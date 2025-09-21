البورصةDEX+
مشروع قانون هيكل سوق التشفير: أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون يدفعون نحو تأليف مشترك بين الحزبين

بواسطة: Bitcoinist
2025/09/21 15:00
بعد أن أقرت لجنة المصارف في مجلس الشيوخ التشريع الذي يقوده الحزب الجمهوري بشأن هيكل سوق الكريبتو، تقدم عدد متزايد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين للمطالبة بفرصة المساهمة بنشاط في واحدة من أهم لوائح الأصول الرقمية المحتملة. يأتي هذا التطور في الوقت الذي يظل فيه الإطار التنظيمي للكريبتو في مركز الاهتمام في الكونغرس الأمريكي، بعد تبني الرئيس دونالد ترامب موقفًا إداريًا مؤيدًا للكريبتو.

مشروع القانون المتعلق بهيكل الكريبتو يكتسب زخمًا

من الجدير بالذكر أن مشروع قانون هيكل سوق الكريبتو الحالي يقوده أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، بما في ذلك رئيس لجنة المصارف في مجلس الشيوخ تيم سكوت (جمهوري-ساوث كارولينا)، إلى جانب سينثيا لوميس (جمهورية-وايومنغ)، وبيل هاجرتي (جمهوري-تينيسي)، وبيرني مورينو (جمهوري-أوهايو). تم إصدار مسودة المناقشة المحدثة لـ "قانون الابتكار المالي المسؤول لعام 2025" في أوائل سبتمبر، مقدمة بعض التغييرات الرئيسية التي أثارت اهتمام الجمهور. '

أحد هذه التغييرات هو اقتراح لجنة تنظيمية مشتركة تضم هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ولجنة تداول السلع الآجلة (CFTC)، بالإضافة إلى 14 عضوًا من خارج الحكومة من مختلف قطاعات الصناعة والأوساط الأكاديمية وقاعدة المستخدمين والمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا.

ومع ذلك، في 9 سبتمبر، شاركت السناتور الديمقراطية الشهيرة والناقدة للكريبتو إليزابيث وارن (ديمقراطية-ماساتشوستس) انتقادات شديدة لمشروع القانون الذي يقوده الحزب الجمهوري، مشيرة إلى عدم وجود تشاور كافٍ مع الديمقراطيين أو الكشف عن تعليقات الصناعة. وتجادل بأن الحزبية وعدم الشفافية يهددان نزاهة وفعالية التشريع. وبعد هذا التطور، أصدر الديمقراطيون منذ ذلك الحين نسختهم الخاصة من الإطار التنظيمي للعملات الرقمية، مدعمين دعوتهم للتأليف المشترك بين الحزبين.

المطالبة بالتأليف المشترك

في بيان صدر في 19 سبتمبر، أكدت هذه المجموعة المكونة من 12 سناتورًا ديمقراطيًا رغبتهم في أن يكونوا أكثر من مجرد متفرجين في مشروع قانون هيكل الكريبتو. دعا السناتورات روبن غاليغو (ديمقراطي-أريزونا)، ومارك وارنر (ديمقراطي-فيرجينيا)، وكيرستن جيليبراند (ديمقراطية-نيويورك)، وكوري بوكر (ديمقراطي-نيو جيرسي)، وكاثرين كورتيز ماستو (ديمقراطية-نيفادا)، وبن راي لوجان (ديمقراطي-نيو مكسيكو)، وجون هيكنلوبر (ديمقراطي-كولورادو)، ورافائيل وارنوك (ديمقراطي-جورجيا)، وآدم شيف (ديمقراطي-كاليفورنيا)، وأندي كيم (ديمقراطي-نيو جيرسي)، وليزا بلانت روتشستر (ديمقراطية-ديلاوير)، وأنجيلا ألسوبروكس (ديمقراطية-ماريلاند) معًا إلى عملية تأليف مشتركة بين الحزبين تتماشى مع المعايير المتبعة للتشريعات بهذا الحجم.

وجاء في البيان:

يتمحور الإطار المقترح من الديمقراطيين حول سبع ركائز أساسية، بما في ذلك توضيح الاختصاص التنظيمي، ودمج مصدري الأصول الرقمية ومنصات التداول في الإشراف، ومكافحة التمويل غير المشروع والفساد، وتعزيز التنظيم العادل، وسد الثغرات في كيفية تنظيم الأصول الرقمية غير الأمنية.

في وقت النشر، لا تزال القيمة السوقية الإجمالية للكريبتو تقدر بـ 4.03 تريليون دولار بعد مكاسب بنسبة 0.34٪ في اليوم الماضي.

تشفير
