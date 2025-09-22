سوق التشفير يستعد للتقلبات السعرية قبل خطاب جيروم باول يوم الثلاثاء

جيروم باول سيخاطب الأمة حول التوقعات الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل.

خطاب باول القادم يأتي بعد خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

يتوقع المستثمرون أن يؤدي خطاب باول إلى تقلبات السعر في سوق العملات المشفرة.

سيخاطب رئيس نظام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، الأمة حول التوقعات الاقتصادية يوم الثلاثاء المقبل، 23 سبتمبر 2025. يُظهر المواطنون الأمريكيون والمراقبون الاقتصاديون في جميع أنحاء العالم اهتمامًا بالخطاب القادم، الذي يتوقع معظم الناس أن يؤدي إلى تقلبات السعر عبر الأسواق العالمية، بما في ذلك سوق العملات المشفرة.

يتوقع المستثمرون إشارات نحو اتجاهات السوق المستقبلية

خطاب باول القادم، المقرر عقده في غداء التوقعات الاقتصادية لعام 2025 لغرفة تجارة بروفيدنس الكبرى، وارويك، رود آيلاند، سيأتي بعد خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي. يتوقع معظم المحللين الماليين أن يلقي باول مزيدًا من الضوء على التأثير المحتمل للسياسة الأخيرة مع تركيزهم على الإشارات المحتملة حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي على المدى القصير إلى المتوسط.

أعطى خفض سعر الفائدة الأسبوع الماضي، وهو الأول بعد فترة طويلة للولايات المتحدة، المستثمرين الكثير للتفكير فيه، على الرغم من التوقعات السابقة. أدى خفض السعر المعياري للإقراض بين عشية وضحاها بمقدار ربع نقطة مئوية إلى تعديلات في السياسة الداخلية للشركات والمستثمرين. ومع ذلك، بدا التطور أكثر أهمية بعد إشارات إلى أن المجلس الاحتياطي الاتحادي قد ينفذ ما يصل إلى خفضين آخرين لسعر الفائدة قبل نهاية العام.

يمكن أن يوفر خطاب باول مزيدًا من الوضوح الاقتصادي

كما هو متوقع، أدى قرار سعر الفائدة الأخير من قبل المجلس الاحتياطي الاتحادي إلى إغراق النظام المالي العالمي في تحليل معقد، مع محاولة الخبراء استباق ما يمكن أن يحدث على المدى الطويل. على سبيل المثال، يعتقد محافظ المجلس الاحتياطي الاتحادي المعين حديثًا ستيفن ميران أن خفض أسعار الفائدة يمكن أن يمتد إلى العام المقبل، مع حدوث خفض آخر في عام 2026. وفي الوقت نفسه، يتوقع بعض الأعضاء الآخرين في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) ما يصل إلى ثلاثة خفضات في سعر الفائدة في عام 2026.

يولي العديد من المحللين والمستثمرين اهتمامًا بخطاب التوقعات الاقتصادية القادم لباول يوم الثلاثاء المقبل، متوقعين أن يوضح الأمور ويمكنهم من تبسيط استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم. عادة، تؤدي مثل هذه العروض التقديمية من قبل رئيس المجلس الاحتياطي الاتحادي إلى تقلبات السعر في الأسهم والأصول الرقمية. وبالتالي، يتوقع معظم المستثمرين وضعًا مماثلاً في الأسبوع المقبل، خاصة بسبب وضع السوق الحالي، الذي يعكس بناء المشاعر السوقية وسط توقعات متزايدة.