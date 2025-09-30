البورصةDEX+
ملوك التشفير: سنغافورة والإمارات العربية المتحدة تهيمنان على استخدام العملة الرقمية العالمية - دراسة

بواسطة: Bitcoinist
2025/09/30 13:00
تصدرت سنغافورة والإمارات العربية المتحدة قوائم تبني الكريبتو الأخيرة، حيث وضعت تقارير مختلفة دولة المدينة والاتحاد الخليجي بين أكثر الأماكن الصديقة للعملات الرقمية على وجه الأرض.

وفقًا لهينلي آند بارتنرز والاستطلاعات التي جمعتها متتبعات الصناعة، تحتل سنغافورة المركز الأول في بعض المؤشرات، بينما تسجل الإمارات العربية المتحدة بعضًا من أعلى معدلات الملكية المسجلة.

استنادًا إلى التقارير، يُقدر أن حوالي 24.4% من سكان سنغافورة يمتلكون الكريبتو، وتظهر الإمارات العربية المتحدة ملكية بنسبة 25.3% تقريبًا — وهي أرقام تفوق المتوسط العالمي بكثير.

موقف سنغافورة ومزيج السياسات

يرتبط تقدم سنغافورة بمزيجها من القواعد الواضحة والبنية التحتية المالية القوية. غالبًا ما يتم الاستشهاد بالصناديق التنظيمية، وترخيص البورصات، ونظام مصرفي يعمل مع شركات العملات الرقمية كعوامل.

في الوقت نفسه، تظهر دراسة بروتوكول ApeX أن ما يقرب من ربع السنغافوريين — 24.4% — يمتلكون الأصول الرقمية، وهو رقم تضاعف أكثر من الضعف من 11% في العام السابق.

تنعكس هذه الزيادة أيضًا عبر الإنترنت، حيث تولد البلاد حوالي 2000 عملية بحث عن الكريبتو لكل 100000 شخص، وهو أعلى مستوى يشهده أي مكان في العالم.

ميزة الإمارات الضريبية والاعتماد السريع

تدفع الإمارات العربية المتحدة بقوة لجذب المستخدمين والشركات. استنادًا إلى التقارير، سجلت الدولة درجة كاملة 10/10 في الصداقة الضريبية في أحد المؤشرات، وموقفها الخالي من الضرائب على التداول، والحصة، والتعدين، أو بيع البيتكوين عبر العديد من الإمارات هو عامل جذب رئيسي.

أنشأت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية في دبي (VARA) ومبادرات محلية أخرى مسارات ترخيص ومناطق خاصة لشركات الأصول الرقمية.

تدرج هينلي آند بارتنرز الإمارات العربية المتحدة بين أفضل الولايات القضائية لثروة الكريبتو، وغالبًا ما تضعها في المراكز الخمسة الأولى للمناخات الصديقة للمستثمرين. يبدو أن تلك السياسات تساعد في تفسير سبب الإبلاغ عن امتلاك ربع الأشخاص تقريبًا في الإمارات العربية المتحدة لأصول الكريبتو.

أرقام الملكية وما تعنيه

تضع التقارير العدد العالمي لمستخدمي الكريبتو بمئات الملايين — حوالي 562 مليون حسب بعض الإحصاءات — لكن هذا الرقم يخفي اختلافات كبيرة. تظهر بعض البلدان ملكية عالية لأن العديد من الناس يعاملون الكريبتو كاستثمار.

في بلدان أخرى، يتم استخدام الكريبتو أكثر للمدفوعات أو المدخرات. تختلف المنهجيات: بعض الدراسات تحسب أي محفظة بها نشاط، والبعض الآخر يعتمد على استطلاعات تسأل الناس إذا كانوا يمتلكون الكريبتو.

الصورة المميزة من روسلان رحمن/وكالة الصحافة الفرنسية/صور غيتي، الرسم البياني من TradingView

قد يعجبك أيضاً

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

ملخص: انخفض سهم MSTR بنسبة 60% من أعلى مستوياته على الإطلاق، ويتم تداوله حالياً بسعر 224.20 دولار للسهم. يرتبط انخفاض سهم MSTR مباشرة بانخفاض سعر البيتكوين الأخير بأكثر من 10%. يقترب مؤشر mNAV الاستراتيجي من 1.0، مما قد يدفع الشركة لبيع البيتكوين لإعادة شراء الأسهم. إجمالي حيازات MSTR من البيتكوين [...] ظهر المنشور "انزلاق سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة" لأول مرة على CoinCentral.
Coincentral2025/11/13 04:50
تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

تتصدى السلطات التنظيمية في أوروبا لمخاطر العملات المستقرة وتدفع نحو ضوابط أكثر صرامة. على عكس اللوائح المجزأة للولايات المتحدة بشأن العملات المستقرة، وضع صانعو السياسات الأوروبيون نظامًا موحدًا يعتقدون أنه سيعزز الابتكار، ويحمي المستهلكين، ويحسن الاستقرار المالي. يمكن للقواعد الحالية للعملات المشفرة التعامل مع مخاطر العملات المستقرة على الرغم من التحذيرات الأخيرة [...]
الأخبار الرائجة

المزيد

انخفاض سهم MSTR مع تراجع البيتكوين يثير مخاوف بشأن قيمة الشركة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

هيئة المصارف الأوروبية تقول إن قواعد العملات الرقمية الحالية في الاتحاد الأوروبي (MiCA) تغطي بالفعل المخاطر المرتبطة بالعملات المستقرة

أحدث البيانات تظهر أن أكثر عمليات الإيردروب سخونة تكتسب زخماً — IPO Genie يتصدر المخطط

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

