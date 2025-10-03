البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور تحديثات أخبار كريبتو مباشرة: سعر بيتكوين، سعر الإيثريوم، سعر XRP والمزيد لأول مرة على أخبار Coinpedia Fintech ارتفع سعر بيتكوين اليوم متجاوزاً 120 ألف دولار، بزيادة 1% خلال 24 ساعة، مما أدى إلى تجدد زخم الكريبتو. تغذي صناديق ETF الطلب، مع تسجيل منتجات العقود الفورية الأمريكية تدفقات بقيمة 676 مليون دولار في 1 أكتوبر، بينما يقترب IBIT من BlackRock من 94 مليار دولار من الأصول المدارة. لا يزال العرض محدوداً بعد تنصيف البيتكوين، مما يضخم تحركات الأسعار. انضمت العلملات البديلة إلى الارتفاع: وصل سعر BNB إلى مستوى قياسي بلغ 1,111 دولار (+6.3%)، وسعر XRP ...ظهر المنشور تحديثات أخبار كريبتو مباشرة: سعر بيتكوين، سعر الإيثريوم، سعر XRP والمزيد لأول مرة على أخبار Coinpedia Fintech ارتفع سعر بيتكوين اليوم متجاوزاً 120 ألف دولار، بزيادة 1% خلال 24 ساعة، مما أدى إلى تجدد زخم الكريبتو. تغذي صناديق ETF الطلب، مع تسجيل منتجات العقود الفورية الأمريكية تدفقات بقيمة 676 مليون دولار في 1 أكتوبر، بينما يقترب IBIT من BlackRock من 94 مليار دولار من الأصول المدارة. لا يزال العرض محدوداً بعد تنصيف البيتكوين، مما يضخم تحركات الأسعار. انضمت العلملات البديلة إلى الارتفاع: وصل سعر BNB إلى مستوى قياسي بلغ 1,111 دولار (+6.3%)، وسعر XRP ...

تحديثات أخبار العملات الرقمية المباشرة: سعر البيتكوين، سعر الإيثريوم، سعر XRP والمزيد

بواسطة: CoinPedia
2025/10/03 19:15
SecondLive
LIVE$0.000542-57.82%
XRP
XRP$2.375-1.04%
Moonveil
MORE$0.003944+0.61%
1
1$0.01949-14.14%
Union
U$0.006127-0.93%
Crypto News Today

ظهر المنشور تحديثات أخبار كريبتو المباشرة: سعر بيتكوين، سعر الإيثريوم، سعر XRP والمزيد لأول مرة على Coinpedia Fintech News

ارتفع سعر بيتكوين اليوم متجاوزًا 120 ألف دولار، بزيادة 1% خلال 24 ساعة، مما أدى إلى تجديد زخم الكريبتو. تغذي صناديق ETF الطلب، مع تسجيل منتجات الفورية الأمريكية تدفقات بقيمة 676 مليون دولار في 1 أكتوبر، بينما يقترب IBIT من BlackRock من 94 مليار دولار من الأصول المدارة. لا يزال العرض محدودًا بعد تنصيف البيتكوين، مما يضخم تحركات الأسعار. انضمت العلملات البديلة إلى الارتفاع: وصل سعر BNB إلى رقم قياسي بلغ 1,111 دولارًا (+6.3%)، وارتفع سعر XRP بنسبة 4% إلى 3.06 دولار، مما أثار الحديث عن "موسم العلملات البديلة". تعزز الرياح الخلفية الاقتصادية الكلية وسردية "الذهب الرقمي" المعنويات، لكن مخاطر التقلبات لا تزال قائمة ويتم حث المتداولين على توخي الحذر.

3 أكتوبر 2025 10:25:02 UTC

أخبار XRP اليوم

يتحدى XRP الهيمنة الراسخة لنظام SWIFT من خلال إزالة الوسطاء، وخفض التكاليف، والقضاء على التأخير. ينقل البروتوكول النفوذ المالي من البنوك والمنظمين إلى التكنولوجيا المحايدة، مما يسطح التسلسلات الهرمية التي تثري المؤسسات الغربية. المقاومة ليست متعلقة بالتكنولوجيا - XRP يعمل - بل بالسلطة والسيطرة. ينشر المنظمون والبنوك روايات قائمة على الخوف وتأخيرات لحماية النظام الحالي. من الناحية التكنولوجية والاقتصادية، XRP متفوق. سياسياً، تظل المصالح الراسخة العائق الحقيقي الوحيد أمام اعتماده.

3 أكتوبر 2025 10:25:02 UTC

أخبار بيتكوين اليوم، قوة التعدين BTC تصل إلى ذروة جديدة مع ارتفاع الصعوبة

ارتفعت صعوبة تعدين بيتكوين بنسبة 5% لتصل إلى رقم قياسي بلغ 150.84T يوم الأربعاء، وهي الزيادة السابعة على التوالي، وفقًا لـ Glassnode. تجاوز معدل التجزئة للشبكة واحد زيتاهاش، ليصل إلى 1.05 ZH/s، مما يؤكد على قوة الحوسبة غير المسبوقة التي تؤمن البلوكتشين. في حين أن هذا يعزز أمان الشبكة، فإنه يضيق أيضًا هوامش المنقبين مع تزايد المنافسة. تشير الصعوبة المتزايدة إلى استثمار مستدام في البنية التحتية للتعدين، مما يسلط الضوء على مرونة بيتكوين حتى مع تزايد تحديات الربحية في مواجهة تكاليف الطاقة وديناميكيات العرض بعد تنصيف البيتكوين.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Moonveil
MORE$0.003948+0.30%
1
1$0.01931-15.00%
EPNS
PUSH$0.01682+7.75%
مشاركة
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07812-6.28%
DeFi
DEFI$0.001058+15.25%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.41%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
Believe
BELIEVE$0.01268+1.92%
مشاركة
Cryptopolitan2025/11/13 04:50

الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,851.71
$101,851.71$101,851.71

-0.38%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,416.83
$3,416.83$3,416.83

-0.33%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.54
$153.54$153.54

-1.39%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3750
$2.3750$2.3750

+0.29%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11259
$0.11259$0.11259

+5.21%