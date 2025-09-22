الرئيس التنفيذي لـ Crypto.com ينفي التستر - U.Today

توجه الرئيس التنفيذي لـ Crypto.com كريس مارسزاليك مؤخرًا إلى شبكة التواصل الاجتماعي X للتوضيح أنه لم يكن هناك تستر بشأن حادث أمني وقع في عام 2023.

تم اتهام منصة التداول الأمريكية الشهيرة سابقًا بمحاولة إخفاء الحادث المدين على الرغم من حقيقة أن خطورة الحادث تستدعي الإفصاح العام.

قرصان مراهق

وفقًا لبلومبرج، تم اختراق البورصة سابقًا من قبل مجموعة القرصنة المعروفة باسم Scattered Spider التي تضم القرصان المشهور عالميًا نوح أوربان.

وذكر أن المهاجم تمكن من الوصول إلى حساب أحد موظفي البورصة عبر التصيد.

لا تستر

تؤكد Crypto.com أنها لم تحاول فعليًا إخفاء الحادث حيث أبلغت عنه للجهات التنظيمية.

علاوة على ذلك، استغرق الأمر ساعات قليلة فقط لاحتواء الحادث، وتأثر عدد قليل جدًا من الأشخاص به فعليًا، مع فقدان معلوماتهم الشخصية.

لم تفقد أموال المستخدمين فعليًا نتيجة للحادث.

اختراق 2022

في عام 2022، عانت Crypto.com من اختراق أكثر خطورة بشكل كبير، حيث تأثر مئات المستخدمين. تمكن المهاجم من سرقة الأموال من خلال تجاوز 2FA.

في ذلك الوقت، اضطرت البورصة فعليًا إلى وقف عمليات السحب وتحسين أمانها.