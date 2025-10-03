انهيار العملات المشفرة في الأفق مع شراء التجزئة وبيع المؤسسات الاستثمارية

ظهر منشور انهيار الكريبتو قادم مع شراء التجزئة وبيع مؤسسات الاستثمار لأول مرة على Coinpedia Fintech News

بينما يستمتع سوق الكريبتو بارتفاعه الأخير نحو قيمة 4.14 تريليون دولار، وتجاوز البيتكوين علامة 120,000 دولار. لكن وراء الضجيج المسبق، تشير علامات واضحة إلى احتمال حدوث تصحيح كبير في الأفق.

يحذر محلل الكريبتو البارز TED من أن تجار التجزئة يشترون متأخرًا، بينما يبيع المستثمرون المؤسسيون. عادة ما يؤدي هذا إلى انخفاض حاد، مع تعرض البيتكوين لخطر انخفاض بنسبة 2-3٪ والعلملات البديلة تواجه خسائر تصل إلى 10٪ قريبًا.

التجزئة تشتري، المؤسسات تبيع

وفقًا لـ TED، تظهر بيانات الأبحاث العالمية أن صغار المستثمرين يشترون بقوة، وأن المستثمرين المؤسسيين حذرون، ويميلون نحو موقف هابط.

في الأسبوع الماضي وحده، باعت المؤسسات ما يقرب من 3.6 مليار دولار من الأسهم، وتخلصت صناديق التحوط من 1.3 مليار دولار أخرى. على النقيض من ذلك، ضخ مستثمرو التجزئة حوالي 200 مليون دولار، وبالتالي، يثير هذا التباين مخاوف بشأن تجار التجزئة المدفوعين بالاندفاع للمشاركة بسبب خوف عدم الحصول على فرصة.

لذلك، يحذر TED من أن هذا هو "المال الكبير يبيع للمال الصغير"، وهو إعداد كلاسيكي قبل انهيار السوق.

الأسواق تتداول بدون بيانات

تعقدت الوضع بشكل أكبر بسبب إغلاق الحكومة الأمريكية المستمر الذي أدى إلى "انقطاع البيانات". التقارير الرئيسية مثل مطالبات البطالة، والرواتب، ومؤشر أسعار المستهلك (CPI)، ومبيعات التجزئة كلها معلقة.

هذا يعني أن المتداولين ليس لديهم بيانات جديدة للاعتماد عليها وبدلاً من ذلك يتداولون فقط على أساس المواقف والسرد. حتى الاحتياطي الفيدرالي، المعروف بأنه "مدفوع بالبيانات"، تُرك يطير أعمى.

علامات تحذير من الأسهم والكريبتو

تأتي إشارة غير عادية أخرى من ارتفاع S&P 500 و VIX معًا لمدة أربعة أيام متتالية، وهو حدث نادر ينتهي تاريخيًا بتصحيح السوق.

إذا تكرر ذلك، فقد ينخفض S&P بنسبة تصل إلى 1.5٪، وهو ما يترجم تاريخيًا إلى تراجع بنسبة 2-3٪ للبيتكوين وضربة بنسبة 5-10٪ للعلملات البديلة.

البيتكوين قوي، لكن المخاطر تتزايد

على الرغم من توقعات TED الهابطة، أظهر البيتكوين مرونة، حيث ارتفع بنسبة 12٪ من أدنى مستوى له في سبتمبر عند 107 ألف دولار ليتداول فوق 120 ألف دولار. كما تدعم صناديق ETF الطلب، مع تدفقات داخلية بقيمة 2.25 مليار دولار هذا الأسبوع.

العلملات البديلة تتصاعد أيضًا، حيث وصلت BNB إلى 1,108 دولار و XRP إلى 3.06 دولار، مما أثار حديثًا متجددًا عن "موسم العملات البديلة".

ومع ذلك، لا يزال TED حذرًا حيث يحتفظ بنسبة 70٪ في العملات المستقرة، مراهنًا على أن حماس التجزئة آخذ في الارتفاع، وقد تكون الأموال الذكية قد خرجت بالفعل، وهذا قد يمهد الطريق لتصحيح حاد.