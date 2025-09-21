البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "أخبار العملات المشفرة: يمكن أن تكون DeFi منخفضة المخاطر 'لحظة جوجل' للإيثيريوم، كما يقول فيتاليك بوتيرين" لأول مرة على Coinpedia Fintech News ربما وجد الإيثيريوم تطبيقه الرائد. جادل مؤسس الإيثيريوم المشارك فيتاليك بوتيرين بأن التمويل اللامركزي (DeFi) منخفض المخاطر يمكن أن يفعل للإيثيريوم ما فعله البحث لجوجل. يمكن أن يوفر محرك إيرادات موثوق وعالمي مع البقاء متوافقاً مع قيم المجتمع. التوتر طويل المدى لسنوات، واجه الإيثيريوم انقساماً بين التطبيقات التي تولد إيرادات و...ظهر المنشور "أخبار العملات المشفرة: يمكن أن تكون DeFi منخفضة المخاطر 'لحظة جوجل' للإيثيريوم، كما يقول فيتاليك بوتيرين" لأول مرة على Coinpedia Fintech News ربما وجد الإيثيريوم تطبيقه الرائد. جادل مؤسس الإيثيريوم المشارك فيتاليك بوتيرين بأن التمويل اللامركزي (DeFi) منخفض المخاطر يمكن أن يفعل للإيثيريوم ما فعله البحث لجوجل. يمكن أن يوفر محرك إيرادات موثوق وعالمي مع البقاء متوافقاً مع قيم المجتمع. التوتر طويل المدى لسنوات، واجه الإيثيريوم انقساماً بين التطبيقات التي تولد إيرادات و...

أخبار العملات المشفرة: DeFi منخفض المخاطر قد يكون "لحظة جوجل" لبلوكتشين الإيثريوم، كما يقول فيتاليك بوتيرين

بواسطة: CoinPedia
2025/09/21 11:15
DeFi
DEFI$0.00106+13.36%
MAY
MAY$0.02696-1.35%
RWAX
APP$0.0008942-0.02%
Ethereum's Vitalik Buterin Explains

ظهر منشور أخبار العملات المشفرة: التمويل اللامركزي منخفض المخاطر قد يكون "لحظة جوجل" لإيثيريوم، كما يقول فيتاليك بوتيرين لأول مرة على Coinpedia Fintech News

قد تكون إيثيريوم وجدت تطبيقها القاتل. جادل فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لإيثيريوم، بأن التمويل اللامركزي منخفض المخاطر (DeFi) يمكن أن يفعل لإيثيريوم ما فعله البحث لجوجل. يمكن أن يوفر محرك إيرادات موثوق وعالمي مع البقاء متماشياً مع قيم المجتمع.

التوتر طويل الأمد

لسنوات، واجهت إيثيريوم انقساماً بين التطبيقات التي تولد إيرادات والتطبيقات التي حققت مثلها التأسيسية. جلبت الأنشطة ذات الرسوم العالية مثل NFTs والعملات الميمية المال ولكن قيمة طويلة المدى قليلة. في الوقت نفسه، كانت المشاريع مثل ENS وLens أو بروتوكولات الخصوصية مبتكرة ولكنها لم تستطع دعم النظام البيئي الأوسع البالغ 500 مليار دولار.

تركت تلك الفجوة المجتمع ينتظر شيئاً يمكن أن يحقق كلا الهدفين. في عام 2025، يعتقد الكثيرون الآن أن إيثيريوم تمتلكه: التمويل اللامركزي منخفض المخاطر.

ماذا يعني التمويل اللامركزي منخفض المخاطر

يشير التمويل اللامركزي منخفض المخاطر إلى أدوات بسيطة ولكنها قوية مثل المدفوعات والمدخرات والإقراض المضمون بالكامل والأصول الاصطناعية والتبادلات الشفافة بينها. على عكس العائد الإنتاجي المضاربي أو العملات الميمية، توفر هذه الخدمات قيمة حقيقية وهي آمنة بشكل متزايد.

تقدم منصات Aave وMaker وغيرها بالفعل معدلات إيداع تنافسية على العملات المستقرة. في الوقت نفسه، لا تزال عمليات الاختراق والفشل موجودة، ولكن يتم دفعها إلى حواف النظام البيئي التجريبية.

لماذا هذه اللحظة مختلفة

تغير شيئان. أولاً، نضجت البروتوكولات، مما قلل المخاطر مقارنة بالأيام الأولى. ثانياً، يبدو التمويل التقليدي نفسه أكثر هشاشة في أجزاء من العالم. بالنسبة للكثيرين، تبدو أنظمة التمويل اللامركزي الشفافة والآلية الآن أكثر أماناً من البنوك غير المستقرة أو العملات المسيسة.

قاعدة إيرادات إيثيريوم تستقر أيضاً. توفر رسوم المعاملات والطلب على الضمانات من التمويل اللامركزي منخفض المخاطر الآن دعماً اقتصادياً ثابتاً مع تجنب الحوافز المنحرفة التي جاءت مع فقاعات المضاربة.

نموذج أفضل من نموذج جوجل

التشبيه بجوجل متعمد. معظم ابتكارات جوجل، من نماذج الذكاء الاصطناعي إلى لغات البرمجة الجديدة، تولد إيرادات قليلة. البحث والإعلانات تدفع الفواتير. جادل بوتيرين بأن هذا النموذج حفز جوجل على تخزين بيانات المستخدم وإعطاء الأولوية للربح على الانفتاح.

على النقيض من ذلك، يوائم التمويل اللامركزي منخفض المخاطر في إيثيريوم بين الاقتصاد والمهمة. يمكّن من الوصول العالمي وبدون إذن إلى المدفوعات والمدخرات مع تعزيز دور ETH كضمان. إنه مربح ومستدام ومتوافق ثقافياً.

إلى أين يمكن أن يؤدي

قد يكون التمويل اللامركزي منخفض المخاطر مجرد أساس. يمكن أن يتطور إلى إقراض غير مضمون بالكامل، وأسواق التنبؤ للتحوط، وأشكال جديدة من القيمة مثل عملات السلة أو العملات المسطحة. كل خطوة من شأنها توسيع الشمول المالي مع الحفاظ على روح إيثيريوم سليمة.

إذا صحت هذه الأطروحة، فقد لا يعتمد مستقبل إيثيريوم على فقاعات المضاربة أو الموضات قصيرة العمر. بدلاً من ذلك، يمكن أن يرتكز نموها طويل المدى على الطلب العالمي الثابت على بنية تحتية مالية آمنة ومفتوحة.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003944+0.61%
1
1$0.01949-14.14%
EPNS
PUSH$0.01691+8.46%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07829-5.99%
DeFi
DEFI$0.00106+13.36%
Ambire Wallet
WALLET$0.01908-0.46%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01258+1.94%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

الدولار الكندي ينخفض بشكل طفيف قبيل قرار سعر الفائدة لبنك كندا - سكوتيابنك

إنقاذ TrueUSD يؤدي إلى أول تجميد عالمي للأصول من قبل محكمة دبي

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,826.77
$101,826.77$101,826.77

-0.40%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,415.87
$3,415.87$3,415.87

-0.35%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.54
$153.54$153.54

-1.39%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3764
$2.3764$2.3764

+0.35%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11233
$0.11233$0.11233

+4.97%