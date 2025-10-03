تحديثات أخبار العملات الرقمية المباشرة: سعر البيتكوين، سعر الإيثريوم، سعر XRP والمزيد بواسطة: CoinPedia 2025/10/03 19:15 مشاركة

ظهر المنشور تحديثات أخبار كريبتو المباشرة: سعر بيتكوين، سعر الإيثريوم، سعر XRP والمزيد لأول مرة على Coinpedia Fintech News ارتفع سعر بيتكوين اليوم متجاوزًا 120 ألف دولار، بزيادة 1% خلال 24 ساعة، مما أدى إلى تجديد زخم الكريبتو. تغذي صناديق ETF الطلب، مع تسجيل منتجات الفورية الأمريكية تدفقات بقيمة 676 مليون دولار في 1 أكتوبر، بينما يقترب IBIT من BlackRock من 94 مليار دولار من الأصول المدارة. لا يزال العرض محدودًا بعد تنصيف البيتكوين، مما يضخم تحركات الأسعار. انضمت العلملات البديلة إلى الارتفاع: وصل سعر BNB إلى رقم قياسي بلغ 1,111 دولارًا (+6.3%)، وارتفع سعر XRP بنسبة 4% إلى 3.06 دولار، مما أثار الحديث عن "موسم العلملات البديلة". تعزز الرياح الخلفية الاقتصادية الكلية وسردية "الذهب الرقمي" المعنويات، لكن مخاطر التقلبات لا تزال قائمة ويتم حث المتداولين على توخي الحذر. أخبار XRP اليوم يتحدى XRP الهيمنة الراسخة لنظام SWIFT من خلال إزالة الوسطاء، وخفض التكاليف، والقضاء على التأخير. ينقل البروتوكول النفوذ المالي من البنوك والمنظمين إلى التكنولوجيا المحايدة، مما يسطح التسلسلات الهرمية التي تثري المؤسسات الغربية. المقاومة ليست متعلقة بالتكنولوجيا - XRP يعمل - بل بالسلطة والسيطرة. ينشر المنظمون والبنوك روايات قائمة على الخوف وتأخيرات لحماية النظام الحالي. من الناحية التكنولوجية والاقتصادية، XRP متفوق. سياسياً، تظل المصالح الراسخة العائق الحقيقي الوحيد أمام اعتماده. أخبار بيتكوين اليوم، قوة التعدين BTC تصل إلى ذروة جديدة مع ارتفاع الصعوبة ارتفعت صعوبة تعدين بيتكوين بنسبة 5% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 150.84T يوم الأربعاء، وهي الزيادة السابعة على التوالي، وفقًا لـ Glassnode. تجاوز معدل التجزئة للشبكة واحد زيتاهاش، ليصل إلى 1.05 ZH/s، مما يؤكد على قوة الحوسبة غير المسبوقة التي تؤمن البلوكتشين. في حين أن هذا يعزز أمان الشبكة، فإنه يضيق أيضًا هوامش المنقبين مع تزايد المنافسة. تشير الصعوبة المتزايدة إلى استثمار مستدام في البنية التحتية للتعدين، مما يسلط الضوء على مرونة بيتكوين حتى مع تزايد تحديات الربحية في مواجهة تكاليف الطاقة وديناميكيات العرض بعد تنصيف البيتكوين.