer Brett شبكة Ethereum Layer 2 الخاصة به. بدلاً من الوعود الغامضة، تستهدف السلسلة إنتاجية حوالي 10,000 معاملة في الثانية مع متوسط رسوم غاز قريبة من 0.001 دولار. التكاملات المخططة مع NFTs و DeFi موجودة أيضًا على خارطة الطريق، مما يوفر لـ LBRETT منفعة طويلة المدى تتجاوز الضجيج بكثير. مع تقديم Uptober بالفعل للطاقة إلى أسواق المخاطرة، يعامل المتداولون LBRETT بشكل متزايد كحزمة المفاجأة الحقيقية للموسم.

أين يمكن أن يحقق Uptober أكبر التحركات

بالنسبة للمتداولين ذوي الخبرة، تبدو المعادلة واضحة: يمكن أن تعزز الموافقة المحتملة على XRP ETF قضية Ripple للاعتماد العالمي، بينما يمنح Solana ETF القادم SOL مسارًا مباشرًا للتدفقات المؤسسية.

ومع ذلك، يظل الرهان الأكبر هو LBRETT، مع علامة البيع المسبق البالغة 0.0058 دولار وعوائد Staking الضخمة التي تخلق إعدادًا عالي المخاطر وعالي المكافآت. في أخبار الكريبتو اليوم، يقود Uptober بالفعل العناوين الرئيسية، لكن الألعاب النارية الحقيقية يمكن أن تأتي من المشاريع التي تجمع بين المنفعة وطاقة عملات meme.

للجريئين، يعد البيع المسبق لـ Layer Brett فرصة لا ينبغي تفويتها.

اكتشف المزيد عن Layer Brett (LBRETT):

البيع المسبق: LayerBrett | بلوكتشين Layer 2 سريع ومجزي

تيليجرام: عرض @layerbrett

X: Layer Brett (@LayerBrett) / X

إخلاء المسؤولية: هذا منشور مدفوع ولا ينبغي التعامل معه كأخبار/نصائح. LiveBitcoinNews ليست مسؤولة عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المشار إليها في هذا البيان الصحفي.

ظهر المنشور أخبار الكريبتو اليوم: العديد من ETFs لـ XRP و Solana معدة لقرار هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في أكتوبر، Layer Brett يقود Uptober لأول مرة على Live Bitcoin News.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101 871,40
$101 871,40$101 871,40

-0,36%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3 417,48
$3 417,48$3 417,48

-0,31%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153,62
$153,62$153,62

-1,34%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2,3766
$2,3766$2,3766

+0,35%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0,11228
$0,11228$0,11228

+4,92%