كوينبيس تتشارك مع سامسونج بواسطة: CoinPedia 2025/10/03 21:29

تعاونت كوينبيس مع سامسونج لدمج تداول العملات الرقمية مباشرة في تطبيق محفظة سامسونج لأكثر من 75 مليون مستخدم لأجهزة جالاكسي في الولايات المتحدة. يتيح هذا التعاون للمستخدمين شراء وبيع ورهان العملات الرقمية مثل بيتكوين والإيثريوم دون الحاجة إلى تبديل التطبيقات. كما تقدم محفظة سامسونج عضوية كوينبيس ون مجانية لمدة 3 أشهر مع مزايا مثل تداول العقود الفورية بدون رسوم ومكافآت معززة. تهدف هذه الشراكة إلى تبسيط الوصول إلى العملات الرقمية وتعزيز تبنيها مع توفير الأمان والراحة.