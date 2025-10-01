كوتي - الخصوصية على السلسلة

لماذا يجب عليك الاستماع

الخصوصية ليست رفاهية — إنها العمود الفقري للحرية الحقيقية. تمنح المستخدمين الثقة للتعامل والاستكشاف دون خوف، وتمكّن المطورين من الابتكار دون مقايضات.

COTI هي طبقة خصوصية عالية الأداء، متوافقة مع EVM مبنية على الدوائر المشوشة، وهي أداة تشفير قوية. توفر خصوصية قابلة للتوسع عند الطلب عبر سلاسل الكتل — مما يطلق الإمكانات الكاملة لـ Web3 للشركات والأفراد ووكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين.

تضع COTI الأساس التشفيري لعصر جديد من السرية على السلسلة. من خلال الجمع بين تقنية الخصوصية المتطورة والبنية التحتية السريعة والقابلة للتوسع، نمكّن الشركات ومستخدميها من التفاعل بأمان — دون احتكاك ودون تنازلات.

تبني COTI مستقبلاً تظل فيه البيانات والتفاعلات محمية افتراضيًا، مما يسمح للجميع — الشركات والمبدعين والمستخدمين والآلات — بالمشاركة بثقة ودفع حدود ما هو ممكن عبر الإنترنت.

