الشركات تدلي برأيها مع استعداد المملكة المتحدة لإلغاء حظر صناديق المؤشرات المتداولة للكريبتو

ستقوم المملكة المتحدة برفع الحظر عن منتجات الكريبتو المتداولة في البورصة المحددة بدءًا من الأسبوع المقبل، لكن الهيئة التنظيمية قالت إن "إطار العمل سيحتاج إلى تحديث" قبل النظر في صناديق المؤشرات.

من المقرر أن تقوم هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) قريبًا بإجراء صرف عكسي للحظر المفروض على سندات الكريبتو المتداولة في البورصة (ETNs) للمستثمرين الأفراد الذي تم سنه في عام 2019.

وفقًا لإشعار صدر في 1 أغسطس، سترفع الهيئة الرقابية البريطانية الحظر المفروض على وصول المستثمرين الأفراد إلى سندات الكريبتو المتداولة في البورصة بدءًا من يوم الأربعاء، شريطة أن يتم تداولها في "بورصة استثمارية بريطانية معتمدة من هيئة السلوك المالي". على عكس صناديق المؤشرات (ETFs)، التي لا تزال محظورة في المملكة المتحدة للمستثمرين الأفراد، تمثل سندات ETN أوراق دين مرتبطة بالكريبتو وغير مدعومة بأي أصول أساسية.

مع اقتراب رفع الحظر، بدأت الشركات التي لديها عمليات في المملكة المتحدة في تقييم ما قد يعنيه هذا التغيير التنظيمي للمستثمرين الأفراد. ويُقال إن شركة بلاك روك، أكبر شركة إدارة أصول في العالم، تبحث في طرق لتقديم منتج بيتكوين المتداول في البورصة iShares الخاص بها للاستعداد للتداول للأفراد في أو بعد 8 أكتوبر.

