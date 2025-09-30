البورصةDEX+
تطلق COTI منصة الولاء مع 12.5 مليون مكافأة توكن للموسم الأول

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/30 23:09
قدمت COTI منصة COTI Earn، وهي منصة الولاء الرسمية لنظامها البيئي، مع الموسم الأول (المسمى Genesis) الذي أصبح الآن نشطًا ويوزع 12.5 مليون توكن COTI كمكافآت.

على عكس token airdrop التقليدية، يحول البرنامج كل تفاعل للمستخدم إلى نقاط توكن (TPs)، والتي يتم سكها على السلسلة يوميًا وإيداعها مباشرة في محافظ المستخدمين. الإجراءات مثل عقد وتداول الأصول، وإحالة مشاركين جدد، أو المشاركة في أنشطة المجتمع كلها مؤهلة.

كيف يمكن للمستخدمين المشاركة

يمكن للمستخدمين ربط محافظهم بـ earn.coti.io للبدء في الكسب. يتراكم تلقائيًا المكافآت من خلال عقد الأصول المدعومة، بما في ذلك wETH وwBTC وUSDC-e على شبكة COTI، أو COTI وgCOTI في الخزينة. 

الأنشطة الإضافية مثل التداول على PriveX أو Carbon DeFi، وإكمال الاختبارات، والانضمام إلى القنوات الاجتماعية تساهم أيضًا.

نقاط التوكن سائلة، وعلى السلسلة، ويتم توزيعها يوميًا، مع مهام موسمية، وشارات، ولوحات المتصدرين التي تضيف حوافز إضافية. تجعل عملية الربط عبر Hyperlane Nexus الانضمام إلى النظام البيئي لـ COTI أسهل.

البنية التحتية الأساسية للخصوصية لـ Web3

يعتمد إطلاق COTI Earn على دور المشروع كطبقة بنية تحتية للبلوكتشين تضع الخصوصية في المقام الأول، وقد تم نشرها بالفعل عبر بلوكتشين الإيثريوم (ETH) وأكثر من 70 سلسلة أخرى. يتيح نظامها، المدعوم بالدوائر المشوشة، الحوسبة الخاصة على السلسلة دون المساس بالأداء أو التكلفة أو قابلية التركيب.

تدعم خصوصية COTI القابلة للبرمجة قطاعات متعددة، مع شراكات قائمة بالفعل لـ:

  • العملات المستقرة الخاصة والمدفوعات: MetaMask وMyEtherWallet وCardano وIOG؛
  • DeFi السرية: PriveX وBancor وCarbon DeFi؛
  • RWAs والتوكنة: Plume وتحالف الأصول المرمزة؛
  • الحكومة والعملات الرقمية للبنوك المركزية: البنك المركزي الأوروبي وبنك إسرائيل.

الصورة المميزة عبر Shutterstock. 

المصدر: https://finbold.com/coti-launches-loyalty-platform-with-12-5m-token-rewards-for-first-season/

