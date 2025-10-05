القيمة السوقية للعملات المشفرة تبلغ 4.27 تريليون دولار مع وصول بيتكوين إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 125,559 دولار

يحقق مشهد التشفير تقدمًا ملحوظًا مستمرًا وسط وصول بيتكوين ($BTC) إلى أعلى مستوى على الإطلاق (ATH) الجديد. وبالتالي، قفزت القيمة السوقية الإجمالية للتشفير بنسبة 1.66٪، لتصل إلى 4.27 تريليون دولار. ومع ذلك، انخفض حجم التشفير خلال 24 ساعة بنسبة 31.09٪، ليصل إلى 146.23 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، يقف مؤشر الخوف والجشع للتشفير عند 58 نقطة، مما يشير إلى موقف "محايد" مع التحرك نحو منطقة "الجشع".

بيتكوين يصل إلى 125,559.21 دولار كأعلى مستوى على الإطلاق بينما يحقق الإيثريوم علامة 4,558.57 دولار بعد ارتفاع بنسبة 12.9٪

على وجه الخصوص، يتم تداول أصل التشفير الأعلى، بيتكوين ($BTC)، الآن عند 125,259.07 دولار، مسلطًا الضوء على زيادة بنسبة 2.05٪ خلال أربع وعشرين ساعة بعد تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 125,559.21 دولار. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ هيمنة بيتكوين ($BTC) على السوق ما يقرب من 58.5٪. وبالمثل، قفز الإيثريوم ($ETH) بنسبة 0.87٪ خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إلى سعر 4,558.57 دولار. إلى جانب ذلك، وصلت هيمنة الإيثريوم في السوق إلى 12.9٪.

$TSLA و$TRUMP و$PEOPLE يتصدرون الرابحون في التشفير

بصرف النظر عن ذلك، تشمل أعلى الرابحون في التشفير لهذا اليوم Tesla ($TSLA) و PEPE ($TRUMP) و MAGA ($PEOPLE) في المراكز البارزة. على وجه الخصوص، سجل $TSLA زيادة مذهلة بنسبة 672.97٪، ليصل سعره إلى 211.05 دولار. بعد ذلك، مدفوعًا بارتفاع هائل بنسبة 499.13٪، وصل $TRUMP إلى علامة 0.0000002113 دولار. وبعد ذلك، يتم تداول $PEOPLE الآن عند 0.000009196 دولار، بقيادة زيادة بنسبة 483.22٪.

ارتفاع إجمالي القيمة المغلقة (TVL) في DeFi بنسبة 2.25٪، بينما ينخفض حجم مبيعات NFT بنسبة 7.94٪

في الوقت نفسه، سجل إجمالي القيمة المغلقة (TVL) في DeFi أيضًا زيادة بنسبة 2.25٪، ليصل إلى علامة 167.087 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع أعلى مشروع DeFi من حيث إجمالي القيمة المغلقة، Aave، بنسبة 1.40٪، ليصل إلى 44.971 مليار دولار. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بتغيير إجمالي القيمة المغلقة ليوم واحد، يتمتع HipPoWSwap بالمركز الأول بين مشاريع DeFi بزيادة قدرها 14618444٪ خلال أربع وعشرين ساعة.

من ناحية أخرى، انخفض حجم مبيعات NFT بنسبة 7.94٪، ليصل إلى 20,870,588 دولار. على العكس من ذلك، شهدت مجموعة NFT الأكثر مبيعًا، CryptoPunks، توسعًا بنسبة 59.36٪ في حجم مبيعاتها، لتصل إلى 1,706,146 دولار.

Tether تخطط لتمويل بقيمة 200 مليون دولار و MetaMask تنفذ مشروع مكافآت بقيمة 30 مليون دولار

وبالمضي قدمًا، شهدت صناعة التشفير العديد من التطورات الجديرة بالملاحظة الأخرى خلال 24 ساعة. في هذا الصدد، قدمت Beta Technologies، شركة الفضاء الأمريكية الشهيرة، طلبًا للاكتتاب العام وسط ارتفاع في مجال الطيران الكهربائي.

علاوة على ذلك، خططت Tether و Antalpha لجمع تمويل بقيمة 200 مليون دولار للاستحواذ على المعدن الثمين الذهب. وعلاوة على ذلك، أكدت MetaMask مشروع مكافآت ضخم بقيمة 30 مليون دولار بعد شائعات عن توزيع المكافآت الفعلية.