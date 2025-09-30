تطرح COTI خدمة COTI Earn؛ 12.5 مليون $COTI مخصصة لموسم التكوين

قامت COTI للتو بتفعيل شيء يشبه إلى حد كبير برنامج ولاء مصمم للأشخاص، وليس لجداول البيانات. أطلقت الشركة هذا الأسبوع COTI Earn، منصة الولاء الجديدة، والموسم 001، التكوين، الذي يأتي مع تخصيص 12.5 مليون $COTI للمكافآت.

بدلاً من token airdrop المعتاد مرة واحدة أو الهدايا التي تكافئ التسجيلات فقط، يدفع COTI Earn للأشخاص مقابل القيام بأشياء فعلية تساعد الشبكة، مثل عقد، تداول، الإحالة، تعلم، وحتى الدردشة مع المجتمع. تتحول هذه الإجراءات إلى نقاط توكن، أو TPs، والتي يتم إصدارها على السلسلة كل يوم وتصل مباشرة إلى محافظ المستخدمين.

قال شهاف بار-جيفن، المدير التقني لـ COTI: "تم تصميم COTI Earn للتعرف على المستخدمين الحقيقيين والمساهمات الحقيقية في النظام البيئي". "مع زيادة النشاط على السلسلة، يجب أن تتطور منصات الولاء لتكون شفافة وعادلة ومجزية بطبيعتها. المنصات التي تعمل على مقاييس الغرور ببساطة لن تصمد أمام اختبار الزمن."

إنه خط جذاب لأن المنتج يحاول دعمه؛ المكافآت ليست مجرد توكن مقفل لا يمكنك لمسه. TPs سائلة، على السلسلة، وتصبح ملكك على الفور. البدء بسيط مثل توصيل محفظة في earn.coti.io. إذا كنت تحتجز أصولًا مدعومة، مثل ETH المغلف (wETH)، BTC المغلف (wBTC)، USDC-e على شبكة COTI، أو COTI و gCOTI في الخزينة، فستبدأ في الكسب تلقائيًا.

افعل المزيد وستكسب المزيد: التداول في أماكن الشركاء مثل PriveX و Carbon DeFi، والإجابة على الاختبارات، والانضمام إلى القنوات الاجتماعية أو إحالة الأصدقاء، كلها تعزز حصيلة TP الخاصة بك. قامت COTI أيضًا بربط جسر Hyperlane Nexus لتسهيل نقل الأصول والبدء في المشاركة، لذا فإن عملية الانضمام ليست شاقة.

البنية التحتية ذات الخصوصية أولاً لـ Web3

ما يجعل COTI Earn يبدو مختلفًا، بعيدًا عن آلية الإصدار اليومية، هو أنه مرتبط بشكل صريح بمهمة COTI الأكبر: البنية التحتية ذات الخصوصية أولاً لـ Web3. يجادل الفريق بأن دفاتر الحسابات العامة تجعل من الصعب على المؤسسات والشركات تبني البلوكتشين على نطاق واسع، لأن كل شيء عن المحافظ والمعاملات مرئي افتراضيًا.

تستخدم طبقة الخصوصية في COTI، والتي تقول إنها متاحة عبر الإيثريوم وأكثر من 70 سلسلة، نهجًا تشفيريًا يسمونه الدوائر المشوشة لتمكين المعالجة على السلسلة الخاصة دون قتل قابلية التركيب أو زيادة التكاليف. تقول الشركة إن هذه القدرة تفتح الباب أمام العملات المستقرة والمدفوعات الخاصة، والتمويل اللامركزي السري، وترميز الأصول في العالم الحقيقي، وحتى العمل مع الحكومات والبنوك المركزية.

يميل الموسم 001 إلى نموذج gamification موسمي: مهام جديدة، وإصدارات جديدة وشارات للمستخدمين المبكرين أو النشطين، بالإضافة إلى لوحات المتصدرين للأشخاص الذين يحبون المنافسة الودية. الفكرة هي مكافأة المشاركة المستمرة بدلاً من مجرد توزيع الرموز مرة واحدة وأمل بقاء الناس. إنه تحول صغير ولكنه مهم في كيفية عمل برامج الولاء في الكريبتو، أشبه بمحرك مكافآت حي وأقل شبهاً بنثر التسويق.

إذا كنت بالفعل في مدار COTI، أو إذا كنت فضوليًا بشأن التمويل الخاص والقابل للبرمجة، فإن COTI Earn يمنحك سببًا للاتصال والبدء في الكسب. إذا لم يكن هناك شيء آخر، فهو نهج أنظف وأكثر شفافية لصيغة متعبة: الولاء الذي يكافئ المساهمة بالفعل. لتجربته بنفسك، قم بتوصيل محفظتك في earn.coti.io وانظر أي المهام أكثر منطقية بالنسبة لك.