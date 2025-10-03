البورصةDEX+
كريبتو.كوم تنضم إلى قوى استراتيجيات SOL لتوسيع حلول الحفظ والتخزين

بواسطة: Coincentral
2025/10/03 20:46
ملخص سريع

  • تشفير.كوم تتشارك مع SOL Strategies لتوفير الوصول إلى مدقق سولانا.

  • تعمل الشراكة على توسيع خدمات الحفظ والتخزين للخزينة وخدمات المدقق لـ SOL Strategies.

  • ستقدم خدمة الحفظ والتخزين من تشفير.كوم الآن خدمات بمستوى مؤسسي لأصول سولانا.

  • يعكس هذا التعاون الطلب المتزايد على خدمات التشفير الآمنة والمتوافقة.

دخلت منصة تبادل العملات المشفرة تشفير.كوم في شراكة استراتيجية مع SOL Strategies Inc. (ناسداك: STKE)، وهي شركة كندية متداولة علنًا تركز على بلوكتشين سولانا. تهدف هذه الشراكة إلى تعزيز عمليات كلتا الشركتين من خلال تحسين العروض المؤسسية لسولانا، خاصة فيما يتعلق بخدمات الحفظ والتخزين للخزينة وخدمات المدقق.

ستشهد هذه الشراكة تنويع SOL Strategies لعملياتها من خلال استخدام خدمة الحفظ والتخزين من تشفير.كوم لجزء من خزينة أصولها الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، ستدمج SOL Strategies خدمات المدقق ذات المستوى المؤسسي في منصة الحفظ والتخزين التابعة لـ تشفير.كوم. سيتيح ذلك للعملاء المؤسسيين لـ تشفير.كوم الوصول إلى البنية التحتية لمدقق سولانا مع تعزيز إدارة خزينة SOL Strategies الخاصة.

حلول الحفظ والتخزين المعززة لأصول سولانا

كجزء من الصفقة، ستستفيد SOL Strategies من خدمة الحفظ والتخزين من تشفير.كوم لتأمين جزء من أصولها الرقمية القائمة على سولانا. خدمة الحفظ والتخزين من تشفير.كوم هي خدمة بمستوى مؤسسي مصممة للمؤسسات المؤهلة والعملاء ذوي الثروات العالية. توفر المنصة حلاً آمنًا وشاملاً يضمن السلامة والامتثال أثناء تخزين الأصول الرقمية.

أكد إريك أنزياني، رئيس ومدير العمليات في تشفير.كوم، على حاجة الشركات العامة لبناء خزائن أصول رقمية آمنة ومتوافقة.

"تتطلب الشركات العامة التي تبني خزينة أصولها الرقمية حلاً آمنًا وموثوقًا ومتوافقًا للحفظ والتخزين وخيارات Staking موثوقة،" كما قال. ستوفر هذه الشراكة حل حفظ وتخزين موثوق لـ SOL Strategies وتعزز دور تشفير.كوم في سوق التشفير المؤسسي.

دمج خدمات مدقق سولانا في منصة تشفير.كوم

بالإضافة إلى توسيع عمليات الحفظ والتخزين، ستدمج SOL Strategies خدمات مدقق سولانا الخاصة بها في منصة تشفير.كوم. ستتيح هذه الخطوة للعملاء المؤسسيين لـ تشفير.كوم الوصول إلى خيارات Staking والبنية التحتية للمدقق لأصول سولانا.

أشار مايكل هوبارد، الرئيس التنفيذي المؤقت لـ SOL Strategies، إلى أن هذا التعاون يؤكد مكانتهم كمزود رائد للبنية التحتية لسولانا.

يتماشى هذا التكامل مع الاتجاه الأوسع للاهتمام المؤسسي المتزايد بالأصول والخدمات القائمة على سولانا. كما يسلط الضوء على الطلب المتزايد على قابلية التشغيل البيني للبلوكتشين والمنتجات المالية للرموز التي تربط بين التمويل اللامركزي (DeFi) والتمويل التقليدي.

خطوة نحو تبني مؤسسي أوسع

تعكس هذه الشراكة الطلب المتزايد على حلول قوية وقابلة للتوسع في نظام العملات المشفرة البيئي، خاصة للعملاء المؤسسيين. من خلال الجمع بين خبراتهما في إدارة الأصول الرقمية، تضع تشفير.كوم و SOL Strategies نفسيهما كلاعبين رئيسيين في مجال البنية التحتية للبلوكتشين سريع النمو.

يوضح التعاون أيضًا إمكانية مزيد من النمو في النظام البيئي سولانا. مع إضافة خدمات المدقق ذات المستوى المؤسسي وحلول الحفظ والتخزين الموثوقة، تهدف الشراكة إلى دعم التبني المتزايد لسولانا لحلول البلوكتشين على مستوى المؤسسات. يتماشى هذا مع اتجاهات الصناعة الأوسع التي تركز على حلول آمنة وشفافة ومتوافقة لإدارة الأصول الرقمية وخدمات Staking.

مع تطور الشراكة بين تشفير.كوم و SOL Strategies، من المتوقع أن يسعى المزيد من اللاعبين المؤسسيين للتعرض لبلوكتشين سولانا، مما يوسع دورها في اقتصاد التشفير الأوسع.

ظهر المنشور تشفير.كوم تتحد مع SOL Strategies لتوسيع حلول الحفظ والتخزين لأول مرة على CoinCentral.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

