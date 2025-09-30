البورصةDEX+
تعاونت كرونوس مع خدمات أمازون ويب لتزويد المؤسسات والمطورين بأدوات آمنة وقابلة للتوسع لترميز البلوكشين وتطبيقات أصول العالم الحقيقي. أعلنت كرونوس (CRO) عن شراكة استراتيجية مع AWS تهدف إلى توسيع وصول المؤسسات إلى الترميز القائم على البلوكشين و...

كرونوس تتشارك مع AWS لدفع التبني المؤسسي للترميز والأصول الحقيقية

بواسطة: Crypto.news
2025/09/30 20:26
تعاونت كرونوس مع خدمات أمازون ويب لتزويد المؤسسات والمطورين بأدوات آمنة وقابلة للتوسع لترميز البلوكتشين وتطبيقات أصول العالم الحقيقي.

ملخص
  • يوفر التعاون للمطورين والمؤسسات إمكانية الوصول إلى بيانات كرونوس عبر بيانات البلوكتشين العامة من AWS، بالإضافة إلى ما يصل إلى 100,000 دولار في رصيد AWS للمشاريع المختارة.
  • يأتي هذا التعاون بعد خارطة طريق 2025-2026 التي كشفت عنها كرونوس مؤخرًا، والتي تركز على جعل كرونوس منصة رائدة للترميز.

أعلنت كرونوس (CRO) عن شراكة استراتيجية مع AWS تهدف إلى توسيع وصول المؤسسات إلى الترميز القائم على البلوكشين وأصول العالم الحقيقي. بموجب هذا التعاون، ستتاح بيانات وبنية كرونوس التحتية من خلال بيانات البلوكتشين العامة من AWS، مما يوفر للمطورين والمؤسسات المالية وصولاً آمنًا وقابلاً للتوسع إلى معلومات البلوكشين وأدوات التحليل.

تم تصميم الشراكة لتمكين الشركات من تبسيط سير العمل وإعداد التقارير مع تسهيل التحليلات المتقدمة والتطبيقات المالية القائمة على الذكاء الاصطناعي. سيحصل المطورون المختارون الذين يبنون على كرونوس أيضًا على فرصة للحصول على ما يصل إلى 100,000 دولار في رصيد AWS، لدعم المشاريع في مراحلها المبكرة التي تركز على منصات الترميز وبروتوكولات التمويل اللامركزي والتطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقالت AWS: "من خلال الاستفادة من ضوابط الأمان القوية وأطر الامتثال الخاصة بـ AWS جنبًا إلى جنب مع تقنية البلوكشين من كرونوس، نمكّن كلاً من الشركات الناشئة المبتكرة والمؤسسات الراسخة من بناء حلول ترميز تلبي أعلى معايير الأمان والمتطلبات التنظيمية".

كرونوس تتقدم في خارطة الطريق مع شراكة AWS

يمثل التعاون مع AWS خطوة رئيسية في تنفيذ خارطة طريق 2025-2026 التي كشفت عنها كرونوس مؤخرًا، والتي تهدف إلى وضع النظام البيئي كبلوكتشين مفضل للاعتماد المؤسسي والتمويل المرمز. يتمثل جوهر هذه الاستراتيجية في إطلاق منصة ترميز مصممة خصيصًا للأسهم والسلع والتأمين والعقارات وغيرها من أصول العالم الحقيقي، إلى جانب الجهود المبذولة لتوسيع خدمات التمويل اللامركزي لأكثر من 150 مليون مستخدم عبر Crypto.com. بالإضافة إلى ذلك، تسلط خارطة الطريق الضوء على زيادة الطلب المؤسسي على CRO من خلال إدراجات ETF وتكاملات الخزينة.

وفقًا للإعلان اليوم، بدأت كرونوس بالفعل في تنفيذ هذه الرؤية، وتنفيذ ترقيات الشبكة التي توفر أوقات كتل أسرع بعشر مرات - 0.5 ثانية لكل كتلة - وتقليل رسوم الغاز بمعامل عشرة، مما يؤدي إلى زيادة بنسبة 400٪ في المعاملات اليومية. وتتطلع المنصة إلى نشر 10 مليارات دولار من الأصول المرمزة و20 مليون مستخدم عبر التمويل المركزي واللامركزي بحلول العام المقبل.

وقال ميركو تشاو، رئيس مختبرات كرونوس: "تتمتع كرونوس بموقع فريد مع التوزيع من خلال Crypto.com، والسيولة المرتكزة على CRO وخارطة طريق تربط الترميز والذكاء الاصطناعي في نظام قابل للتشغيل البيني واحد. يوسع البناء على AWS هذا الأساس، مما يمنح المؤسسات مسارًا آمنًا وقابلاً للتوسع للربط بين التمويل التقليدي واللامركزي".

