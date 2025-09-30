البورصةDEX+
تقول مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر بيرس إن الهيئة "مستعدة للعمل" على التوكن. وقد حثت المشاركين في الصناعة على القدوم والتحدث مع الهيئة. القضية الرئيسية هي كيفية تفاعل الأصول المحولة إلى توكن مع الأوراق المالية التقليدية. في إشارة قوية ومرحبة لصناعة الكريبتو التي عانت طويلاً من نقص الوضوح التنظيمي، أحد كبار [...] ظهر منشور "تعالوا للتحدث معنا": غصن الزيتون من أحد كبار المنظمين الأمريكيين لصناعة الكريبتو لأول مرة على CoinJournal.

'تعالوا للتحدث معنا': غصن الزيتون من منظم أمريكي بارز لصناعة الكريبتو

بواسطة: Coin Journal
2025/09/30 11:49
  • تقول مفوضة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هيستر بيرس إن الهيئة التنظيمية "مستعدة للعمل" على الرموز المميزة.
  • وقد حثت المشاركين في الصناعة على القدوم والتحدث مع هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
  • القضية الرئيسية هي كيفية تفاعل الأصول المرمزة مع الأوراق المالية التقليدية.

في إشارة قوية ومرحبة لصناعة الكريبتو التي عانت طويلاً من نقص الوضوح التنظيمي، مدت منظمة أمريكية عليا للأوراق المالية غصن زيتون علني، معلنة أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية مفتوحة للأعمال عندما يتعلق الأمر بتكنولوجيا الرموز المميزة الثورية.

تعد هذه الخطوة اعترافًا مهمًا بسوق تقدر قيمته بالفعل بعشرات المليارات ومن المتوقع أن تتضخم إلى تريليونات.

متحدثة افتراضيًا في قمة الأصول الرقمية في سنغافورة يوم الثلاثاء، قدمت هيستر بيرس، المفوضة الجمهورية في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية المعروفة بموقفها الداعم للصناعة، دعوة واضحة ومباشرة.

دعوة للابتكار

كانت رسالة المفوضة واضحة: قد تكون حقبة التخمين التنظيمي تقترب من نهايتها. بدلاً من إصدار إجراءات إنفاذ، تدعو الوكالة الآن إلى التعاون.

وقالت بيرس: "نحن على استعداد للعمل مع الأشخاص الذين يرغبون في إنشاء الرموز المميزة، ونحثهم على القدوم والتحدث معنا".

تعليقاتها هي خطاب مباشر لأحد القطاعات الفرعية الأكثر وعدًا وعملية في عالم الكريبتو.

الرموز المميزة - عملية إنشاء تمثيل رقمي قائم على البلوكتشين لأصل حقيقي مثل السهم أو السند - يتم تبنيها بالفعل من قبل المؤسسات المالية الكبرى عالميًا كوسيلة لتحسين سيولة السوق والكفاءة التشغيلية.

إنها تمثل تحولًا أساسيًا في كيفية إصدار الأصول وتداولها وإدارتها.

سؤال التريليون دولار: التنقل في حدود جديدة

لكن دعوة بيرس لم تكن ضوءًا أخضر أعمى؛ جاءت مع اعتراف حاسم وواضح بالتحديات المعقدة التي تنتظرنا.

القضية الأساسية، كما أوضحت، هي فك العلاقة بين ورقة مالية واحدة يمكن أن توجد في أشكال متعددة في وقت واحد - من الشهادات الورقية التقليدية إلى الرموز المميزة القائمة على البلوكتشين.

"بعض الأسئلة هي كيف تتفاعل الورقة المالية المرمزة مع التكرارات الأخرى للورقة المالية والأشكال الأخرى لتلك الورقة المالية،" أوضحت بيرس، مؤكدة على الحاجة إلى نهج دقيق.

"اعتمادًا على كيفية ترميز الأشياء، يمكن أن تكون واحدة من العديد من الأشياء المختلفة."

سوق مستعد للنمو المتفجر

استعداد هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية الجديد للمشاركة هو انعكاس مباشر لسوق أصبح كبيرًا جدًا بحيث لا يمكن تجاهله.

وفقًا لبيانات من RWA.xyz، تقدر قيمة سوق الرموز المميزة الكلي على السلسلة بالفعل بـ 31 مليار دولار، منها 714 مليون دولار من الأسهم المرمزة.

الإمكانات المستقبلية أكثر إثارة للدهشة. يشير تحليل حديث لشركة الاستشارات العالمية McKinsey إلى أن القيمة السوقية لجميع الأصول المرمزة يمكن أن تنفجر لتصل إلى حوالي 2 تريليون دولار بحلول عام 2030.

تشير تعليقات بيرس إلى أن البعض على الأقل داخل أعلى مستويات التنظيم الأمريكي يفهمون أن هذا التحول التحويلي قيد التنفيذ بالفعل.

دعوتها للصناعة هي خطوة أولى حاسمة في بناء إطار تنظيمي يمكن أن يستوعب هذا الواقع المالي الجديد، وهو إطار سيكون ضروريًا إذا كان للسوق أن يصل إلى إمكاناته التي تبلغ تريليونات الدولارات.

ظهر منشور "تعالوا وتحدثوا معنا": غصن زيتون من منظم أمريكي كبير لصناعة الكريبتو لأول مرة على CoinJournal.

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

