هل يمكن أن يصبح كل دولار قريباً عملة مستقرة؟ الرئيس التنفيذي لشركة Tether يتوقع تحول العملات القانونية الحكومية إلى رقمية بحلول عام 2030

تنمو العملات المستقرة بسرعة، وتتحدى التمويل التقليدي من خلال تقديم طرق أسرع وأكثر كفاءة لنقل الأموال. وهي الآن تجذب انتباه المؤسسات الكبرى، ويتوقع الخبراء أن دورها في النظام المالي العالمي سيستمر في التوسع.

يمكن أن تتحول جميع العملات القانونية الحكومية إلى عملات مستقرة

في حدث Token 2049 في سنغافورة، قال المؤسس المشارك لشركة Tether ريف كولينز إنه يتوقع أن تتحول كل عملة قانونية حكومية إلى عملة مستقرة بحلول عام 2030.

"حتى العملات القانونية الحكومية ستكون عملة مستقرة. سيتم تسميتها فقط بالدولارات أو اليورو أو الين،" قال كولينز.

وأوضح أن العملات المستقرة هي في الأساس نسخ رقمية من العملات القانونية الحكومية الحالية تعمل على سكك بلوكتشين. بحلول عام 2030، يتوقع أن يكتمل هذا التغيير.

العملات المستقرة ستهيمن على تحويلات الأموال

يرى كولينز أن العملات المستقرة ستصبح الطريقة المهيمنة لنقل الأموال خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث توفر الأصول المرمزة مزايا واضحة على الأنظمة التقليدية.

ويعتقد أن أحد أهم التطورات للتشفير هذا العام كان موقف الحكومة الأمريكية الأكثر إيجابية تجاه القطاع. هذا التغيير "فتح البوابات"، مع تسارع البنوك والمؤسسات لاستكشاف بلوكتشين والعملات المستقرة.

قال كولينز إن الأصول المرمزة أسهل في النقل وأكثر شفافية ويمكن أن تعطي عوائد أفضل من الأصول العادية. كما أشار إلى مخاطر الانتقال الكامل إلى السلسلة بما في ذلك نقاط الضعف في جسور بلوكتشين والعقود الذكية والمحافظ، لكنه أضاف أن الأمان يتحسن باستمرار.

الصورة الأكبر: يمكن أن تنتقل جميع الأصول إلى السلسلة

كولينز ليس الوحيد الذي يتبنى هذا الرأي. يتوقع الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase، بريان أرمسترونج، أيضًا أن جميع الأصول ستنتقل في النهاية إلى بلوكتشين. يمكن أن يجعل هذا التحول المعاملات المالية أسرع وأرخص وأكثر كفاءة، ويحول النظام المالي بأكمله.

سوق العملات المستقرة يتجاوز 300 مليار دولار

توقيت هذه التنبؤات مهم.

وصل سوق العملات المستقرة إلى معلم جديد، متجاوزًا 300 مليار دولار في إجمالي القيمة السوقية للمرة الأولى.

تتصدر USDT من Tether بقيمة سوقية تزيد عن 176 مليار دولار، تليها USDC من Circle بقيمة 74.3 مليار دولار و USDe من Ethena بقيمة 14.8 مليار دولار.

قامت Citigroup الآن بتحديث توقعاتها لسوق العملات المستقرة وتتوقع قيمة سوقية تبلغ 1.9 تريليون دولار بحلول عام 2030 في ظل سيناريو أساسي، مع "حالة صعودية" متفائلة تصل إلى 4 تريليون دولار.

يأتي ارتفاع العملات المستقرة وسط انتعاش أوسع في سوق التشفير، مع ارتفاع البيتكوين مؤخرًا نحو 120 ألف دولار، بزيادة تزيد عن 9٪ في الأسبوع الماضي مع تسجيل العملات البديلة الرئيسية مكاسب ذات رقمين هذا الأسبوع.

التأثير خارج نطاق التشفير

لاحظ محلل Defi والتشفير باتريك سكوت أن النمو السريع للعملات المستقرة له آثار اقتصادية أوسع تتجاوز التشفير. وهو يوضح أن معظم العملات المستقرة مدعومة بسندات الخزانة الأمريكية. في الوقت نفسه، يتم استخدام العديد من العملات المستقرة بشكل كبير خارج الولايات المتحدة، مما يخلق قناة توزيع جديدة للدولار.

معًا، يلاحظ أن العملات المستقرة تضيف مئات المليارات في الطلب المتزايد على سندات الخزانة.