سوق التشفير يستعد للتقلبات السعرية قبل خطاب جيروم باول يوم الثلاثاء

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/22 04:00
  • جيروم باول سيخاطب الأمة حول التوقعات الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل.

  • خطاب باول القادم يأتي بعد خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

  • يتوقع المستثمرون أن يؤدي خطاب باول إلى تقلبات السعر في سوق العملات المشفرة.

سيخاطب رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأمة حول التوقعات الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل، 23 سبتمبر 2025. يُظهر المواطنون الأمريكيون والمراقبون الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم اهتمامًا بالخطاب القادم، الذي يتوقع معظم الناس أن يؤدي إلى تقلبات السعر عبر الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة. 

يتوقع المستثمرون إشارات نحو اتجاهات السوق المستقبلية

خطاب باول القادم، المقرر عقده في غداء التوقعات الاقتصادية لعام 2025 لغرفة تجارة بروفيدنس الكبرى، وارويك، رود آيلاند، سيأتي بعد خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي. يتوقع معظم المحللين الماليين أن يلقي باول مزيدًا من الضوء على التأثير المحتمل للسياسة الأخيرة مع تركيزهم على الإشارات المحتملة حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير إلى المتوسط. 

ذات صلة: خفض سعر الفائدة الفيدرالي في سبتمبر أصبح الآن "جاهزًا"، كما يقول باركليز وBNP بعد خطاب باول

أعطى خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، وهو الأول بعد فترة طويلة للولايات المتحدة، المستثمرين الكثير للتفكير فيه، على الرغم من التوقعات السابقة. أدى خفض السعر المعياري للإقراض بين عشية وضحاها بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تعديلات في السياسة الداخلية للشركات والمستثمرين. ومع ذلك، بدا التطور أكثر أهمية بعد إشارات إلى أن المجلس الاحتياطي الاتحادي قد ينفذ ما يصل إلى خفضين آخرين لسعر الفائدة قبل نهاية العام.

يمكن أن يوفر خطاب باول مزيدًا من الوضوح الاقتصادي

كما هو متوقع، أدى قرار سعر الفائدة الأخير من قبل المجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إغراق النظام المالي العالمي في تحليل معقد، مع محاولة الخبراء استباق ما يمكن أن يحدث على المدى الطويل. على سبيل المثال، يعتقد محافظ المجلس الاحتياطي الاتحادي المعين حديثًا ستيفن ميران أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يمتد إلى العام المقبل، مع حدوث خفض آخر في عام 2026. وفي الوقت نفسه، يتوقع بعض الأعضاء الآخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ما يصل إلى ثلاثة خفضات في سعر الفائدة في عام 2026.

ذات صلة: اقتباس باول عن "توازن المخاطر" يمحو مخاوف التضخم ويشعل ارتفاعًا بنسبة 10٪ في ETH

يولي العديد من المحللين والمستثمرين اهتمامًا بخطاب التوقعات الاقتصادية القادم لباول يوم الثلاثاء المقبل، متوقعين أن يوضح الأمور ويمكنهم من تبسيط استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. عادة، تؤدي مثل هذه العروض التقديمية من قبل رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تقلبات السعر في الأسهم والأصول الرقمية. وبالتالي، يتوقع معظم المستثمرين وضعًا مماثلاً في الأسبوع المقبل، خاصة بسبب وضع السوق الحالي، الذي يعكس بناء المشاعر السوقية وسط توقعات متزايدة.

إخلاء المسؤولية: المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض إعلامية وتعليمية فقط. لا يشكل المقال نصيحة مالية أو نصيحة من أي نوع. Coin Edition ليست مسؤولة عن أي خسائر تكبدها نتيجة استخدام المحتوى أو المنتجات أو الخدمات المذكورة. يُنصح القراء بتوخي الحذر قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بالشركة.

المصدر: https://coinedition.com/crypto-market-prepares-for-volatility-ahead-of-jerome-powells-tuesday-speech/

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

