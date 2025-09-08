يصحح نحو 1.3800 مع تأثير رهانات خفض سعر الفائدة الفيدرالي على الدولار الأمريكي

يتراجع زوج USD/CAD إلى قرب 1.3800 بعد فشله في مواصلة سلسلة المكاسب التي استمرت خمسة أيام.

يبدو المتداولون واثقين من أن المجلس الاحتياطي الاتحاد سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في سبتمبر.

أصحاب العمل الكنديون قاموا بتسريح 65.5 ألف عامل في أغسطس.

يتراجع زوج USD/CAD إلى قرب 1.3800 في بداية الأسبوع من أعلى مستوى أسبوعي له عند 1.3855 الذي سجله يوم الجمعة. فشل زوج اللوني في مواصلة سلسلة المكاسب التي استمرت خمسة أيام حيث يواجه الدولار الأمريكي ضغوط بيع وسط توقعات قوية بأن المجلس الاحتياطي الاتحاد سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بانخفاض طفيف قرب 97.60.

وفقًا لأداة CME FedWatch، يرى المتداولون فرصة بنسبة 10% أن يخفض المجلس الاحتياطي الاتحاد أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (نقطة أساس) إلى 3.75%-4.00%، بينما يشير الباقي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

تكثفت التكهنات المتفائلة للمجلس الاحتياطي الاتحاد بعد صدور بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية (NFP) لشهر أغسطس يوم الجمعة، والتي أظهرت أن مخاطر الانخفاض في سوق العمل التي حذر منها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، في تعليقاتهم الأخيرة حقيقية.

في الوقت نفسه، فإن توقعات الدولار الكندي (CAD) غير مؤكدة أيضًا حيث أدى الانخفاض المفاجئ في القوى العاملة الكندية في أغسطس إلى إثارة آمال بأن بنك كندا (BoC) سيستأنف حملة التيسير النقدي في اجتماع السياسة هذا الشهر، والتي توقفت في وقت سابق من هذا العام.

أظهر تقرير التوظيف الكندي لشهر أغسطس يوم الجمعة أن التوظيف قام بتسريح 65.5 ألف عامل، بينما كان من المتوقع أن يتم توظيف 7.5 ألف باحث عن عمل جديد. وجاء معدل البطالة أعلى عند 7.1%، مقابل توقعات بنسبة 7% والقراءة السابقة البالغة 6.9%.

يبقى زوج USD/CAD أدنى متوسط المتحرك المتضاعفة لـ 200 يوم (EMA)، الذي يتداول حول 1.3870، مما يشير إلى أن الاتجاه العام هابط.

يتذبذب مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا داخل نطاق 40.00-60.00، مما يشير إلى اتجاه جانبي.

في المستقبل، يمكن أن ينزلق الأصل نحو المستوى المستدير 1.3600 وأدنى مستوى في 16 يونيو عند 1.3540 إذا انخفض دون أدنى مستوى في 7 أغسطس عند 1.3722.

من ناحية أخرى، فإن حركة التعافي للزوج فوق أعلى مستوى في 22 أغسطس عند 1.3925 ستفتح الباب نحو أعلى مستوى في 15 مايو عند 1.4000، يليه أدنى مستوى في 9 أبريل عند 1.4075.

الرسم البياني اليومي لزوج USD/CAD