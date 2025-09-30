خسائر العملات المشفرة تصل إلى 155.9 مليون دولار في سبتمبر مع تصاعد عمليات الاختراق والاحتيال

ظهر منشور خسائر تشفير تصل إلى 155.9 مليون دولار في سبتمبر مع تصاعد الاختراقات والاحتيال لأول مرة على Coinpedia Fintech News

تواجه صناعة التشفير تهديدات متزايدة حيث يستمر المتسللون والمحتالون في استهداف الأصول الرقمية. على الرغم من التحسينات في إجراءات الأمان، لا تزال هناك نقاط ضعف، مما يعرض المنصات والمستخدمين للخطر.

تبين أن سبتمبر 2025 كان أحد أكثر الشهور ضررًا هذا العام. إليك كيف.

14 حادثة تشفير رئيسية في سبتمبر

أفادت شركة أمن التشفير CertiK أنه في سبتمبر، تم فقدان حوالي 155.9 مليون دولار بسبب الاستغلال، مع ارتباط 26.4 مليون دولار بالاحتيال الإلكتروني. كانت هناك 14 حادثة تشفير رئيسية (باستثناء الاحتيال الإلكتروني)، كل منها تسبب في خسائر أولية تزيد عن مليون دولار، وهو أعلى عدد من هذه الحوادث منذ مارس 2024.

من أين جاء الضرر؟

بالنظر إلى الفئات، تسببت اختراقات المحفظة في معظم الخسائر بسرقة 100.8 مليون دولار. شكل الاحتيال الإلكتروني 26.4 مليون دولار، وأدت نقاط الضعف في الكود إلى 12.2 مليون دولار، وشكلت عمليات الاحتيال بالخروج 8.2 مليون دولار، وأدى التلاعب بالأسعار إلى خسائر تزيد عن 2 مليون دولار.

وبتقسيمها حسب المنصة، عانت مشاريع SocialFi الأكثر بقيمة 42.3 مليون دولار. تبعتها عن قرب منصات التبادل بخسائر بلغت 41.6 مليون دولار، بينما خسرت بروتوكولات DeFi 29.1 مليون دولار. كما تعرضت المشاريع المتعلقة بالذكاء الاصطناعي واستغلال الجسر عبر السلاسل للضرر، بخسائر بلغت 5.7 مليون دولار و 3.08 مليون دولار على التوالي.

أكبر عمليات استغلال التشفير في الشهر

جاءت أكبر عملية استغلال في سبتمبر من UXLINK، بخسائر تجاوزت 42.3 مليون دولار، تليها عن قرب SwissBorg بقيمة 41.4 مليون دولار.

شملت الحوادث البارزة الأخرى:

Bunni v2 (8.4 مليون دولار)

Yala (7.8 مليون دولار)

Acquabot (4.6 مليون دولار)

HyperVault Finance وShibarium وGriffinAI وOlaXBT Terminal وNemo، بخسائر تتراوح بين 2.5 مليون إلى 3.5 مليون دولار.

في سبتمبر، شكلت عمليات الاحتيال الإلكتروني 26.4 مليون دولار من الخسائر، انخفاضًا من المبالغ الأعلى المبلغ عنها في أغسطس والذروة في أبريل.

تزايد التهديدات الإلكترونية في التشفير

كانت CertiK قد قالت سابقًا إن صناعة التشفير تواجه "حربًا لا نهاية لها" ضد المتسللين، حيث أبلغت عن سرقات أصول رقمية تقارب 2.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2025.

لاحظ المؤسس المشارك لـ CertiK رونغهوي غو أنه طالما كانت هناك نقاط ضعف أو ثغرات، فسيتم اكتشافها عاجلاً أم آجلاً من قبل المهاجمين. كما حذر من أن عمليات الاختراق في العام المقبل يمكن أن تصل إلى مستويات المليار دولار، مؤكدًا أنه في حين تتحسن الدفاعات، فإن مجرمي الإنترنت يصبحون أيضًا أكثر تطورًا.