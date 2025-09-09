البورصةDEX+
حركة استطلاع كرة القدم الجامعية خلال أسبوعين تشمل خروج فرق CFP 2024

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/09/09 08:48
ستاركفيل، ميسيسيبي - سام ليفيت من أريزونا ستيت صن ديفلز يتفاعل قبل المباراة ضد ميسيسيبي ستيت بولدوغز في ملعب ديفيس وايد في 06 سبتمبر، 2025 في ستاركفيل، ميسيسيبي. (تصوير: جاستن فورد/غيتي إيماجز)

غيتي إيماجز

بعد أسبوعين كاملين من موسم كرة القدم الجامعية 2025، شهدنا تحركًا كبيرًا في استطلاع AP، خاصة خارج المراكز العشرة الأولى. ثلاثة فرق من الأدوار الإقصائية من الموسم الماضي خرجت بالفعل من قائمة أفضل 25. زوجي من الفرق من ولاية فلوريدا، أحدهما حصل على ثمانية أصوات في استطلاع ما قبل الموسم والآخر لم يكن موجودًا على الإطلاق، هما الآن في المراكز الـ 20 الأولى. ثم هناك SEC، الذي يحتل نسبة صحية تبلغ 44 بالمائة من الاستطلاع.

بالطبع، ستستمر الأمور في التغيير مع انتهاء معظم مباريات خارج المؤتمر وبدء جدول المؤتمر بجدية في الأسبوعين المقبلين.

الخسائر المبكرة تؤذي فرق CFP 2024

أولاً كانت بويز ستيت في الأسبوع الأول، ثم أريزونا ستيت و SMU في الأسبوع الثاني. ثلاثة فرق ذهبت إلى الأدوار الإقصائية المكونة من 12 فريقًا في الموسم الماضي خرجت من قائمة أفضل 25 نتيجة للخسائر في الأسبوعين الكاملين الأولين من الموسم.

فريق برونكوس، الذي مثل مجموعة فرق المؤتمرات غير القوية في جدول الأدوار الإقصائية الموسم الماضي بفضل جري أشتون جينتي بشكل كبير، بدأ هذا الموسم في المركز الـ 25. خسارة 34-7 أمام USF، في مباراة كانت 10-7 في النصف، كانت أسوأ خسارة للبرونكوس أمام فريق غير مصنف في ست سنوات، مما أخرجهم من التصنيف.

بطل البيغ 12 المدافع أريزونا ستيت، الذي أخذ تكساس إلى وقت إضافي مزدوج في الأدوار الإقصائية، بدأ الموسم في المركز الـ 11 على الرغم من عدم وجود خدمات نجم الظهير كام سكاتيبو، الذي مثل جينتي في الـ NFL. قلب الشياطين الشمس بشكل متوقع شمال أريزونا قبل الخسارة في الدقيقة الأخيرة أمام ميسيسيبي ستيت غير المصنف.

بدأ SMU الموسم في المركز الـ 16 واعتنى بإيست تكساس A&M قبل السماح بـ 601 ياردة والخسارة في الوقت الإضافي المزدوج أمام بايلور غير المصنف. في ظهورهم الأول في ACC قبل موسم، خسر المستانغز أمام كليمسون في مباراة بطولة المؤتمر قبل التأهل للأدوار الإقصائية في المركز الـ 12. انتهى موسمهم في بين ستيت.

لم يكن الأمر كما لو أن بويز ستيت وأريزونا ستيت و SMU عانوا من خسائر محرجة. بعد كل شيء، تبع USF انتصاره على البرونكوس بالذهاب إلى غينسفيل (انظر أدناه) والفوز. قد تكون ميسيسيبي ستيت قادمة من موسم 2-10، لكن ستاركفيل ليست نزهة. على الرغم من أن بايلور كان له نصيبه من الارتفاعات والانخفاضات في العقد الماضي أو نحو ذلك، فقد فاز الدببة بسبع من تسع مباريات منذ منتصف الموسم الماضي.

