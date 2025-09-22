البورصةDEX+
أمين التشفير يهدف إلى خطوة تاريخية للدخول في نظام الاحتياطي الفيدرالي

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/22 06:31
التكنولوجيا المالية
  • 22 سبتمبر 2025
  • |
  • 01:30

تقدم أنكوريج ديجيتال عرضًا جريئًا للتعمق أكثر في النظام المالي الأمريكي من خلال السعي للوصول المباشر إلى سكك الدفع التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

قدمت الشركة، المعروفة بأنها أول بنك أصلي للعملات المشفرة بميثاق فيدرالي، طلبها للحصول على الحساب الرئيسي لدى الاحتياطي الفيدرالي في نهاية أغسطس.

سيسمح هذا الحساب لأنكوريج بتسوية المعاملات مباشرة مع البنك المركزي - وهو نفس الامتياز الذي تتمتع به أكبر المقرضين التجاريين في أمريكا. يمكن أن تتم التحويلات البرقية وتصفية الشيكات ومدفوعات ACH جميعها من خلال الاحتياطي الفيدرالي دون وسطاء، مما قد يحول أنكوريج من الأمين المتخصص إلى جسر مالي كامل الخدمات بين العملات المشفرة والخدمات المصرفية التقليدية.

توقيت تقديم الطلب ملحوظ. في واشنطن، يعمل المشرعون على تقدم قانون GENIUS، وهو مشروع القانون المتعلق بالعملات الرقمية المستقرة الذي من شأنه تعزيز الرقابة على شركات الأصول الرقمية. بالنسبة لأنكوريج، فإن الفوز بموافقة الاحتياطي الفيدرالي لن يعزز موقفها فقط في ظل هذا الإطار الجديد، بل سيضع أيضًا سابقة للمؤسسات الأخرى للعملات المشفرة التي تحاول اختراق التيار الرئيسي المصرفي.

لم يكن مسار أنكوريج سلسًا. بعد تأمين ميثاق بنك الثقة الوطني من OCC في عام 2021، واجهت ردود فعل تنظيمية بسبب أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال. تم فرض أمر موافقة في العام التالي، ولم يتم رفعه إلا في أغسطس بعد أن أظهرت الشركة ترقيات كبيرة في قواعد التوافق. وصف الرئيس التنفيذي ناثان ماكولي القرار بأنه دليل على أن بنوك الأصول الرقمية يمكن أن تعمل وفقًا لنفس المعايير التي تتبعها البنوك التقليدية تحت الإشراف الفيدرالي.

تدور شركات أخرى حول نفس الهدف. سعت Ripple وCircle وPaxos وWisdomTree وStandard Custody جميعها للحصول على تراخيص مصرفية فيدرالية أو حسابات تسوية مباشرة. لكن الاحتمالات لا تزال بعيدة: في ظل نظام المستويات الثلاثة الحالي للاحتياطي الفيدرالي، يجلس مقدمو الطلبات المتعلقين بالعملات المشفرة في أدنى فئة، مما يجعل الموافقات نادرة.

ومع ذلك، تظهر خطوة أنكوريج مدى قوة دفع شركات الأصول الرقمية لمعاملتها كنظراء لبنوك وول ستريت. إذا أعطى الاحتياطي الفيدرالي الضوء الأخضر، فسيكون ذلك بمثابة افتتاح تاريخي لمؤسسات العملات المشفرة داخل جوهر البنية التحتية المالية الأمريكية.

المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة مالية أو استثمارية أو تجارية. لا تؤيد Coindoo.com أو توصي بأي استراتيجية استثمارية محددة أو عملة مشفرة. قم دائمًا بإجراء البحث الخاص بك واستشر مستشارًا ماليًا مرخصًا قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

الكاتب

ألكسندر زدرافكوف هو شخص يبحث دائمًا عن المنطق وراء الأشياء. يتحدث الألمانية بطلاقة ولديه أكثر من 3 سنوات من الخبرة في مجال العملات المشفرة، حيث يحدد بمهارة الاتجاهات الجديدة في عالم العملات الرقمية. سواء كان يقدم تحليلًا متعمقًا أو تقارير يومية حول جميع الموضوعات، فإن فهمه العميق وحماسه لما يفعله يجعله عضوًا قيمًا في الفريق.

