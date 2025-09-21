أخبار العملات المشفرة: DeFi منخفض المخاطر قد يكون "لحظة جوجل" لبلوكتشين الإيثريوم، كما يقول فيتاليك بوتيرين

ظهر منشور أخبار العملات المشفرة: التمويل اللامركزي منخفض المخاطر قد يكون "لحظة جوجل" لإيثيريوم، كما يقول فيتاليك بوتيرين لأول مرة على Coinpedia Fintech News

قد تكون إيثيريوم وجدت تطبيقها القاتل. جادل فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، بأن التمويل اللامركزي منخفض المخاطر (DeFi) يمكن أن يفعل لإيثيريوم ما فعله البحث لجوجل. يمكن أن يوفر محرك إيرادات موثوق وعالمي مع البقاء متماشياً مع قيم المجتمع.

التوتر طويل الأمد

لسنوات، واجهت إيثيريوم انقساماً بين التطبيقات التي تولد إيرادات والتطبيقات التي حققت مثلها التأسيسية. جلبت الأنشطة ذات الرسوم العالية مثل NFTs والعملات الميمية المال ولكن قيمة طويلة المدى قليلة. في الوقت نفسه، كانت المشاريع مثل ENS وLens أو بروتوكولات الخصوصية مبتكرة ولكنها لم تستطع دعم النظام البيئي الأوسع البالغ 500 مليار دولار.

تركت تلك الفجوة المجتمع ينتظر شيئاً يمكن أن يحقق كلا الهدفين. في عام 2025، يعتقد الكثيرون الآن أن إيثيريوم تمتلكه: التمويل اللامركزي منخفض المخاطر.

ماذا يعني التمويل اللامركزي منخفض المخاطر

يشير التمويل اللامركزي منخفض المخاطر إلى أدوات بسيطة ولكنها قوية مثل المدفوعات والمدخرات والإقراض المضمون بالكامل والأصول الاصطناعية والتبادلات الشفافة بينها. على عكس العائد الإنتاجي المضاربي أو العملات الميمية، توفر هذه الخدمات قيمة حقيقية وهي آمنة بشكل متزايد.

تقدم منصات Aave وMaker وغيرها بالفعل معدلات إيداع تنافسية على العملات المستقرة. في الوقت نفسه، لا تزال عمليات الاختراق والفشل موجودة، ولكن يتم دفعها إلى حواف النظام البيئي التجريبية.

لماذا هذه اللحظة مختلفة

تغير شيئان. أولاً، نضجت البروتوكولات، مما قلل المخاطر مقارنة بالأيام الأولى. ثانياً، يبدو التمويل التقليدي نفسه أكثر هشاشة في أجزاء من العالم. بالنسبة للكثيرين، تبدو أنظمة التمويل اللامركزي الشفافة والآلية الآن أكثر أماناً من البنوك غير المستقرة أو العملات المسيسة.

قاعدة إيرادات إيثيريوم تستقر أيضاً. توفر رسوم المعاملات والطلب على الضمانات من التمويل اللامركزي منخفض المخاطر الآن دعماً اقتصادياً ثابتاً مع تجنب الحوافز المنحرفة التي جاءت مع فقاعات المضاربة.

نموذج أفضل من نموذج جوجل

التشبيه بجوجل متعمد. معظم ابتكارات جوجل، من نماذج الذكاء الاصطناعي إلى لغات البرمجة الجديدة، تولد إيرادات قليلة. البحث والإعلانات تدفع الفواتير. جادل بوتيرين بأن هذا النموذج حفز جوجل على تخزين بيانات المستخدم وإعطاء الأولوية للربح على الانفتاح.

على النقيض من ذلك، يوائم التمويل اللامركزي منخفض المخاطر في إيثيريوم بين الاقتصاد والمهمة. يمكّن من الوصول العالمي وبدون إذن إلى المدفوعات والمدخرات مع تعزيز دور ETH كضمان. إنه مربح ومستدام ومتوافق ثقافياً.

إلى أين يمكن أن يؤدي

قد يكون التمويل اللامركزي منخفض المخاطر مجرد أساس. يمكن أن يتطور إلى إقراض غير مضمون بالكامل، وأسواق التنبؤ للتحوط، وأشكال جديدة من القيمة مثل عملات السلة أو العملات المسطحة. كل خطوة من شأنها توسيع الشمول المالي مع الحفاظ على روح إيثيريوم سليمة.

إذا صحت هذه الأطروحة، فقد لا يعتمد مستقبل إيثيريوم على فقاعات المضاربة أو الموضات قصيرة العمر. بدلاً من ذلك، يمكن أن يرتكز نموها طويل المدى على الطلب العالمي الثابت على بنية تحتية مالية آمنة ومفتوحة.