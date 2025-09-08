البورصةDEX+
يصحح نحو 1.3800 مع تأثير رهانات خفض سعر الفائدة الفيدرالي على الدولار الأمريكي

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/08 23:34
  • يتراجع زوج USD/CAD إلى قرب 1.3800 بعد فشله في مواصلة سلسلة المكاسب التي استمرت خمسة أيام.
  • يبدو المتداولون واثقين من أن المجلس الاحتياطي الاتحاد سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة في سبتمبر.
  • أصحاب العمل الكنديون قاموا بتسريح 65.5 ألف عامل في أغسطس.

يتراجع زوج USD/CAD إلى قرب 1.3800 في بداية الأسبوع من أعلى مستوى أسبوعي له عند 1.3855 الذي سجله يوم الجمعة. فشل زوج اللوني في مواصلة سلسلة المكاسب التي استمرت خمسة أيام حيث يواجه الدولار الأمريكي ضغوط بيع وسط توقعات قوية بأن المجلس الاحتياطي الاتحاد سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل.

في وقت كتابة هذا التقرير، يتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، الذي يتتبع قيمة الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية، بانخفاض طفيف قرب 97.60.

وفقًا لأداة CME FedWatch، يرى المتداولون فرصة بنسبة 10% أن يخفض المجلس الاحتياطي الاتحاد أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس (نقطة أساس) إلى 3.75%-4.00%، بينما يشير الباقي إلى خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

تكثفت التكهنات المتفائلة للمجلس الاحتياطي الاتحاد بعد صدور بيانات الرواتب غير الزراعية الأمريكية (NFP) لشهر أغسطس يوم الجمعة، والتي أظهرت أن مخاطر الانخفاض في سوق العمل التي حذر منها أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، بما في ذلك الرئيس جيروم باول، في تعليقاتهم الأخيرة حقيقية.

في الوقت نفسه، فإن توقعات الدولار الكندي (CAD) غير مؤكدة أيضًا حيث أدى الانخفاض المفاجئ في القوى العاملة الكندية في أغسطس إلى إثارة آمال بأن بنك كندا (BoC) سيستأنف حملة التيسير النقدي في اجتماع السياسة هذا الشهر، والتي توقفت في وقت سابق من هذا العام.

أظهر تقرير التوظيف الكندي لشهر أغسطس يوم الجمعة أن التوظيف قام بتسريح 65.5 ألف عامل، بينما كان من المتوقع أن يتم توظيف 7.5 ألف باحث عن عمل جديد. وجاء معدل البطالة أعلى عند 7.1%، مقابل توقعات بنسبة 7% والقراءة السابقة البالغة 6.9%.

يبقى زوج USD/CAD أدنى متوسط المتحرك المتضاعفة لـ 200 يوم (EMA)، الذي يتداول حول 1.3870، مما يشير إلى أن الاتجاه العام هابط.

يتذبذب مؤشر القوة النسبية (RSI) لمدة 14 يومًا داخل نطاق 40.00-60.00، مما يشير إلى اتجاه جانبي.

في المستقبل، يمكن أن ينزلق الأصل نحو المستوى المستدير 1.3600 وأدنى مستوى في 16 يونيو عند 1.3540 إذا انخفض دون أدنى مستوى في 7 أغسطس عند 1.3722.

من ناحية أخرى، فإن حركة التعافي للزوج فوق أعلى مستوى في 22 أغسطس عند 1.3925 ستفتح الباب نحو أعلى مستوى في 15 مايو عند 1.4000، يليه أدنى مستوى في 9 أبريل عند 1.4075.

الرسم البياني اليومي لزوج USD/CAD

 

 

أسئلة وأجوبة حول التوظيف

تعد ظروف سوق العمل عنصرًا أساسيًا لتقييم صحة الاقتصاد وبالتالي محركًا رئيسيًا لتقييم العملة. التوظيف المرتفع، أو البطالة المنخفضة، له آثار إيجابية على الإنفاق الاستهلاكي وبالتالي النمو الاقتصادي، مما يعزز قيمة العملة المحلية. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لسوق العمل المشدود للغاية - وهو وضع يكون فيه نقص في العمال لشغل المناصب المفتوحة - آثار أيضًا على مستويات التضخم وبالتالي السياسة النقدية حيث يؤدي انخفاض العرض من العمالة وارتفاع الطلب إلى ارتفاع الأجور.

إن الوتيرة التي تنمو بها الرواتب في الاقتصاد أمر أساسي لصانعي السياسات. يعني نمو الأجور المرتفع أن الأسر لديها المزيد من المال للإنفاق، مما يؤدي عادة إلى زيادة الأسعار في السلع الاستهلاكية. على عكس مصادر التضخم الأكثر تقلبًا مثل أسعار الطاقة، يُنظر إلى نمو الأجور على أنه مكون أساسي للتضخم الأساسي والمستمر لأنه من غير المرجح أن يتم التراجع عن زيادات الرواتب. تولي البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم اهتمامًا وثيقًا ببيانات نمو الأجور عند اتخاذ قرارات بشأن السياسة النقدية.

يعتمد الوزن الذي يخصصه كل بنك مركزي لظروف سوق العمل على أهدافه. بعض البنوك المركزية لديها صراحة تفويضات متعلقة بسوق العمل تتجاوز السيطرة على مستويات التضخم. على سبيل المثال، لدى المجلس الاحتياطي الاتحاد الأمريكي (Fed) تفويض مزدوج لتعزيز أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار. في الوقت نفسه، فإن التفويض الوحيد للبنك المركزي الأوروبي (ECB) هو إبقاء التضخم تحت السيطرة. ومع ذلك، وبغض النظر عن التفويضات التي لديهم، تعتبر ظروف سوق العمل عاملاً مهمًا لصانعي السياسات نظرًا لأهميتها كمقياس لصحة الاقتصاد وعلاقتها المباشرة بالتضخم.

 

المصدر: https://www.fxstreet.com/news/usd-cad-price-forecast-corrects-to-near-13800-as-fed-rate-cut-bets-weigh-on-us-dollar-202509081112

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