بيانات في تالاهاسي وتامبا

افتتحت فلوريدا ستيت الموسم بتلقي ثمانية أصوات في استطلاع AP بعد عار الموسم الماضي 2-10. لم تضيع 'نولز' المعاد تشكيلها أي وقت في فعل شيء حيال ذلك عندما نزلوا إلى ملعب دوك كامبل في الأسبوع الأول وقلبوا ألاباما. لم يدخلوا فقط قائمة أفضل 25، بل قفزوا إلى المركز الـ 14. هذا منح ولاية فلوريدا ثلاثة فرق في أفضل 25 (أيضًا ميامي و UF) متجهين إلى الأسبوع الثاني للمرة الأولى منذ السبت الأخير من سبتمبر 2023. تم دهس الغيتورز من قبل راي ديفيس في كنتاكي في ذلك اليوم ولم يعودوا إلى قائمة أفضل 25 حتى استطلاع ما قبل الموسم لهذا العام.

تبقى ثلاثة فرق من فلوريدا في الاستطلاع متجهة إلى مباريات هذا الأسبوع، وإن لم يكن بدون تغيير. USF، القادم من فوز افتتاح الموسم ضد بويز ستيت المصنف آنذاك رقم 25، قاد لبضع ساعات على طريق I-75 وهزم الغيتورز بركلة جزاء من نيكو غراماتيكا مع انتهاء الوقت. في المركز الـ 18، يتم تصنيف الثيران للمرة الأولى منذ أن افتتح فريق تشارلي سترونغ الموسم بـ 7-0 في 2018. الغيتورز؟ دخلوا مباراة USF في المركز الـ 13، وليس فقط سقطوا من الاستطلاع، بل في الجوهر سقطوا 16 مركزًا إلى المركز الرابع بين أولئك الذين يتلقون أصواتًا خارج أفضل 25.

غينسفيل، فلوريدا - نيكو غراماتيكا من ساوث فلوريدا بولز يحتفل بعد تسجيل ركلة جزاء الفوز في المباراة ضد فلوريدا غيتورز في ملعب بن هيل غريفين في 06 سبتمبر، 2025 في غينسفيل، فلوريدا. (تصوير: جيمس جيلبرت/غيتي إيماجز)

غيتي إيماجز

فوز USF في السوامب يعد لمواجهة داخل الولاية بين الفرق المصنفة في ميامي هذا الأسبوع عندما يواجه الثيران الإعصار المصنف رقم 5. في الوقت نفسه، يسافر الغيتورز إلى LSU المصنف رقم 3 - بما في ذلك الموقع المحايد، UF هو 0-11 ضد المنافسين المصنفين بعيدًا عن غينسفيل تحت قيادة بيلي نابير - والسيمينولز المصنف رقم 10، الذين دمروا (77-3) إيست تكساس A&M، لديهم أسبوع راحة قبل استضافة كينت ستيت في مباراة تتضمن مكافأة قدرها 1.2 مليون دولار للفلاشات الذهبية.

موافقة استطلاع SEC

بينما سقط الغيتورز من وجه استطلاع AP، انضم أوبورن وميزوري إلى الصفوف في المركزين 24 و 25، على التوالي، ليمنحوا SEC 11 فريقًا في أفضل 25. افتتح أوبورن الموسم بهزيمة بايلور الزائر بهدفين، وهو فوز جيد للبداية وواحد يبدو أفضل بعد أن تغلب الدببة على SMU. ثم تعامل النمور بقسوة مع بول ستيت. افتتح ميزو بهزيمة ساحقة لسنترال أركنساس قبل الخروج من حفرة الربع الأول لهزيمة كانساس في أول حرب حدودية في عقد.

يمكن لفلوريدا توسيع مخزون SEC من الفرق المصنفة إلى اثني عشر إذا أطاح غيتورز نابير بـ LSU المصنف رقم 3 في باتون روج هذا الأسبوع. مثل هذه النتيجة غير محتملة بالنظر إلى تاريخ UF الأخير ضد الفرق المصنفة بعيدًا عن السوامب كما ذكر أعلاه، لكنك لا تعرف أبدًا. على الرغم من البخل، سجل نمور البنغال 40 نقطة فقط في الانتصارات على كليمسون (17-10) ولويزيانا تك (23-7).

حققت تينيسي أكبر قدر من التقدم بين الفرق التي كانت في تصنيف ما قبل الموسم. افتتح فولز في المركز الـ 24 وتسلقوا تسعة مراكز إلى المركز الـ 15 بعد الفوز على سيراكيوز وإيست تينيسي ستيت. يرفع فريق جوش هيوبل الستار عن لعب SEC بزيارة من جورجيا المصنف رقم 6 يوم السبت.

المصدر: https://www.forbes.com/sites/tomlayberger/2025/09/08/college-football-poll-movement-through-two-weeks-includes-2024-cfp-teams-dropping-out/

