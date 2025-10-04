كوينبيس تسعى للحصول على ميثاق الثقة الوطنية — ولكن لا تسمها بنكاً

قالت Coinbase إن طلب الترخيص هو جزء من جهودها الأوسع لسد الفجوة بين التشفير والتمويل التقليدي.

تقدمت منصة تبادل التشفير Coinbase بطلب للحصول على ميثاق شركة الائتمان الوطنية من مكتب مراقب العملة (OCC)، لتنضم إلى عدد متزايد من شركات التشفير الأمريكية التي تسعى للحصول على نفس الترخيص.

"تتخذ Coinbase خطوة مهمة في توسيع قدراتنا التجارية والإشراف التنظيمي بما يتجاوز الإطار الحالي، مما يمهد الطريق للابتكار والنمو في بناء نظام مالي حديث مدعوم بالأصول الرقمية،" قالت Coinbase في بيان يوم الجمعة.

وفقًا لـ Coinbase، فإن السعي للحصول على الترخيص هو جزء من استراتيجيتها "لسد الفجوة بين اقتصاد التشفير والنظام المالي التقليدي." ومع ذلك، ليس لديها أي اهتمام بتغيير التركيز الأساسي لعملياتها:

