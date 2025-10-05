كوينبيس تؤكد عقود SUI الآجلة وسط التقلبات السعرية في السوق بينما يجذب البيع المسبق لـ BlockchainFX أكثر من 12,000 مشترٍ

البورصةDEX+
شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلة500Xمدخراتالأحداث
المزيد
سباق CZH
ظهر المنشور "Coinbase تؤكد العقود الآجلة لـ SUI وسط التقلبات السعرية بينما يجذب البيع المسبق لـ BlockchainFX أكثر من 12,000 مشتري" على BitcoinEthereumNews.com. هل هذا هو البيع المسبق للكريبتو القادم بعائد 100 ضعف في 2025 الذي سيتفاخر به المشترون المبكرون لسنوات؟ BlockchainFX ($BFX) يثبت بسرعة أنه واحد من أفضل عمليات البيع المسبق للكريبتو للشراء الآن، حيث يجمع بين إمكانية ارتفاع هائلة مع دخل سلبي يومي. بينما تتصدر الرموز مثل SUI العناوين الرئيسية، فإن الضجة الحقيقية تدور حول BlockchainFX، حيث يشهد المشترون المبكرون بالفعل عوائد ويؤمنون المكافآت قبل الزيادة السعرية التالية. مع ارتفاع أسعار البيع المسبق من 0.01$ إلى 0.026$ والتوجه نحو إطلاق مؤكد بسعر 0.05$، يخلق هذا المشروع نوع الإعداد الذي يربطه المستثمرون بقصص مليونيرات الكريبتو. ما الفرق هذه المرة؟ BlockchainFX لديه بالفعل مستخدمون حقيقيون، وحجم تداول يومي، وإيرادات مباشرة. لا تفوت فرصتك الثانية في بيع مسبق يصنع المليونيرات — اشترِ BlockchainFX الآن واحصل على رموز مكافأة قبل الزيادة التالية. أخبار البيع المسبق لـ BlockchainFX: لماذا يعتبر $BFX أفضل بيع مسبق للكريبتو في 2025 مع إمكانية عائد 1000 ضعف BlockchainFX ليس مجرد بيع مسبق جديد للكريبتو في 2025. إنه بالفعل تطبيق فائق لتداول الأصول المتعددة، يسمح للمستخدمين بتداول الكريبتو والأسهم الأمريكية وتداول العملات الأجنبية (FX) والسلع على منصة واحدة. مع أكثر من 10,000 مستخدم نشط يوميًا، وتدقيق من CertiK، والامتثال الكامل لمعايير اعرف عميلك (KYC)، إنه بيع مسبق مع إثبات، وليس مجرد وعود. يقدم رمز BFX فائدة لا مثيل لها. يتم إعادة توزيع ما يصل إلى 70% من رسوم التداول يوميًا بعملة USDT، مما يمنح الحاملين مكافآت يومية بنسبة 4-7% ومعدلات عائد سنوي للبيع المسبق تصل إلى 90%. هذا دخل سلبي مدمج في الرمز نفسه — وهو أمر نادر بين مشاريع البيع المسبق للكريبتو الرائدة. تم جمع أكثر من 8.7 مليون دولار بالفعل من أكثر من 12,400 مشارك. بسعر البيع المسبق اليوم البالغ 0.026$، يمكن أن يتضاعف استثمار بقيمة 50,000$ إلى 96,000$ عند الإطلاق بسعر 0.05$. إذا تحققت التوقعات طويلة المدى البالغة 0.25$ أو حتى 1$، فقد يشهد المشترون المبكرون عائد استثمار للبيع المسبق بمقدار 1000 ضعف. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشترون الذين يستخدمون الرمز BLOCK30 على 30% من الرموز الإضافية، ويقدم BFX إنفاقًا عالميًا...ظهر المنشور "Coinbase تؤكد العقود الآجلة لـ SUI وسط التقلبات السعرية بينما يجذب البيع المسبق لـ BlockchainFX أكثر من 12,000 مشتري" على BitcoinEthereumNews.com. هل هذا هو البيع المسبق للكريبتو القادم بعائد 100 ضعف في 2025 الذي سيتفاخر به المشترون المبكرون لسنوات؟ BlockchainFX ($BFX) يثبت بسرعة أنه واحد من أفضل عمليات البيع المسبق للكريبتو للشراء الآن، حيث يجمع بين إمكانية ارتفاع هائلة مع دخل سلبي يومي. بينما تتصدر الرموز مثل SUI العناوين الرئيسية، فإن الضجة الحقيقية تدور حول BlockchainFX، حيث يشهد المشترون المبكرون بالفعل عوائد ويؤمنون المكافآت قبل الزيادة السعرية التالية. مع ارتفاع أسعار البيع المسبق من 0.01$ إلى 0.026$ والتوجه نحو إطلاق مؤكد بسعر 0.05$، يخلق هذا المشروع نوع الإعداد الذي يربطه المستثمرون بقصص مليونيرات الكريبتو. ما الفرق هذه المرة؟ BlockchainFX لديه بالفعل مستخدمون حقيقيون، وحجم تداول يومي، وإيرادات مباشرة. لا تفوت فرصتك الثانية في بيع مسبق يصنع المليونيرات — اشترِ BlockchainFX الآن واحصل على رموز مكافأة قبل الزيادة التالية. أخبار البيع المسبق لـ BlockchainFX: لماذا يعتبر $BFX أفضل بيع مسبق للكريبتو في 2025 مع إمكانية عائد 1000 ضعف BlockchainFX ليس مجرد بيع مسبق جديد للكريبتو في 2025. إنه بالفعل تطبيق فائق لتداول الأصول المتعددة، يسمح للمستخدمين بتداول الكريبتو والأسهم الأمريكية وتداول العملات الأجنبية (FX) والسلع على منصة واحدة. مع أكثر من 10,000 مستخدم نشط يوميًا، وتدقيق من CertiK، والامتثال الكامل لمعايير اعرف عميلك (KYC)، إنه بيع مسبق مع إثبات، وليس مجرد وعود. يقدم رمز BFX فائدة لا مثيل لها. يتم إعادة توزيع ما يصل إلى 70% من رسوم التداول يوميًا بعملة USDT، مما يمنح الحاملين مكافآت يومية بنسبة 4-7% ومعدلات عائد سنوي للبيع المسبق تصل إلى 90%. هذا دخل سلبي مدمج في الرمز نفسه — وهو أمر نادر بين مشاريع البيع المسبق للكريبتو الرائدة. تم جمع أكثر من 8.7 مليون دولار بالفعل من أكثر من 12,400 مشارك. بسعر البيع المسبق اليوم البالغ 0.026$، يمكن أن يتضاعف استثمار بقيمة 50,000$ إلى 96,000$ عند الإطلاق بسعر 0.05$. إذا تحققت التوقعات طويلة المدى البالغة 0.25$ أو حتى 1$، فقد يشهد المشترون المبكرون عائد استثمار للبيع المسبق بمقدار 1000 ضعف. بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشترون الذين يستخدمون الرمز BLOCK30 على 30% من الرموز الإضافية، ويقدم BFX إنفاقًا عالميًا...

كوينبيس تؤكد عقود SUI الآجلة وسط التقلبات السعرية في السوق بينما يجذب البيع المسبق لـ BlockchainFX أكثر من 12,000 مشترٍ

بواسطة: BitcoinEthereumNews
2025/10/05 17:36
SUI
SUI$1.9691-2.67%
COM
COM$0.005453-7.30%
Nowchain
NOW$0.00233+0.86%
Wink
LIKE$0.005304+0.45%
RealLink
REAL$0.06426-3.23%

هل هذا هو البيع المسبق للكريبتو بعائد 100 ضعف في 2025 الذي سيتفاخر به المشترون المبكرون لسنوات؟ BlockchainFX ($BFX) يثبت بسرعة أنه أحد أفضل عمليات البيع المسبق للكريبتو للشراء الآن، حيث يجمع بين إمكانية نمو هائلة مع دخل سلبي يومي. بينما تتصدر الرموز مثل SUI العناوين الرئيسية، فإن الضجة الحقيقية تدور حول BlockchainFX، حيث يرى المشترون المبكرون بالفعل عوائد ويحصلون على مكافآت قبل الزيادة التالية في السعر.

مع ارتفاع أسعار البيع المسبق من 0.01$ إلى 0.026$ والتوجه نحو إطلاق مؤكد بسعر 0.05$، يخلق هذا المشروع نوع الإعداد الذي يربطه المستثمرون بقصص مليونيرات الكريبتو. ما الفرق هذه المرة؟ BlockchainFX لديه بالفعل مستخدمون حقيقيون، وحجم تداول يومي، وإيرادات مباشرة.

لا تفوت فرصتك الثانية في البيع المسبق الذي يصنع المليونيرات — اشترِ BlockchainFX الآن واحصل على رموز مكافأة قبل الزيادة التالية.

أخبار البيع المسبق لـ BlockchainFX: لماذا يعتبر $BFX أفضل بيع مسبق للكريبتو في 2025 بإمكانية عائد 1000 ضعف

BlockchainFX ليس مجرد بيع مسبق جديد للكريبتو في 2025. إنه بالفعل تطبيق فائق متعدد الأصول للتداول، يسمح للمستخدمين بتداول الكريبتو والأسهم وتداول العملات الأجنبية والسلع على منصة واحدة. مع أكثر من 10,000 مستخدم يومي، وتدقيق CertiK، والامتثال الكامل لـ KYC، إنه بيع مسبق مع إثبات، وليس مجرد وعود.

يقدم رمز BFX فائدة لا مثيل لها. يتم إعادة توزيع ما يصل إلى 70% من رسوم التداول يوميًا بعملة USDT، مما يمنح الحاملين مكافآت يومية بنسبة 4-7% ونسبة عائد سنوي للبيع المسبق تصل إلى 90%. هذا دخل سلبي مدمج في الرمز نفسه — وهو أمر نادر بين مشاريع البيع المسبق للكريبتو الرائدة.

تم جمع أكثر من 8.7 مليون دولار بالفعل من أكثر من 12,400 مشارك. بسعر البيع المسبق اليوم البالغ 0.026$، يمكن أن يتضاعف استثمار بقيمة 50,000$ إلى 96,000$ عند الإطلاق بسعر 0.05$. إذا تحققت التوقعات طويلة المدى البالغة 0.25$ أو حتى 1$، فقد يرى المشترون المبكرون عائد استثمار للبيع المسبق بمقدار 1000 ضعف.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل المشترون الذين يستخدمون الرمز BLOCK30 على 30% من الرموز الإضافية، ويقدم BFX إنفاقًا عالميًا عبر بطاقات Visa (الذهبية، الخضراء، المعدنية). أضف إلى ذلك هدية بقيمة 500,000$ مع جوائز تصل إلى 250 ألف دولار في رموز BFX، ويبدو هذا البيع المسبق كأحد أفضل عمليات البيع المسبق للكريبتو التي يجب مراقبتها في 2025 لتحقيق عائد استثمار ضخم.

احصل على BlockchainFX قبل ارتفاع الأسعار مرة أخرى — إنها أفضل فرصة للبيع المسبق للكريبتو في 2025.

إطلاق العقود الآجلة لـ SUI على Coinbase: أخبار كبيرة لكن التخفيف يخلق مخاطر

كان SUI (SUI) متداولًا حيث تستعد Coinbase لإطلاق العقود الآجلة لـ SUI في أكتوبر 2025، مما يعزز الوصول المؤسسي وسيولة السوق. يضع هذا العنوان SUI كواحدة من أكثر قصص أخبار الكريبتو انتشارًا اليوم، مع توقع أن يوسع تداول العقود الآجلة من اعتمادها.

ومع ذلك، فإن عمليات فتح الرموز القادمة تعني أن ملايين من SUI الجديدة ستدخل السوق، مما يخلق تخفيفًا يلطف من زخم السعر. في حين أن المشروع قوي على المدى الطويل، فإن النمو على المدى القصير محدود بضغط العرض.

هنا يصبح BlockchainFX الرهان الأذكى. بينما لا يزال النظام البيئي لـ SUI في مرحلة التوسع، يقدم BFX مكافآت USDT يومية ونمو مستمر في البيع المسبق الآن. المشترون المبكرون لا ينتظرون سنوات للحصول على مكاسب — فهم يكسبون بالفعل.

البيع المسبق لـ BlockchainFX يكافئ الحاملين اليوم بينما تكافح العملات الأخرى التخفيف.

BlockchainFX مقابل SUI: مقارنة أفضل مشاريع البيع المسبق للكريبتو 2025

المقياس / الميزةBlockchainFX ($BFX)SUI (SUI)لماذا هذا مهم
السعر الحالي0.026$ (بيع مسبق)3.41$ (فوري)BFX لا يزال منخفض القيمة
سعر الإطلاق المؤكد0.05$غير متاحمشترو البيع المسبق يضمنون ارتفاعًا مضمونًا
المنفعةتطبيق فائق متعدد الأصول، كريبتو + أسهم + تداول العملات الأجنبيةبلوكشين من الطبقة الأولىBFX يقدم تكامل متعدد الأسواق
المكافآتإعادة توزيع 70% من الرسوم، 4-7% يوميًا، 90% APYحوافز الرهانBFX = دخل سلبي مباشر
رأس المال المجمع+8.7 مليون دولار+12 مليار دولار القيمة السوقيةBFX في مرحلة النمو المبكرة
الهدف طويل المدى0.10$ – +1$يعتمد على النظام البيئيBFX يقدم إمكانية أعلى لعائد الاستثمار
فوائد المجتمعبطاقات Visa، رموز غير قابلة للاستبدال، هدية بقيمة 500 ألف دولارالعقود الآجلة + اعتماد التمويل اللامركزيBFX يبني وصولاً للعالم الحقيقي

اشترِ BlockchainFX الآن قبل انتهاء البيع المسبق — الكريبتو التالية بعائد 100 ضعف موجودة بالفعل.

لماذا BlockchainFX هو الكريبتو التالي الذي سينفجر بعائد استثمار 1000 ضعف للبيع المسبق

السؤال ليس فقط ما هو البيع المسبق للكريبتو — بل أي بيع مسبق لديه بالفعل القدرة على تغيير الحياة. يبرز BlockchainFX لأنه يقدم بالفعل نتائج: مستخدمون حقيقيون، وحجم تداول حقيقي، ومكافآت حقيقية. على عكس الوعود التخمينية، يدفع هذا المشروع للحاملين بعملة USDT كل يوم مع تقديم إمكانية كبيرة لعائد الاستثمار.

تذكرنا الفرص الضائعة في الماضي مثل Solana وPolygon أو BNB أن الانتظار غالبًا ما يعني الندم. يشعر BlockchainFX وكأنه فرصة البيع المسبق الثانية حيث لا تزال المشاركات المبكرة يمكنها تأمين عوائد تغير الحياة. مع تأكيد إدراجات البورصة، وتكامل Visa، وتوقعات الإيرادات التي ترتفع من 30 مليون دولار في 2025 إلى 1.8 مليار دولار بحلول 2030، فإن الزخم لا يمكن إنكاره.

بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن أفضل كريبت

إخلاء مسؤولية: المقالات المُعاد نشرها على هذا الموقع مستقاة من منصات عامة، وهي مُقدمة لأغراض إعلامية فقط. لا تُظهِر بالضرورة آراء MEXC. جميع الحقوق محفوظة لمؤلفيها الأصليين. إذا كنت تعتقد أن أي محتوى ينتهك حقوق جهات خارجية، يُرجى التواصل عبر البريد الإلكتروني service@support.mexc.com لإزالته. لا تقدم MEXC أي ضمانات بشأن دقة المحتوى أو اكتماله أو حداثته، وليست مسؤولة عن أي إجراءات تُتخذ بناءً على المعلومات المُقدمة. لا يُمثل المحتوى نصيحة مالية أو قانونية أو مهنية أخرى، ولا يُعتبر توصية أو تأييدًا من MEXC.

قد يعجبك أيضاً

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

تجمع THORWallet بين أمان البنوك السويسرية وأدوات التمويل اللامركزي (DeFi) وإنفاق MasterCard في تطبيق واحد ذاتي الحفظ، مما يجعل الوصول إلى العملات الرقمية بسيطًا وآمنًا للجميع.
Lorenzo Protocol
BANK$0.07801-5.53%
DeFi
DEFI$0.001047+8.60%
Ambire Wallet
WALLET$0.01909-0.77%
مشاركة
Blockchainreporter2025/11/13 04:00
المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

يراقب منظمو العملات المشفرة ومراقبو الصناعة عن كثب قضية الأخوين بيراير-بوينو، أنطون وجيمس، اللذين يواجهان تهماً خطيرة متعلقة باستغلال كبير لبلوكتشين الإيثريوم. بعد تعثر هيئة المحلفين وإعلان القاضي عن محاكمة باطلة، يدفع المدعون العامون نحو إعادة محاكمة سريعة، والتي قد تحدث في أقرب وقت في أواخر فبراير أو أوائل [...]
Hyperbot
BOT$0.01803-13.97%
SOON
SOON$2.1154-0.86%
مشاركة
Crypto Breaking News2025/11/13 04:16
انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

واجه رمز الأوراكل ضغط بيع عند 16.25 دولار إلى جانب انخفاض كبير في سوق الكريبتو الأوسع.
Chainlink
LINK$15.2-1.36%
4
4$0.05298-8.56%
EPNS
PUSH$0.01681+8.10%
مشاركة
Coinstats2025/11/13 03:28

الأخبار الرائجة

المزيد

تجمع THORWallet بين حساب البنك السويسري وميزات التمويل اللامركزي في محفظة العملات المشفرة

المدعون العامون يسعون لإعادة محاكمة أخوين MEV Bot في فبراير أو مارس

انخفاض LINK بنسبة 4% مع فشل أخبار صندوق ETF لـ Chainlink في دفع كسر المقاومة الفنية

إعادة التفكير التنظيمي: نهج جديد لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في تصنيف التشفير

محامي مؤيد للتشفير جون ديتون يدخل سباق مجلس الشيوخ الأمريكي مرة أخرى

أسعار الكريبتو

mc_price_img_alt

Bitcoin

BTC

$101,709.52
$101,709.52$101,709.52

-0.51%

mc_price_img_alt

Ethereum

ETH

$3,405.13
$3,405.13$3,405.13

-0.67%

mc_price_img_alt

Solana

SOL

$153.18
$153.18$153.18

-1.62%

mc_price_img_alt

XRP

XRP

$2.3684
$2.3684$2.3684

+0.01%

mc_price_img_alt

KernelDAO

KERNEL

$0.11296
$0.11296$0.11296

+5.56%